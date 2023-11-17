«Добро пожаловать в клуб 💪🏻». Плющенко показал фото с Ангелополом и Ушаковой

Теги Евгений Плющенко сборная России танцы на льду Арина Ушакова (танцы) фото Академия Плющенко Валерий Ангелопол Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился фото с фигуристами Валерием Ангелополом и Ариной Ушаковой.

Сообщалось, что дуэт будет вместе выступать в танцах на льду и тренироваться в академии Плющенко.

«Арина и Валера, добро пожаловать в наш клуб 💪🏻», – написал Плющенко на английском языке в своем инстаграме.

Ангелопол – победитель финала Гран-при России-2022/23 в танцах на льду. В августе распался его дуэт с Василисой Кагановской.

Ушакова – бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров (2018), серебряный призерами юниорского финала Гран-при (2018/19). Она до апреля 2022 года выступала с Максимом Некрасовым, нынешним партнером Кагановской.

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29 комментариев

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СемёнСемёныч
Арина очень симпатичная, сил ей и терпенья.
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Е...С
Какая Арина красивая. Удачного скатывания ребятам. Пусть все у новообразованных пар получится как нельзя лучше.
+17
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nadenki
Первое правило клуба- не упоминать о клубе)
+13
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Katerina Sunny
И у них главный тренер Плющенко. Даже не знаю, чем он им поможет.
+15
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Большое Путешествие Рузика
У них вроде академия всегда была. Почему третий день он вещает про клуб. Да ещё акцентирует, что частный. Почему надпись на английском. Сил нет как хочется на международные старты?)
+12
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spboksana
заметила, что АП вдруг стали позиционировать себя не академией, а "частным клубом". В последних постах от них это прямо четко прослеживается. К чему бы это?
+9
-2
+7
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Jessi
Ответ Полина Ковальчук
Думаю, что Соня Муравьева просила за Ангелопола, они давно дружат
С Петросян он тоже дружит. Надеюсь, Соня держится от него подальше
+9
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Полина Ковальчук
Думаю, что Соня Муравьева просила за Ангелопола, они давно дружат
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ spboksana
заметила, что АП вдруг стали позиционировать себя не академией, а "частным клубом". В последних постах от них это прямо четко прослеживается. К чему бы это?
И подпись поста на английском. Косит под частника-международника
+6
-3
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Е...С
Ответ Jessi
По сути и Некрасов некрасиво поступил по отношению к Арине, только под шумок все, никто об Арине и не вспомнил
Да, а Арина его столько ждала, пока он спину лечил.
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Лутц-ритт
На Арину приятно смотреть
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Jessi
По сути и Некрасов некрасиво поступил по отношению к Арине, только под шумок все, никто об Арине и не вспомнил
+7
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Мороженко
Ответ Полина Ковальчук
Думаю, что Соня Муравьева просила за Ангелопола, они давно дружат
Думаю, что в Академии были не против потенциального топового дуэта
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RusVector
Благородный и добрейший Евгений Викторови! Вот в чем преимущество частной школы перед гос-ой! Никаких обязательств перед ФФКР, тренируй любых учеников, даже тех, которых не пускают на гос. катки, а также иностранцев! Свой формат контрактов, который наверняка предусматривает неустойку, в случае перехода спортсмена в др. школу! Возможность открывать свои школы за рубежом, не спрашивая разрешения ни ФФКР, ни минспорта! И устанавливать свои собственные цены на занятия! Просто райские условия!
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RusVector
Ответ spboksana
заметила, что АП вдруг стали позиционировать себя не академией, а "частным клубом". В последних постах от них это прямо четко прослеживается. К чему бы это?
Думаю минспорта попросило, потому что Академия относиться должно все-таки к государственной организации, а не к частной! Но звучит Академия более величественно, тут не поспоришь ...
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Франтин
Ответ Jessi
По сути и Некрасов некрасиво поступил по отношению к Арине, только под шумок все, никто об Арине и не вспомнил
Арина говорила, что сама ушла.
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Jessi
Ответ Katerina Sunny
И у них главный тренер Плющенко. Даже не знаю, чем он им поможет.
Он везде главный у всех)
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Дружба11
одного не понимаю,для чего позиционировать себя главным тренером в танцах на льду,если Евгений не бельмеса в тренерстве в танцах на льду.Ну главный в клубе и у одиночников еще можно понять-сам был одиночником, но в танцы то куда лезть, даже Этери ставила с собой других тренеров когда к ним пришли Тарасова Морозов, не лезла,не выпячивалась.Это самолюбование приняло какие-то галактические масштабы))))кто их обидел там с Яной,что надо постоянно выпячиваться.
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Snuppi
Евгений Викторович, успехов во всех начинаниях!
Вы прошли четыре Олимпиады, нигде ниже второго места не опускались! Только вперёд, удачи Вам и Вашим спортсменам!
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elene.elene
Новая пара отлично смотрится внешне! Подтвердилась ли инфа, что их будет тренировать Линичук или это слухи?
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Е...С
Ответ Франтин
Арина говорила, что сама ушла.
А с кем ей было кататься, если партнер к другой ушел. Не захотела с ними на одном льду оставаться.
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MyCA
Два фазана и канарейка
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Хрустальный Гусенок
где главная статья над главным академиком, раздающим денежные сертификаты единоличному победителю этапа для своей академии?
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Е...С
Ответ Фадейка
Как хотят не надо, надо как есть. Например шарашкина контора)
Они обязательно с вами свяжутся и спросят вашего совета. Подготовьте еще несколько предложений.
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