Александра Степанова: «Догонять всегда легче, а когда ты лидер сборной, ты должен держать марку, уровень»

Теги сборная России танцы на льду сборная Франции Александра Степанова Иван Букин Габриэла Пападакис Гийом Сизерон Серия Гран-при России Фигурное катание

Фигуристка Александра Степанова объяснила, почему сложно быть лидером сборной.

Сегодня Степанова и Иван Букин выиграли этап Гран-при России в Москве в танцах на льду.

«Прекрасное настроение, прекрасное состояние. Соревнования были напряженными. Всегда сложно было выступать в родных стенах.

Догонять всегда легче, а когда ты лидер сборной, ты должен держать марку, держать уровень. Помню, как Габриэла (Пападакис) с Гийомом (Сизероном) были лидерами, но очень серьезно настраивали себя на старт, нервничали», – цитирует Степанову Sport24.

«Когда тебе не все равно на твое катание, пока ты горишь этим делом, ты все равно будешь нервничать», – приводит слова Букина «Р-Спорт».

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12 комментариев

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Лучшее_враг_хорошего
Довольно странно читать про бремя лидерства от фигуристов, ставших лидерами пару прокатов назад.
ПС были в мировом топе на протяжении 8 лет и безоговорочными лидерами на протяжении последнего олимпийского цикла.
Как люди, выигравшие 2 внутренних этапа, вообще могут даже гипотетически размышлять о бремени? Они его когда ощутить успели? Месяц назад?
+30
-2
+28
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Katerina Sunny
Французы были лидерами в мире, а не сборной на внутренних соревнованиях.
+25
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tanya_1111
Господи, да они на внутренних соревнованиях будут лидерами даже если пешком ходить будут, какое еще бремя.
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Большое Путешествие Рузика
Что то зазвездились ребята...
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Евгений
Всё-таки какое самомнение у Степановой
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Alexandra K
ХБ в прошлом сезоне тоже не вывезли лидерство, по большому счету. И было видно, что на Лизу это давит.
+7
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B.Jones
Они там уже, на троих что ли марку держат? Зелёную.😁
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Бетси Тверская
Второй день Саша выдает просто шедевральные интервью...
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smoky eyes
Вот БК и МиГам повезло, что есть конкуренция. Это не дает им расслабиться, и мы видим их красивыми, сильными, развивающимися. Ваня с Сашей пока ну сосем не в форме. Очень ждем молодых и голодных, чтобы и лидеров наших взбодрили в том числе.
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smoky eyes
Ответ Iligorska
Вчера были в Мегаспорте. Ребят, Букины, реально, смотрелись лучше всех! На три головы уровень выше всех пар!
Это здорово, но сравнивать хочется с мировым уровнем все же
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ВИван
Степанова корону надела за спиной-стеной нового тренера.
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Iligorska
Вчера были в Мегаспорте. Ребят, Букины, реально, смотрелись лучше всех! На три головы уровень выше всех пар!
0
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