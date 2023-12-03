Алена Косторная: «Первый раз попробовала себя в роли черного лебедя. Может быть, вы сможете его увидеть не только в рамках шоу»

Теги сборная России пары Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Алена Косторная рассказала о выступлении в образе Черного лебедя.

Косторная и Георгий Куница выступили накануне на открытии катка ВДНХ в Москве. 

«Первый раз попробовала себя в роли черного лебедя (мои руки и плечи были не рады).

Теперь будем оттачивать и дорабатывать, может, вы сможете его увидеть не только в рамках шоу», – написала фигуристка. 

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26 комментариев
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Класс, мне нравится! Первое фото - волшебно-чарующее.
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Вот это Алёнино :о))
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Прекрасное выступление!
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Просто великолепно! Эта программа могла бы стать олимпийской при должном подходе.
Браво, Алёна! И Гоша тоже, такой милый. А сколько любви😍 на одном из фото, где Алёна корону примеряет....
Ребята, вы такие классные!🥰🥰🥰
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мне кажется Алёне очень пойдёт катать образ чёрного лебедя. Хотелось бы произвольную для Куниц под ЛО.
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Ответ Шесть неизвестных
Вот это Алёнино :о))
Да, руки зачётные. Но она же ещё умеет кататься.
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Какой красивый чёрный лебедь! Вот прям Аленкин образ!
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Ответ missis-Zima
Где-то одна тренерша-нет,это дочи образ! руки прочь !)
Видимо мечтала на себя примерить в своё время.
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Алена - красавица.
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Хотелось бы. пргрессируйте. Будет счастье и на вашей улице.
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Алёна и чёрный лебедь — это одно и то же.
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Дооо. Очень ждем не в рамках шоу 👏
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Красиво!
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Ответ B.Jones
Аленка, хватит с нас лебедей. Не будь такой жестокой
этот черный лебедь всем лебедям лебедь )
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Ответ B.Jones
Аленка, хватит с нас лебедей. Не будь такой жестокой
Но в заявку поставь 😁✌️
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Ответ versa
Видимо мечтала на себя примерить в своё время.
))
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Интересно было бы что-нибудь дуэтно-сюжетное. Там у них ещё Шапочка с волком есть, забавный номер, взаимодействия и игры больше показывают.
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Не сомневаюсь что Алена сумела быть воплотить канонический образ Черного лебедя. С ее -то скольжением, харизмой, глазами, в которых черти пляшут
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Ответ missis-Zima
этот черный лебедь всем лебедям лебедь )
Для меня это было и так понятно. Но одно дело троллить штатных барелин мачехи, на крохотном пятачке. А другое, делать в сотый раз избитый образ, на большом льду. Фигуристке, которая этим самым льдом, умеет лучше всех пользоватся
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Ответ B.Jones
Для меня это было и так понятно. Но одно дело троллить штатных барелин мачехи, на крохотном пятачке. А другое, делать в сотый раз избитый образ, на большом льду. Фигуристке, которая этим самым льдом, умеет лучше всех пользоватся
Классика всегда будет и всегда востребована.Вы сами видите.что образ,костюмы очень зрелищны и добавляют восприятия .Я вот увидела впервые прежнюю прекрасную Алену.
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Лучшим отрывком выступления из озера было соло чёрного лебедя. Соло теперь только для шоу.
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Ответ Lilia Sadykova
мне кажется Алёне очень пойдёт катать образ чёрного лебедя. Хотелось бы произвольную для Куниц под ЛО.
показательный для начала
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Ответ versa
Интересно было бы что-нибудь дуэтно-сюжетное. Там у них ещё Шапочка с волком есть, забавный номер, взаимодействия и игры больше показывают.
Там такая красная шапочка. Что волкам лучше с ней встречаться. Ахрененая.
Вообщем, Алёна была в ударе.😁
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