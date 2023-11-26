Александра Степанова: «Догонять всегда легче, а когда ты лидер сборной, ты должен держать марку, уровень»
Фигуристка Александра Степанова объяснила, почему сложно быть лидером сборной.
Сегодня Степанова и Иван Букин выиграли этап Гран-при России в Москве в танцах на льду.
«Прекрасное настроение, прекрасное состояние. Соревнования были напряженными. Всегда сложно было выступать в родных стенах.
Догонять всегда легче, а когда ты лидер сборной, ты должен держать марку, держать уровень. Помню, как Габриэла (Пападакис) с Гийомом (Сизероном) были лидерами, но очень серьезно настраивали себя на старт, нервничали», – цитирует Степанову Sport24.
«Когда тебе не все равно на твое катание, пока ты горишь этим делом, ты все равно будешь нервничать», – приводит слова Букина «Р-Спорт».
ПС были в мировом топе на протяжении 8 лет и безоговорочными лидерами на протяжении последнего олимпийского цикла.
Как люди, выигравшие 2 внутренних этапа, вообще могут даже гипотетически размышлять о бремени? Они его когда ощутить успели? Месяц назад?