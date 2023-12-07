Рылов о Косторной и Кунице: «Не вижу в них на данный момент пары, катаются два одиночника. Это самая главная проблема, которую им нужно решить»

Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов высказались о паре Косторная – Куница.

– Алена Косторная и Георгий Куница недавно дебютировали на соревнованиях. Реально ли им пробиться в топ-6 на чемпионате России, чтобы попасть в сборную?

Рылов: Мне кажется, если они справятся с тем, что у них есть в заявке и что они пытаются сделать на льду, и выполнят это на высокие оценки, то шанс у них есть.

Панфилова: По-моему, если на высокие оценки сделают, то шанс не только на шестое, но и на пятое-четвертое места может быть.

Рылов: Проблема в том, что лично я не вижу в них на данный момент пары. Я вижу, как катаются два одиночника. На мой взгляд, это пока самая главная у них проблема, которую нужно решить. Желательно до чемпионата России.

Панфилова: Но скатанность не нарабатывается за полсезона.

– У вас самих сколько ушло времени на скатывание?

Рылов: Мы были еще маленькими тогда.

– Маленьким скатываться легче?

Рылов: Конечно. Но то, что я увидел у Косторной и Куницы на соревнованиях с учетом, что они стали парой недавно, это колоссальный результат за столь короткий срок.

Однако еще есть над чем работать. И даже если говорить о шестом месте на чемпионате России, им будет непросто за него бороться.

Ждем новый взрыв от Косторной? Они с мужем предпоследние, лицо Алены – 🤐