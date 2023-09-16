Гран-при среди юниоров. Несет и Маркелов, Ткаченко и Киляков, Фраджи и Фурно выступят с произвольными танцами
16 сентября на этапе Гран-при среди юниоров танцевальные дуэты покажут произвольные танцы.
Гран-при среди юниоров
4-й этап
Осака, Япония
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 6.30 по московскому времени, трансляция – на ютуб-канале ISU.
Первая разминка
1. Катарина Гедес Тибау – Кейден Оливер Доусон (Бразилия)
2. Лайла Вейллон – Александр Брэндис (Канада)
3. Джинни Ким – Наму Ли (Южная Корея)
4. Рени Юн – Оливер Ма (Австралия)
Вторая разминка
5. Ева Бернар – Амедео Бонетто (Франция)
6. Сюаньтун Ли – Синькан Ван (Китай)
7. Кэролайн Маллен – Брендан Маллен (США)
8. Хлоя Нгуен – Брендан Джианг (Канада)
Третья разминка
9. Селина Фраджи – Жан-Ан Фурно (Франция)
10. Сара Кишимото – Ацухико Тамуро (Япония)
11. Лиа Несет – Артем Маркелов (США)
12. Элизабет Ткаченко – Алексей Киляков (Израиль)
Ритм-танец
1. Лиа Несет – Артем Маркелов (США) – 67,37
2. Элизабет Ткаченко – Алексей Киляков (Израиль) – 66,70
3. Селина Фраджи – Жан-Ан Фурно (Франция) – 61,34
4. Сара Кишимото – Ацухико Тамуро (Япония) – 56,97
5. Кэролайн Маллен – Брендан Маллен (США) – 55,50
6. Хлоя Нгуен – Брендан Джианг (Канада) – 55,25
7. Ева Бернар – Амедео Бонетто (Франция) – 51,25
8. Сюаньтун Ли – Синькан Ван (Китай) – 49,24
9. Джинни Ким – Наму Ли (Южная Корея) – 48,55
10. Лайла Вейллон – Александр Брэндис (Канада) – 47,95
11. Катарина Гедес Тибау – Кейден Оливер Доусон (Бразилия) – 41,10
12. Рени Юн – Оливер Ма (Австралия) – 37,16
Светлана Соколовская о семье, карьере и работе с Трусовой. Смотрите полную историю тренера бесплатно по промокоду SPORTS
Комментарии