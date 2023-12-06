Маргарита Дробязко: «Программы Пападакис и Сизерона я не отличу друг от друга. Они фантастически катаются, но танцы у них под одну гребенку»

Теги танцы на льду сборная Франции Сергей Пономаренко сборная Литвы Повилас Ванагас Маргарита Дробязко Марина Климова Габриэла Пападакис Гийом Сизерон Кристофер Дин Джейн Торвилл Фигурное катание

Маргарита Дробязко считает программы Пападакис и Сизерона одинаковыми.

Дробязко и Повилас Ванагас – бронзовые призеры ЧМ-2000 в танцах на льду, выступали за сборную Литвы. Французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон – олимпийские чемпионы Пекина-2022.

– Танцы вам сейчас интересны?

Ванагас: С технической точки зрения ребята делают фантастические вещи – поддержки, дорожки шагов, вращения. В наше время такого не было. Но если говорить о фигурном катании как об искусстве, то, когда мы выступали, программы были хоть и проще технически, но намного более интересными. Тогда на чемпионате мира из 30 пар нам было интересно смотреть, условно говоря, на 22, а сейчас максимум на 8-10.

Дробязко: Что сейчас входит в программу? Бесконечные твиззлы, которые все делают – крутятся, крутятся... Ну да, все умеют крутиться. Но зрителю не очень интересно смотреть, подставил там фигурист вторую ногу в твиззле или не подставил.

Поддержки все делают одинаковые – чтобы получить уровень сложности. Дорожки шагов у всех одни и те же, только шаги переставлены в разном порядке. А на интересные элементы, какие-то связки просто времени между этим всем почти не остается. Чаще всего, если вы выключите одну музыку и включите другую, то программа и под нее ляжет.

Обидно, потому что таких программ, как раньше, нет, которые можно пересматривать бесконечно. «Болеро» Торвилл и Дина, Бах Климовой и Пономаренко, программы брата и сестры Дюшене... А какие танцы за последние годы можно вспомнить? Даже программы моих любимых Пападакис и Сизерона я не отличу друг от друга. Они фантастически катаются, но танцы у них под одну гребенку.

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7 комментариев
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"Моцарт", с которым Пападакисы выиграли свой первый чемпионат мира и, например, "Лунная соната" совершенно разные. Ритм-танцы у них вообще все классные. И вообще, надоел этот гундёж, что в танцах смотреть нечего. Завтра начинается финал гран-при, там вся шестёрка интересная
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Для меня программы Жулина - под одну гребёнку.
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Лично мне кажется, что все программ ПС - очень разные!!! Очень часто пересматриваю!!! Не перестаю восхищаться!!!
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Ага, особенно вакинг от других неотличим)
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99% аудитории не то, что танцы, они даже фамилию
«Дробязко» не вспомнят
+9
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Ответ Lana74
"Моцарт", с которым Пападакисы выиграли свой первый чемпионат мира и, например, "Лунная соната" совершенно разные. Ритм-танцы у них вообще все классные. И вообще, надоел этот гундёж, что в танцах смотреть нечего. Завтра начинается финал гран-при, там вся шестёрка интересная
Это правда. Габи и Цицерон со штучными программами (не говоря уже про их фантастический талант, пластику и чувство ритма).
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Ну в принципе они правы. Пападакисы гениальны, но никто не восхищается той или иной их программой. А вот у одиночников с этим гораздо лучше, хотя они тоже должны соблюдать регламент элементов: Болеро Кевина или Ваканда Камилы у многих на устах.
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