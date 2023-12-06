Маргарита Дробязко: «Программы Пападакис и Сизерона я не отличу друг от друга. Они фантастически катаются, но танцы у них под одну гребенку»

Маргарита Дробязко считает программы Пападакис и Сизерона одинаковыми.

Дробязко и – бронзовые призеры ЧМ-2000 в танцах на льду, выступали за сборную Литвы. Французы Габриэла Пападакис и – олимпийские чемпионы Пекина-2022.

– Танцы вам сейчас интересны?

Ванагас: С технической точки зрения ребята делают фантастические вещи – поддержки, дорожки шагов, вращения. В наше время такого не было. Но если говорить о фигурном катании как об искусстве, то, когда мы выступали, программы были хоть и проще технически, но намного более интересными. Тогда на чемпионате мира из 30 пар нам было интересно смотреть, условно говоря, на 22, а сейчас максимум на 8-10.

: Что сейчас входит в программу? Бесконечные твиззлы, которые все делают – крутятся, крутятся... Ну да, все умеют крутиться. Но зрителю не очень интересно смотреть, подставил там фигурист вторую ногу в твиззле или не подставил.

Поддержки все делают одинаковые – чтобы получить уровень сложности. Дорожки шагов у всех одни и те же, только шаги переставлены в разном порядке. А на интересные элементы, какие-то связки просто времени между этим всем почти не остается. Чаще всего, если вы выключите одну музыку и включите другую, то программа и под нее ляжет.

Обидно, потому что таких программ, как раньше, нет, которые можно пересматривать бесконечно. «Болеро» и , Бах Климовой и Пономаренко, программы брата и сестры Дюшене... А какие танцы за последние годы можно вспомнить? Даже программы моих любимых Пападакис и Сизерона я не отличу друг от друга. Они фантастически катаются, но танцы у них под одну гребенку.