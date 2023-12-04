Расписание чемпионата Москвы по фигурному катанию-2023

Теги танцы на льду пары мужское катание женское катание Чемпионат Москвы расписание турниров Фигурное катание

С 5 по 9 декабря пройдет чемпионат Москвы по фигурному катанию-2023.

Соревнования пройдут в ледовом дворце «Мечта». Состав участников – здесь. 

Чемпионат Москвы

5 декабря

Танцы на льду, МС и КМС, ритм-танец

14.00

Пары, КМС, короткая программа

16.00

Пары, МС, короткая программа

17.45

6 декабря

Девушки, короткая программа 

14.00

Мужчины, короткая программа

18.00

7 декабря

Танцы на льду, МС и КМС, произвольный танец

14.00

Пары, МС, произвольная программа

16.15

Пары, КМС, произвольная программа

17.00

Мужчины, произвольная программа 

18.45

8 декабря

Юноши, короткая программа

14.00

Женщины, короткая программа

16.30

Девушки, произвольная программа

18.15

9 декабря

Юноши, произвольная программа

12.00

Женщины, произвольная программа

15.45

4 комментария
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Думала, не дождусь новости. Всем отличных выступлений. Состав у юниоров отличный. Удачи всем!
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Ответ olvl
Думала, не дождусь новости. Всем отличных выступлений. Состав у юниоров отличный. Удачи всем!
Состав у юниоров как раз сильно ослаблен, из-за отсутствия сильнейших фигуристов , участвующих 10 января в Кубке первого канала( Базылюк, Двоеглазова, Принева, Дзепка, Федотов, Лазарев, Малютин, Воронов), фактически из девушек остались Плескачева, Андреева, Лебедева, Лукашова, даже Калугина снялась. У мальчиков главный фаворит Колесников, остальные ему не соперники. Так что Москва много потеряла в плане конкуренции, хотя соревнования тоже будут интересными.
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Если бы не работа, сходил бы посмотреть.
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Всем ребятам удачи!
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