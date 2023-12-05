Габриэла Пападакис: «Решение о дальнейшей карьере еще не принято. Пока желания окунуться в соревновательную рутину не возникало»
Пападакис и Сизерон еще не приняли решение о дальнейшей карьере.
В 2022 году французские танцоры на льду Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли золото на Олимпиаде в Пекине. Последний раз они выходили на старт на чемпионате мира-2022 в Монпелье.
– Год назад вы говорили, что у вас множество планов. Как вы провели это время?
– Я слегка недооценила количество шоу, в которых нам предстояло выступить. Мы охотно соглашались на предложения, в одной только Японии провели два месяца. Но это было хорошее время, приятно было вырваться из дома, побродить по улицам новых городов.
Соревновательный процесс – это увлекательно, но довольно монотонно и требует больших эмоциональных затрат. Иногда хочется развеяться, познакомиться с новыми людьми, попробовать то, что чего не пробовал раньше.
– Вы с Гийомом продлили паузу в соревновательной карьере еще на год. Окончательного решения еще нет, но может быть, у вас есть мысли по поводу того, в каком направлении вы будете двигаться дальше?
– Решение еще не принято.
– Вы раздумываете?
– Да. Когда мы придем к какому-нибудь решению, вы обязательно об этом узнаете. Но пока не время.
– Вам не хочется окунуться в соревновательную рутину? Нет такой потребности?
– Пока такого желания не возникало. Поживем – увидим, – сказала Пападакис.