Golden Spin. Ваананен и Клеричи, Плазас и Фернандес, Голиченко и Даренский выступят с произвольными программами

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6 декабря на турнире Golden Spin of Zagreb пары покажут произвольные программы.

ISU Challenger

Golden Spin of Zagreb

Сисак, Хорватия

Пары

Начало – 18.00 по московскому времени. 

Первая разминка

1. Джулия Модер – Йоханнес Уилкинсон (ЮАР) 

2. Ян Иси – Дэн Шуньян (Китай) 

3. Орели Фола – Тео Белль (Франция) 

4. Грета Крафорд – Джон Крафорд (Швеция) 

Вторая разминка

5. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша) 

6. София Голиченко – Артем Даренский (Украина) 

7. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США) 

8. Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия)

После короткой программы

1. Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия) – 60,95

2. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США) – 58,11

3. София Голиченко – Артем Даренский (Украина) – 55,92

4. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша) – 54,12

5. Грета Крафорд – Джон Крафорд (Швеция) – 49,57

6. Орели Фола – Тео Белль (Франция) – 48,77

7. Ян Иси – Дэн Шуньян (Китай) – 42,10

8. Джулия Модер – Йоханнес Уилкинсон (ЮАР) – 38,63

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