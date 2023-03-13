Наталья Бестемьянова: «Всплеск фигурного катания начался, когда на каналах начались ледовые шоу со звездами шоу-бизнеса. Потом Медведева и Загитова создали хороший задел»

Теги телевидение сборная России Олимпийская сборная России женское катание Наталья Бестемьянова Евгения Медведева Алина Загитова Анна Щербакова ледовые шоу Фигурное катание

Наталья Бестемьянова высказалась о конкуренции Алины Загитовой и Евгении Медведевой.

«У нас сейчас в секциях необыкновенный наплыв девочек, всех мальчиков забирают хоккеисты, но и девочек тоже начинают переманивать, что довольно странно для меня.

Необыкновенный всплеск фигурного катания начался в то время, когда на нескольких каналах, не одном, начались ледовые шоу со звездами шоу-бизнеса. И потом у нас появились две девочки, Евгения Медведева и Алина Загитова, они создали хороший задел. Конкуренция породила сумасшедший интерес, и это правильно, без конкуренции не может быть движения.

У нас в фигурном катании достаточно легенд. Дети, которые приходят кататься сегодня в секцию, хотят быть похожими на Щербакову, Медведеву, Загитову. Что касается других видов, то у нас прекрасно [освещаются] Олимпийские игры, я во время Олимпиады слежу за всеми, болею за каждого нашего спортсмена.

К сожалению, вне Игр у нас не так много освещается большинство видов», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду.

Загитова против Медведевой, Ягудин на одном льду с Валиевой – нет, это не сон, а новый турнир по шоу-программам

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23 комментария

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viewer.
Ответ Gemma157
липницкая принесла фк популярность, женя закрепила успех, а потом пришла загитова и.... пришли ее фанаты и в фк, где раньше была тишь да гладь, постоянные скандалы, ссоры и перебранки между зрителями стали обычным и привычным явлением..
У Липницкой была прекрасная программа "Список Шиндлера",которая и производила впечатление на зрителей, и очень мощный пиар.Алина,как фигуристка,конечно,намного превосходит Юлю технически и компонентно, и Китри была просто шедевральная,но ее так не пиарили.
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Gemma157
липницкая принесла фк популярность, женя закрепила успех, а потом пришла загитова и.... пришли ее фанаты и в фк, где раньше была тишь да гладь, постоянные скандалы, ссоры и перебранки между зрителями стали обычным и привычным явлением..
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Den3Lo
Все началось с "девочки в красном пальто". Алина, Женя и ТЩК были позже.
Ну, а если совсем откровенно, то этот "вплеск" заслуга ТШ Тутберидзе в первую очередь.
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Natali D
Юля Липницкая - бесподобна, открыла эпоху ярких побед России в женском одиночном катании, её программы - до глубины души!
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BelkinIP
Ответ Ирэна Айларова
Согласно, все началось с Липницкой.
Помню, был большой интерес к Липницкой, мы тогда заграницей жили. Но Сотникова всё смазала, там такой хай поднялся, что ой. Нечестной была ее победа, и из-за этого было ощущение, что "у русских всё куплено, всё ложь, и вся эта Олимпиада ложь". А потом и сама Липницкая исчезла, как логическое завершение той краткой вспышки. Про Слуцкую, Бутырскую итд даже не вспоминаю. Это другая эпоха. Тогда мужчины были интересней в мире.
Потом пришла эпоха женщин. Водолей, что ли. Эра, когда женщины рулят и вызывают интерес. В мире так и происходит, посмотрите, и в политике, и в искусстве. А ЖО ‐ одно из отражений этого. И вот в начале этой эры случилась победа Алины Загитовой. Какой враг подсказал Медведевой катать про женщину, которая бросилась под поезд?)) Ужас. А программы Алины были победные на все 1000 проц. Ознаменовав начало этой эры, она как её символ вызывает благоговейный ужас, смешанный с ненавистью, а также обожание и почитание. Всё логично. Это её эра, её победа, это она вскинула кулачок вверх в красном платье. И Чёрный Лебедь ("неожиданное плохое событие", коих у нас случилось с 2018 г. великое множество, начиная с пандемии) ‐ тоже её.
Судьи не могли её не поставить на 1 место. Они хотели жить, и хотели, чтобы мы все жили.)))) Это стихия, это звезды так легли. И беспрецедентный хейт, вой, продолжающийся по сей день не просто так. Но кто-то наверху хочет, чтобы мы жили )))
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Маргарита В Сафронова
Ответ Альфира Смирнова
Точно --- это был настоящий прорыв и эта Красота ,возникшая в спорте , не отпускает до сих пор (пересматриваем прокаты постоянно в течение 5-ти лет). Алина- талантливая фигуристка и все её спортивные программы-шедевры : Шахерезада, Дон Кихот, Черный Лебедь, Кармен, Призрак Оперы , Me voy, КЛЕОПАТРА. Также были замечательны её показательные проги-- Розовая пантера, Жрица огня, Лара Крофт. Медведеву смотреть и пересматривать не было желания из-за открытого рта (одного раза хватило)...к тому же , у нее несложный контент был , да и тот канул в Лету. PS. мне лукавить не зачем-- говорю как есть, т.к. раньше не нравилось женское одиночное и танцы, а нравилось смотреть ,лишь, спортивные пары и мужское одиночное из-за сложного контента . Сейчас танцы тоже стали нравиться из-за двух дуэтов - это Чок/Бейтс и Кагановская/ Ангелопол.
Алина неподражаема и незабываема.
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kate_ko
Ответ Anfitan
Точно, а девочка в красном пальто мимо проезжала, прекраснейшие пары Бережная Сихарулидзе, Тотьмянина -Маринин и рядом на коньках не стояли...и прочее, прочее, прочеее
даже наши нынешние интернет-воины, а ранее прославленные Ягущенко, тоже где-то курят в стороне!
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Галина Александрова
После объявления Сочи столицей ОИ, родители повели детей на катки. Выступление на ОИ 2014 Липницкой, золото командника нашей сборной по ФК.
Вот начало начал всплеска ФК. Вам ли не знать, Наталья Филимоновна!?
P.S. Телешоу "Ледниковый период" появился после объявления в 2007 году, что город Сочи получил право на проведение зимних Олимпийских игр 2014 г.
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JL JL
Хорошо, что я на такую рекламу не реагирую, для меня все эти ледовые тв шоу и прочее прошли мимо. Если бы все были такие как я, то, реклама, наверное, как говорится, не была бы двигателем торговли. А, то сидят, рты раскроют, что им подсунут, то и хавают.
Я, например, в 90-х вообще не участвовала ни в каких МММ и т.п. Плевалась. За всю жизнь ни одного кредита не взяла, ни копейки. Прекрасно осознаю как там эти жулики из рубля миллион накрутят.
Мне интересны только ЧМ, ЧЕ и Гран-При. И, ОИ.
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Альфира Смирнова
Ответ Маргарита В Сафронова
Мощный всплеск фк начался, когда Алина Зпгитова в красной пачке вышла на лёд. Остальное значительно уступает по силе воздействия и результатам.
Точно --- это был настоящий прорыв и эта Красота ,возникшая в спорте , не отпускает до сих пор (пересматриваем прокаты постоянно в течение 5-ти лет).
Алина- талантливая фигуристка и все её спортивные программы-шедевры : Шахерезада, Дон Кихот, Черный Лебедь, Кармен, Призрак Оперы , Me voy, КЛЕОПАТРА.
Также были замечательны её показательные проги-- Розовая пантера, Жрица огня, Лара Крофт.
Медведеву смотреть и пересматривать не было желания из-за открытого рта (одного раза хватило)...к тому же ,
у нее несложный контент был , да и тот канул в Лету.

