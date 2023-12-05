Габриэла Пападакис: «Решение о дальнейшей карьере еще не принято. Пока желания окунуться в соревновательную рутину не возникало»

Теги танцы на льду сборная Франции Габриэла Пападакис Гийом Сизерон Фигурное катание

Пападакис и Сизерон еще не приняли решение о дальнейшей карьере.

В 2022 году французские танцоры на льду Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли золото на Олимпиаде в Пекине. Последний раз они выходили на старт на чемпионате мира-2022 в Монпелье. 

– Год назад вы говорили, что у вас множество планов. Как вы провели это время?

– Я слегка недооценила количество шоу, в которых нам предстояло выступить. Мы охотно соглашались на предложения, в одной только Японии провели два месяца. Но это было хорошее время, приятно было вырваться из дома, побродить по улицам новых городов. 

Соревновательный процесс – это увлекательно, но довольно монотонно и требует больших эмоциональных затрат. Иногда хочется развеяться, познакомиться с новыми людьми, попробовать то, что чего не пробовал раньше. 

– Вы с Гийомом продлили паузу в соревновательной карьере еще на год. Окончательного решения еще нет, но может быть, у вас есть мысли по поводу того, в каком направлении вы будете двигаться дальше?

– Решение еще не принято. 

– Вы раздумываете?

– Да. Когда мы придем к какому-нибудь решению, вы обязательно об этом узнаете. Но пока не время. 

– Вам не хочется окунуться в соревновательную рутину? Нет такой потребности?

– Пока такого желания не возникало. Поживем – увидим, – сказала Пападакис. 

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5 комментариев
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Ответ Ритт
По танцевальным меркам у них была не такая длинная карьера, 8 лет. Не всё сказали, далеко не всё! Очень хочется, чтоб вернулись. Но если нет желания, будет уже не то....
Я не верю, что они вернутся. Последние свои два сезона они уже просто доезжали до Олимпиады, пропуская и ЧМ, и ЧЕ. Была главная цель, ради которой нужно было терпеть. Зачем это им сейчас?
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0
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Бестемьянова говорила, что французы вернутся. А у них и желания такого не возникает. Вне спорта тоже есть жизнь.
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По-прежнему очень надеюсь на их возвращение! Лично мне так не хватает их ИСКУССТВА на льду! В любом случае, здоровья и удачи любимым фигуристам!!!
+6
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+3
А смысл возраст уже не тот... И все выиграли... Мотивации нет
+1
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