Наталья Бестемьянова: «Всплеск фигурного катания начался, когда на каналах начались ледовые шоу со звездами шоу-бизнеса. Потом Медведева и Загитова создали хороший задел»
Наталья Бестемьянова высказалась о конкуренции Алины Загитовой и Евгении Медведевой.
«У нас сейчас в секциях необыкновенный наплыв девочек, всех мальчиков забирают хоккеисты, но и девочек тоже начинают переманивать, что довольно странно для меня.
Необыкновенный всплеск фигурного катания начался в то время, когда на нескольких каналах, не одном, начались ледовые шоу со звездами шоу-бизнеса. И потом у нас появились две девочки, Евгения Медведева и Алина Загитова, они создали хороший задел. Конкуренция породила сумасшедший интерес, и это правильно, без конкуренции не может быть движения.
У нас в фигурном катании достаточно легенд. Дети, которые приходят кататься сегодня в секцию, хотят быть похожими на Щербакову, Медведеву, Загитову. Что касается других видов, то у нас прекрасно [освещаются] Олимпийские игры, я во время Олимпиады слежу за всеми, болею за каждого нашего спортсмена.
К сожалению, вне Игр у нас не так много освещается большинство видов», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду.
Загитова против Медведевой, Ягудин на одном льду с Валиевой – нет, это не сон, а новый турнир по шоу-программам
Ну, а если совсем откровенно, то этот "вплеск" заслуга ТШ Тутберидзе в первую очередь.
Потом пришла эпоха женщин. Водолей, что ли. Эра, когда женщины рулят и вызывают интерес. В мире так и происходит, посмотрите, и в политике, и в искусстве. А ЖО ‐ одно из отражений этого. И вот в начале этой эры случилась победа Алины Загитовой. Какой враг подсказал Медведевой катать про женщину, которая бросилась под поезд?)) Ужас. А программы Алины были победные на все 1000 проц. Ознаменовав начало этой эры, она как её символ вызывает благоговейный ужас, смешанный с ненавистью, а также обожание и почитание. Всё логично. Это её эра, её победа, это она вскинула кулачок вверх в красном платье. И Чёрный Лебедь ("неожиданное плохое событие", коих у нас случилось с 2018 г. великое множество, начиная с пандемии) ‐ тоже её.
Судьи не могли её не поставить на 1 место. Они хотели жить, и хотели, чтобы мы все жили.)))) Это стихия, это звезды так легли. И беспрецедентный хейт, вой, продолжающийся по сей день не просто так. Но кто-то наверху хочет, чтобы мы жили )))
Вот начало начал всплеска ФК. Вам ли не знать, Наталья Филимоновна!?
P.S. Телешоу "Ледниковый период" появился после объявления в 2007 году, что город Сочи получил право на проведение зимних Олимпийских игр 2014 г.
Я, например, в 90-х вообще не участвовала ни в каких МММ и т.п. Плевалась. За всю жизнь ни одного кредита не взяла, ни копейки. Прекрасно осознаю как там эти жулики из рубля миллион накрутят.
Мне интересны только ЧМ, ЧЕ и Гран-При. И, ОИ.
Алина- талантливая фигуристка и все её спортивные программы-шедевры : Шахерезада, Дон Кихот, Черный Лебедь, Кармен, Призрак Оперы , Me voy, КЛЕОПАТРА.
Также были замечательны её показательные проги-- Розовая пантера, Жрица огня, Лара Крофт.
Медведеву смотреть и пересматривать не было желания из-за открытого рта (одного раза хватило)...к тому же ,
у нее несложный контент был , да и тот канул в Лету.
PS. мне лукавить не зачем-- говорю как есть, т.к. раньше
не нравилось женское одиночное и танцы, а нравилось смотреть ,лишь, спортивные пары и мужское одиночное из-за сложного контента .
Сейчас танцы тоже стали нравиться из-за двух дуэтов -
это Чок/Бейтс и Кагановская/ Ангелопол.
Это там где блистали Навка с Костомаровым, Тотьмянина с Марининым, Плющ, Слуцкая.
Но дети конечно пошли в фигурку из-за Башарова и Волочковой😂
Да и все наши топовые девчонки, те же ТЩК пришли в фигурку явно до.