PS. мне лукавить не зачем-- говорю как есть, т.к. раньше
не нравилось женское одиночное и танцы, а нравилось смотреть ,лишь, спортивные пары и мужское одиночное из-за сложного контента .
Сейчас танцы тоже стали нравиться из-за двух дуэтов -
это Чок/Бейтс и Кагановская/ Ангелопол.
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LSV
Ответ Orange carrot
Да ну, а кто же тогда восхищался девочкой в красном пальто? Да и все наши топовые девчонки, те же ТЩК пришли в фигурку явно до.
А девочки эти пришли как раз благодаря тому, что их мамы (и папы - тоже) смотрели популярные "ледовые" шоу-программы по ТВ.
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Orange carrot
Это было сейчас смешно😅 шоу эти начались после ли в Турине.
Это там где блистали Навка с Костомаровым, Тотьмянина с Марининым, Плющ, Слуцкая.
Но дети конечно пошли в фигурку из-за Башарова и Волочковой😂
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Додик Аксель
Многие внесли свой вклад в популяризацию фигурного катания и привлечения детворы для занятий этим видом спорта.
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Orange carrot
Ответ Маргарита В Сафронова
Мощный всплеск фк начался, когда Алина Зпгитова в красной пачке вышла на лёд. Остальное значительно уступает по силе воздействия и результатам.
Да ну, а кто же тогда восхищался девочкой в красном пальто?

Да и все наши топовые девчонки, те же ТЩК пришли в фигурку явно до.
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Маргарита Михайловна
Вся популярность фигурного катания держится на Алине Загитовой. Остальные борются за право приклеить свою фамилию рядом с ней.
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Lapo Elkann
Ответ Маргарита В Сафронова
Мощный всплеск фк начался, когда Алина Зпгитова в красной пачке вышла на лёд. Остальное значительно уступает по силе воздействия и результатам.
Началось все с Тутберидзе. Липницкая и другие звезды приходят и уходят. Их сменяют более совершенные спортсменки. Посмотрим , дальше что будет.
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Ирэна Айларова
Ответ Skyolker
С Липницкой все началось и ее выступления в команднике. Потом уже Медведева/Загитова, и потом еще ТЩК добавили.
Согласно, все началось с Липницкой.
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LSV
Ответ Маргарита В Сафронова
Мощный всплеск фк начался, когда Алина Зпгитова в красной пачке вышла на лёд. Остальное значительно уступает по силе воздействия и результатам.
Это произошло значительно позже всплеска интереса к Фигурному катанию. Примерно так на 5-7 лет позже. Алина хорошая фигуристка, но не нужно преувеличивать её влияние (тем более, ещё до неё были не менее успешные результаты).
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tim55555
С Панина-Коломенкина всё началось.
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Маргарита В Сафронова
Мощный всплеск фк начался, когда Алина Зпгитова в красной пачке вышла на лёд. Остальное значительно уступает по силе воздействия и результатам.
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Anfitan
Точно, а девочка в красном пальто мимо проезжала, прекраснейшие пары Бережная Сихарулидзе, Тотьмянина -Маринин и рядом на коньках не стояли...и прочее, прочее, прочеее
+7
-4
+3
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AAPolyansky
всплеск фигурного катания пришел с победами на стартах - прежде всего в женском одиночном катании как самом телегеничном, а не с шоу
+14
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Skyolker
С Липницкой все началось и ее выступления в команднике. Потом уже Медведева/Загитова, и потом еще ТЩК добавили.
+26
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