Рылов о Косторной и Кунице: «Не вижу в них на данный момент пары, катаются два одиночника. Это самая главная проблема, которую им нужно решить»

Теги сборная России пары Георгий Куница Аполлинария Панфилова Дмитрий Рылов Алена Косторная Фигурное катание

Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов высказались о паре Косторная – Куница.

– Алена Косторная и Георгий Куница недавно дебютировали на соревнованиях. Реально ли им пробиться в топ-6 на чемпионате России, чтобы попасть в сборную?

Рылов: Мне кажется, если они справятся с тем, что у них есть в заявке и что они пытаются сделать на льду, и выполнят это на высокие оценки, то шанс у них есть.

Панфилова: По-моему, если на высокие оценки сделают, то шанс не только на шестое, но и на пятое-четвертое места может быть.

Рылов: Проблема в том, что лично я не вижу в них на данный момент пары. Я вижу, как катаются два одиночника. На мой взгляд, это пока самая главная у них проблема, которую нужно решить. Желательно до чемпионата России.

Панфилова: Но скатанность не нарабатывается за полсезона.

– У вас самих сколько ушло времени на скатывание?

Рылов: Мы были еще маленькими тогда.

– Маленьким скатываться легче?

Рылов: Конечно. Но то, что я увидел у Косторной и Куницы на соревнованиях с учетом, что они стали парой недавно, это колоссальный результат за столь короткий срок.

Однако еще есть над чем работать. И даже если говорить о шестом месте на чемпионате России, им будет непросто за него бороться.

Ждем новый взрыв от Косторной? Они с мужем предпоследние, лицо Алены – 🤐

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22 комментария
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Ответ moonriver
Заладили все как дятлы про двух одиночников. Да, им надо оттачивать парные элементы, но с синхронностью у них все не так и плохо. Даже у ведущих пар не всегда все идеально синхронно получается. Я вижу пару и очень красивую притом.
Парность не в одной синхронности заключается.
+12
-2
+10
Адекватный и честный ответ. Спасибо.
Какие классные они были на льду. Со своей изюминкой. Скучаю по ПР.
+11
-2
+9
Заладили все как дятлы про двух одиночников. Да, им надо оттачивать парные элементы, но с синхронностью у них все не так и плохо. Даже у ведущих пар не всегда все идеально синхронно получается. Я вижу пару и очень красивую притом.
+16
-8
+8
Рылов высказался объективно и кстати похвалил ребят, а в заголовок вынесли все как обычно 🤦‍♀️
+7
0
+7
Ответ Olga.t
Георгий не вчерашний одиночник, он в паре катался.
Гоша да, но Алёна-то нет, и то, Гоша большую часть жизни тоже провел в одиночном
Они показывают феноменальные результаты для такого маленького срока, поэтому я без негатива пишу совершенно
+6
0
+6
Обожаю Алену, но это правда: два вчерашних одиночника меньше года в паре, понятное дело сложно, но база у них очень сильная, проблема в синхронности
То, какой прогресс они показывают впечатляет, обязательно скатаются, главное, что они выходят на лед и продолжают прогрессировать, для меня видеть Алену на льду огромная радость, надеюсь, что они смогут добиться высот 🙏🏻
+5
-1
+4
Ответ moonriver
Заладили все как дятлы про двух одиночников. Да, им надо оттачивать парные элементы, но с синхронностью у них все не так и плохо. Даже у ведущих пар не всегда все идеально синхронно получается. Я вижу пару и очень красивую притом.
вы все интервью прочитайте то ) впечатление , что только заголовки читаете и скорее давай комментировать
+3
0
+3
Ответ Adeline
У косторной плюс-старт, а у остальных не-лидеров уже какой год провал на ЧР, чисто не выступают, падают и часто не один раз. Шанс есть (не на пьедестал, конечно, но на топ-6)
Корзина грибов у нее.
+9
-6
+3
Ответ Adeline
У косторной плюс-старт, а у остальных не-лидеров уже какой год провал на ЧР, чисто не выступают, падают и часто не один раз. Шанс есть (не на пьедестал, конечно, но на топ-6)
Алёнка сама себе запросто может организовать и минус-старт, как в ПП на первом этапе.
+3
0
+3
Ответ Adeline
У косторной плюс-старт, а у остальных не-лидеров уже какой год провал на ЧР, чисто не выступают, падают и часто не один раз. Шанс есть (не на пьедестал, конечно, но на топ-6)
У Косторной самая сложная база, но гоИ нищенские даже за самые дорогие прыжки, т к парности нет. Долго ли они на одной базе выезжать собираются - время покажет.
+3
-1
+2
Ответ alexnew
Корзина грибов у нее.
На неё покупают билеты зрители, это надо как-то поддерживать. Но и сильно завышать нельзя, чтоб другие пары не обидеть
+3
-1
+2
Вот выцепили в заголовок самое скандальное. Там дальше - "Но то, что я увидел у Косторной и Куницы на соревнованиях с учетом, что они стали парой недавно, это колоссальный результат за столь короткий срок."
+3
-1
+2
Ответ moonriver
Заладили все как дятлы про двух одиночников. Да, им надо оттачивать парные элементы, но с синхронностью у них все не так и плохо. Даже у ведущих пар не всегда все идеально синхронно получается. Я вижу пару и очень красивую притом.
Ваше мнение, безусловно, очень интересно журналистам и федерации.
+1
0
+1
Если быть точнее : есть Косторная и какой то парниша.....причем не та Косторная Юобразца 19-20гг .а та , кто вне Хрустального была статистом везде и всюду....
+4
-3
+1
Ответ esctyyyyy
Гоша да, но Алёна-то нет, и то, Гоша большую часть жизни тоже провел в одиночном Они показывают феноменальные результаты для такого маленького срока, поэтому я без негатива пишу совершенно
Кмк, они быстро прогрессирует как пара, напрасно их давят этим "два одиночника".
+1
0
+1
У косторной плюс-старт, а у остальных не-лидеров уже какой год провал на ЧР, чисто не выступают, падают и часто не один раз. Шанс есть (не на пьедестал, конечно, но на топ-6)
+5
-5
0
Ответ Katerina Sunny
Алёнка сама себе запросто может организовать и минус-старт, как в ПП на первом этапе.
Да, но там она и сама говорила, что ПП они ещё не были готовы хорошо катать, + не ожидала баллов КП и злилась. Один раз случилось, второй раз знала заранее, что такое может быть
0
0
0
Ответ Olga.t
Кмк, они быстро прогрессирует как пара, напрасно их давят этим "два одиночника".
Конечно прогрессируют, но именно с синхронностью пока есть проблемы: база у них сильная, но низкие уровни ставят и гое маленькие, привыкнут к друг другу и будет все отлично
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