Наталья Бестемьянова: «Всплеск фигурного катания начался, когда на каналах начались ледовые шоу со звездами шоу-бизнеса. Потом Медведева и Загитова создали хороший задел»

Наталья Бестемьянова высказалась о конкуренции Алины Загитовой и Евгении Медведевой.

«У нас сейчас в секциях необыкновенный наплыв девочек, всех мальчиков забирают хоккеисты, но и девочек тоже начинают переманивать, что довольно странно для меня.

Необыкновенный всплеск фигурного катания начался в то время, когда на нескольких каналах, не одном, начались ледовые шоу со звездами шоу-бизнеса. И потом у нас появились две девочки, Евгения Медведева и Алина Загитова, они создали хороший задел. Конкуренция породила сумасшедший интерес, и это правильно, без конкуренции не может быть движения.

У нас в фигурном катании достаточно легенд. Дети, которые приходят кататься сегодня в секцию, хотят быть похожими на Щербакову, Медведеву, Загитову. Что касается других видов, то у нас прекрасно [освещаются] Олимпийские игры, я во время Олимпиады слежу за всеми, болею за каждого нашего спортсмена.

К сожалению, вне Игр у нас не так много освещается большинство видов», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду.

Загитова против Медведевой, Ягудин на одном льду с Валиевой – нет, это не сон, а новый турнир по шоу-программам