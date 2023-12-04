Расписание чемпионата Москвы по фигурному катанию-2023

С 5 по 9 декабря пройдет чемпионат Москвы по фигурному катанию-2023.

Соревнования пройдут в ледовом дворце «Мечта». Состав участников – здесь.

Чемпионат Москвы

5 декабря

Танцы на льду, МС и КМС, ритм-танец

14.00

Пары, КМС, короткая программа

16.00

Пары, МС, короткая программа

17.45

6 декабря

Девушки, короткая программа

14.00

Мужчины, короткая программа

18.00

7 декабря

Танцы на льду, МС и КМС, произвольный танец

14.00

Пары, МС, произвольная программа

16.15

Пары, КМС, произвольная программа

17.00

Мужчины, произвольная программа

18.45

8 декабря

Юноши, короткая программа

14.00

Женщины, короткая программа

16.30

Девушки, произвольная программа

18.15

9 декабря

Юноши, произвольная программа

12.00

Женщины, произвольная программа

15.45