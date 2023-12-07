Golden Spin. Ваананен и Клеричи, Плазас и Фернандес, Голиченко и Даренский выступят с произвольными программами
6 декабря на турнире Golden Spin of Zagreb пары покажут произвольные программы.
ISU Challenger
Golden Spin of Zagreb
Сисак, Хорватия
Пары
Начало – 18.00 по московскому времени.
Первая разминка
1. Джулия Модер – Йоханнес Уилкинсон (ЮАР)
2. Ян Иси – Дэн Шуньян (Китай)
3. Орели Фола – Тео Белль (Франция)
4. Грета Крафорд – Джон Крафорд (Швеция)
Вторая разминка
5. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша)
6. София Голиченко – Артем Даренский (Украина)
7. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США)
8. Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия)
После короткой программы
1. Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия) – 60,95
2. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США) – 58,11
3. София Голиченко – Артем Даренский (Украина) – 55,92
4. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша) – 54,12
5. Грета Крафорд – Джон Крафорд (Швеция) – 49,57
6. Орели Фола – Тео Белль (Франция) – 48,77
7. Ян Иси – Дэн Шуньян (Китай) – 42,10
8. Джулия Модер – Йоханнес Уилкинсон (ЮАР) – 38,63