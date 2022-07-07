Наталья Бестемьянова: «Стоит ли брать музыку или идею программы, под которые уже кто-то побеждал? Меня такое раздражает, это ограничивает спортсменов»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила, что ее раздражает, когда молодые фигуристы пытаются подражать программам звезд.

«Стоит ли брать музыку или идею программы, под которые уже кто-то побеждал? Это происходит в фигурном катании сплошь и рядом. Меня даже это несколько раздражает.

Юные спортсмены очень часто просят поставить программу , или Шомы Уно, или , или , , ... Это так ограничивает самих спортсменов, что меня просто приводит в ужас. Но эта раскрученность телевидением известных «брендов» в итоге немного ограничивает список музыки в фигурном катании», – сказала Бестемьянова.

«Что лучше для фигурного катания: классика или современная музыка? Нет рецепта. Хороша и та и другая. Важно правильно поставить, донести её.

Когда ставишь классику спортсмену, у которого нет линий, то это очень грустно. Поэтому мне кажется, что современная музыка звучит сегодня на аренах чаще. Именно из-за того, что некогда заниматься линиями. Занимаются четверными прыжками», – добавила экс-фигуристка.