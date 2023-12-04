Расписание чемпионата Москвы по фигурному катанию-2023
С 5 по 9 декабря пройдет чемпионат Москвы по фигурному катанию-2023.
Соревнования пройдут в ледовом дворце «Мечта». Состав участников – здесь.
Чемпионат Москвы
5 декабря
Танцы на льду, МС и КМС, ритм-танец
14.00
Пары, КМС, короткая программа
16.00
Пары, МС, короткая программа
17.45
6 декабря
Девушки, короткая программа
14.00
Мужчины, короткая программа
18.00
7 декабря
Танцы на льду, МС и КМС, произвольный танец
14.00
Пары, МС, произвольная программа
16.15
Пары, КМС, произвольная программа
17.00
Мужчины, произвольная программа
18.45
8 декабря
Юноши, короткая программа
14.00
Женщины, короткая программа
16.30
Девушки, произвольная программа
18.15
9 декабря
Юноши, произвольная программа
12.00
Женщины, произвольная программа
15.45