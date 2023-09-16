Гран-при среди юниоров. Несет и Маркелов, Ткаченко и Киляков, Фраджи и Фурно выступят с произвольными танцами

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16 сентября на этапе Гран-при среди юниоров танцевальные дуэты покажут произвольные танцы.

Гран-при среди юниоров

4-й этап

Осака, Япония

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 6.30 по московскому времени, трансляцияна ютуб-канале ISU. 

Первая разминка

1. Катарина Гедес Тибау – Кейден Оливер Доусон (Бразилия)

2. Лайла Вейллон – Александр Брэндис (Канада)

3. Джинни Ким – Наму Ли (Южная Корея)

4. Рени Юн – Оливер Ма (Австралия) 

Вторая разминка

5. Ева Бернар – Амедео Бонетто (Франция) 

6. Сюаньтун Ли – Синькан Ван (Китай) 

7. Кэролайн Маллен – Брендан Маллен (США)

8. Хлоя Нгуен – Брендан Джианг (Канада)

Третья разминка

9. Селина Фраджи – Жан-Ан Фурно (Франция)

10. Сара Кишимото – Ацухико Тамуро (Япония) 

11. Лиа Несет – Артем Маркелов (США)

12. Элизабет Ткаченко – Алексей Киляков (Израиль)

Ритм-танец

1. Лиа Несет – Артем Маркелов (США) – 67,37

2. Элизабет Ткаченко – Алексей Киляков (Израиль) – 66,70

3. Селина Фраджи – Жан-Ан Фурно (Франция) – 61,34

4. Сара Кишимото – Ацухико Тамуро (Япония) – 56,97

5. Кэролайн Маллен – Брендан Маллен (США) – 55,50

6. Хлоя Нгуен – Брендан Джианг (Канада) – 55,25

7. Ева Бернар – Амедео Бонетто (Франция) – 51,25

8. Сюаньтун Ли – Синькан Ван (Китай) – 49,24

9. Джинни Ким – Наму Ли (Южная Корея) – 48,55

10. Лайла Вейллон – Александр Брэндис (Канада) – 47,95

11. Катарина Гедес Тибау – Кейден Оливер Доусон (Бразилия) – 41,10

12. Рени Юн – Оливер Ма (Австралия) – 37,16

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