Наталья Бестемьянова: «Стоит ли брать музыку или идею программы, под которые уже кто-то побеждал? Меня такое раздражает, это ограничивает спортсменов»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила, что ее раздражает, когда молодые фигуристы пытаются подражать программам звезд.
«Стоит ли брать музыку или идею программы, под которые уже кто-то побеждал? Это происходит в фигурном катании сплошь и рядом. Меня даже это несколько раздражает.
Юные спортсмены очень часто просят поставить программу Юдзуру Ханю, или Шомы Уно, или Анны Щербаковой, или Александры Трусовой, Алины Загитовой, Евгении Медведевой... Это так ограничивает самих спортсменов, что меня просто приводит в ужас. Но эта раскрученность телевидением известных «брендов» в итоге немного ограничивает список музыки в фигурном катании», – сказала Бестемьянова.
«Что лучше для фигурного катания: классика или современная музыка? Нет рецепта. Хороша и та и другая. Важно правильно поставить, донести её.
Когда ставишь классику спортсмену, у которого нет линий, то это очень грустно. Поэтому мне кажется, что современная музыка звучит сегодня на аренах чаще. Именно из-за того, что некогда заниматься линиями. Занимаются четверными прыжками», – добавила экс-фигуристка.