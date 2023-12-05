Хачанов о восстановлении после травмы спины: «После окончания сезона сделал дополнительную терапию. Пока что вообще ничего не беспокоит»

Теги травмы ATP Карен Хачанов Теннис

Карен Хачанов рассказал о восстановлении после травмы, полученной в этом сезоне.

Россиянин после «Ролан Гаррос» пропустил 2,5 месяца из-за стрессового перелома и частичного перелома в крестцовом отделе позвоночника. 

«Слава богу, восстановился. В конце сезона, когда в Китае выиграл турнир, были какие-то дни, особенно во время тяжелых матчей, когда где-то еще болело, тянуло, но если брать в общем, то нормально.

Я еще после окончания сезона сделал дополнительную терапию со своим врачом, который мне помог восстановиться к азиатской серии. И сейчас как раз после отдыха начинаю тренироваться. Пока что вообще ничего не беспокоит. Надеюсь, так будет и дальше», – цитирует Хачанова «Чемпионат».

У Хачанова титул после частичного перелома в позвоночнике. Первый за пять лет!

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1 комментарий
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Дай Бог. Карен может играть на топ-уровне.
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