Рылов о работе в шоу на корабле: «Первые два месяца сохранялся вау-эффект – что-то необычное и новое. Затем он пошел по ниспадающей и превратился в негатив»

Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов рассказали о работе в шоу на круизном лайнере.

Пара завершила спортивную карьеру в январе 2023 года.

– После объявления о завершении карьеры вы стали работать в ледовых шоу на корабле. Как появилась эта идея?

Панфилова: О возможности выступать на корабле, наверное, знают все фигуристы, и это, пожалуй, был наиболее быстрый способ поехать работать в каком-то шоу. Поэтому мы особо и не думали, куда нам отправиться.

– Проходили какой-то отбор?

Рылов: Там есть что-то наподобие кастинга, но нужно просто прислать видео с исполнением элементов. После этого говорят либо да, либо – нет. Как правило, берут практически всех.

Панфилова: У пар, да, почти всех берут.

– На какой срок вы уехали?

Рылов: Наш первый контракт длился шесть месяцев.

– С какими сложностями столкнулись, когда начали выступать на корабле? К маленькой ледовой площадке пришлось привыкать?

Рылов: И маленький каток, и язык – это, пожалуй, были основные сложности. Но в целом в первые два месяца у нас сохранялся вау-эффект. Это было что-то необычное и новое для нас. Однако затем этот вау-эффект пошел по ниспадающей – все ниже и ниже, пока не превратился во что-то негативное.

На корабле ты находишься, по сути, в замкнутом пространстве, в каком-то вакууме. Надолго покинуть его во время остановок нельзя: часа на три-четыре. В итоге ты теряешь ощущение времени. Не понимаешь, какой сегодня день, утро сейчас или вечер. Живешь без окон. Все это начинает постепенно подавлять.

– Выступлений было много? Как часто шли шоу?

Панфилова: По первому контракту мы катали четыре шоу в неделю и выполняли ещё некоторую дополнительную работу. Но два-три выходных у нас всегда было. В эти дни мы только отдыхали.

По второму контракту уже выступали в шести шоу за неделю, так как это происходило на большом корабле, и также занимались дополнительной работой. Но все равно примерно два выходных у нас набиралось.

– Шесть шоу в неделю – это ведь много...

Рылов: Да не очень на самом деле.

Панфилова: Шоу было достаточно легкое. По два в день спокойно катали.

Рылов: У них была больше театральная направленность, так что с профессиональной точки зрения особо в них не разгуляешься. Мы, правда, пробовали немного...

– А чем занимались на выходных, когда корабль весь день находился в море?

Панфилова: Это называется «самый тупой день в моей жизни!», ха-ха. Ты ничего не делаешь и не знаешь, чем себя занять. Можешь сходить поесть, поспать, посидеть в интернете – но выход в Сеть ограниченный.

Рылов: Там есть, естественно, всякие развлечения: бильярд, видеоигры, настольный теннис и прочее. Но это круто лишь первый месяц, а дальше толку от них нет.

– В соцсетях вы писали, что второй круиз у вас закончился досрочно. Почему?

Рылов: Мы просто больше не видели себя в качестве артистов на льду именно на корабле и решили закончить работу.

– Не было никаких проблем из-за того, что отправились домой раньше?

Рылов: Нет, это же не рабство. Подошли к менеджерам, всё высказали, нас без проблем отпустили.

– И как давно вы находитесь дома? Успели прийти в себя после многомесячного плавания?

Рылов: Вернулись примерно месяц назад. Уже чувствуем себя людьми.