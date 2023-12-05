Алена Косторная: «Мы с Куницей не планировали выступать на чемпионате Москвы, сейчас сосредоточены на подготовке к чемпионату России»
Алена Косторная и Георгий Куница не планировали выступать на чемпионате Москвы.
Турнир проходит с 5 по 9 декабря.
«Мы не планировали выступать на чемпионате Москвы, сейчас сосредоточены на подготовке к чемпионату России в Челябинске», – сказала фигуристка.
ТГ KК 3/12: Даты сказки «Золушка» с моим участием на декабрь: 14.12; 16.12; 17.12, (28.12; 29.12; 30.12; 31.12).
Удачной подготовки к ЧР!
но в случае с Алёной и Гошей, конечно, из этого обязательно надо сделать трагедиию