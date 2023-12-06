Карацев, Сафиуллин, Шевченко заявились на январский турнир в Брисбене, Рублев, Хачанов, Котов сыграют в Гонконге

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Опубликованы заявки первых турниров ATP в сезоне.

На первой неделе 2024 года пройдут турниры ATP 250 в Гонконге и Брисбене.

С 31 декабря по 7 января в Австралии планируют выступить:

По защищенному рейтингу заявился Рейлли Опелка.

Полностью список здесь.

1-7 января в Гонконге планируют выступить:

Полностью список здесь.

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1 комментарий
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а почему Надаль не заявился по защищённому?
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