«Добро пожаловать в клуб 💪🏻». Плющенко показал фото с Ангелополом и Ушаковой

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился фото с фигуристами Валерием Ангелополом и Ариной Ушаковой.

Сообщалось, что дуэт будет вместе выступать в танцах на льду и тренироваться в академии Плющенко.

«Арина и Валера, добро пожаловать в наш клуб 💪🏻», – написал Плющенко на английском языке в своем инстаграме.

Ангелопол – победитель финала Гран-при России-2022/23 в танцах на льду. В августе распался его дуэт с Василисой Кагановской.

Ушакова – бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров (2018), серебряный призерами юниорского финала Гран-при (2018/19). Она до апреля 2022 года выступала с Максимом Некрасовым, нынешним партнером Кагановской.