Алена Косторная: «Мы с Куницей не планировали выступать на чемпионате Москвы, сейчас сосредоточены на подготовке к чемпионату России»

Алена Косторная и Георгий Куница не планировали выступать на чемпионате Москвы.

Турнир проходит с 5 по 9 декабря.

«Мы не планировали выступать на чемпионате Москвы, сейчас сосредоточены на подготовке к чемпионату России в Челябинске», – сказала фигуристка.