Алена Косторная: «Первый раз попробовала себя в роли черного лебедя. Может быть, вы сможете его увидеть не только в рамках шоу»

Алена Косторная рассказала о выступлении в образе Черного лебедя.

Косторная и Георгий Куница выступили накануне на открытии катка ВДНХ в Москве.

«Первый раз попробовала себя в роли черного лебедя (мои руки и плечи были не рады).

Теперь будем оттачивать и дорабатывать, может, вы сможете его увидеть не только в рамках шоу», – написала фигуристка.