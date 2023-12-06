Карацев, Сафиуллин, Шевченко заявились на январский турнир в Брисбене, Рублев, Хачанов, Котов сыграют в Гонконге
Опубликованы заявки первых турниров ATP в сезоне.
На первой неделе 2024 года пройдут турниры ATP 250 в Гонконге и Брисбене.
С 31 декабря по 7 января в Австралии планируют выступить:
- Рафаэль Надаль (WC);
- Аслан Карацев;
- Роман Сафиуллин;
- Александр Шевченко;
- Хольгер Руне;
- Григор Димитров;
- Бен Шелтон;
- Энди Маррей.
По защищенному рейтингу заявился Рейлли Опелка.
Полностью список здесь.
1-7 января в Гонконге планируют выступить:
- Андрей Рублев;
- Карен Хачанов;
- Павел Котов;
- Фрэнсис Тиафу;
- Милош Раонич (PR);
- Марин Чилич (PR).
Полностью список здесь.
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