Алена Косторная: «Мы с Куницей не планировали выступать на чемпионате Москвы, сейчас сосредоточены на подготовке к чемпионату России»

Теги сборная России чемпионат России пары Георгий Куница Алена Косторная Чемпионат Москвы Фигурное катание

Алена Косторная и Георгий Куница не планировали выступать на чемпионате Москвы.

Турнир проходит с 5 по 9 декабря.

«Мы не планировали выступать на чемпионате Москвы, сейчас сосредоточены на подготовке к чемпионату России в Челябинске», – сказала фигуристка.

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27 комментариев
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АК 5/12: Мы сосредоточены на подготовке к ЧР.

ТГ KК 3/12: Даты сказки «Золушка» с моим участием на декабрь: 14.12; 16.12; 17.12, (28.12; 29.12; 30.12; 31.12).
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Ответ Lennuci
АК 5/12: Мы сосредоточены на подготовке к ЧР. ТГ KК 3/12: Даты сказки «Золушка» с моим участием на декабрь: 14.12; 16.12; 17.12, (28.12; 29.12; 30.12; 31.12).
Вы ничего не понимаете, это важная часть подготовки😆
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Удачной подготовки к сказке "Золушка"
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А зачем подают заявку, если планов таких нет? И лучше лишний соревновательный прокат, чем шоу. Но понятно, что на соревнованих за участие не платят.
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Этот турнир был бы для них очень даже кстати для развития. Вот, казалось бы, чемпионат Москвы, а многие хорошие спорсмены отказываются от него ради чемпионата России. Надо бы эти соревнования развести немного по срокам.
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Ответ maximus388
Косторная и Куннилинца, мертворожденная пара, но забавная.
Идёте по пути Транькова с детскими стебами над фамилией? Или вы сам - ребенок? Возможно стоит повзрослеть
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Ответ Леди Брэкнелл
А они не в Москве тренируются?
В Питере они с Бетиной и Сергей Сергеевичем!
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Ответ Lennuci
АК 5/12: Мы сосредоточены на подготовке к ЧР. ТГ KК 3/12: Даты сказки «Золушка» с моим участием на декабрь: 14.12; 16.12; 17.12, (28.12; 29.12; 30.12; 31.12).
Ну вот на ЧР они прокат из Золушки и покажут)
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Ответ Аленка_76
Ну и правильно! Удачной подготовки к ЧР!
Никакой разницы в ЧМ и ЧР сейчас нет . Победители и призеры все равно не едут ( дальше госграницы)....
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Ну и правильно!
Удачной подготовки к ЧР!
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Ответ RusVector
Я так и написал, 3-4 дня терять в Москве смысла нет. Ждем на ЧР!
А они не в Москве тренируются?
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Желаю Алене и Гоше на чемпионате России показать два чистых проката, повысить качество элементов и скатанность, улучшить свой рекорд.
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Ответ RusVector
В Питере они с Бетиной и Сергей Сергеевичем!
Разве? Как тогда они в ЧМ могут участвовать? И Алена говорила, что после трень ездит в АП подрабатывать.
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чемпионат Москвы - по сути мелкие местечковые соревнования. каждый год из кучи первоначально заявленных фигуристов остаётся меньше половины.
но в случае с Алёной и Гошей, конечно, из этого обязательно надо сделать трагедиию
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Ответ Kareglazaya
Вы ничего не понимаете, это важная часть подготовки😆
Голодные игры или Золушка на новый лад наверное будет.
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Ну и зря. Могли бы попасть в сборную Москвы и получить финансирование. Всё пары готовятся к ЧР, а Куницы на шоу катают
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Ответ Katerina Sunny
А зачем подают заявку, если планов таких нет? И лучше лишний соревновательный прокат, чем шоу. Но понятно, что на соревнованих за участие не платят.
У фигурнокатательной братии сейчас самый чес .как и у разномастных эстрадных клоунов и псевдопевичек ....Даже Костомаров ,хоть зубами ,но хочет урвать себе долю малую от каких-нибудь бюджетов...
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Ответ Katerina Sunny
А зачем подают заявку, если планов таких нет? И лучше лишний соревновательный прокат, чем шоу. Но понятно, что на соревнованих за участие не платят.
Это их внутренняя кухня, заявки изначально не были подтверждены. Журналисты вытащили из Спортвокруг, никто ничего не анонсировал на самом деле. Чувствую, сделают этот ресурс закрытым в итоге во избежание такого.
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Ответ Алена Иванова
Ну и зря. Могли бы попасть в сборную Москвы и получить финансирование. Всё пары готовятся к ЧР, а Куницы на шоу катают
Помимо них там хватает тех, у кого и шоу нет, а снялись.
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