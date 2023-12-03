Алена Косторная: «Первый раз попробовала себя в роли черного лебедя. Может быть, вы сможете его увидеть не только в рамках шоу»
Алена Косторная рассказала о выступлении в образе Черного лебедя.
Косторная и Георгий Куница выступили накануне на открытии катка ВДНХ в Москве.
«Первый раз попробовала себя в роли черного лебедя (мои руки и плечи были не рады).
Теперь будем оттачивать и дорабатывать, может, вы сможете его увидеть не только в рамках шоу», – написала фигуристка.
Браво, Алёна! И Гоша тоже, такой милый. А сколько любви😍 на одном из фото, где Алёна корону примеряет....
Ребята, вы такие классные!🥰🥰🥰
Вообщем, Алёна была в ударе.😁