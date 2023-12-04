Никита Кацалапов: «Вернуться иногда очень хочется, скучаем по соревновательным ощущениям. Но все должно быть вовремя»

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Чемпион мира Никита Кацалапов высказался о возможном возобновлении карьеры.

Кацалапов выступал в танцах на льду с Викторией Синициной. В апреле они приостановили карьеру.

– Когда смотрите наш Гран-при в танцах, нет желания вернуться и показать, кто тут главный?

– Чувства на этот счет двойственные. Все надо делать вовремя, как мы с Викторией. Сейчас об этом чувстве можно сказать, что, с одной стороны, вернуться иногда очень хочется. По соревновательным ощущениям скучаем. Но, повторюсь, все должно быть вовремя.

– Достаточно категоричный ответ на самом деле.

– Ну, не то чтобы прямо категорично. Просто шоу для нас – продолжение спорта, благодаря им мы и новые горизонты открываем, и себя познаем чуть глубже. Это то же фигурное катание для нас, только с меньшим стрессом и большим удовольствием. Потому что сейчас катаемся уже не для судей и оценок, а напрямую для зрителей.

Мы выигрывали и чемпионаты России, и чемпионаты Европы и мира, и две медали с Олимпийских игр привезли. Карьера с такими титулами, если не именно нас в расчет брать даже, а как бы в вакууме, на мой взгляд, состоявшаяся.

Сейчас ситуация непростая, олимпийское движение как будто вообще из виду теряется. Мотивацию, мне кажется, сложно собирать в том числе и потому, что не стало международных соревнований. Для спортсменов очень непривычно, что возможности получить титул чемпиона планеты, к примеру, больше нет.

Но в этом году я очень активно слежу за всеми соревнованиями. Плюс мы с Викторией ездим открывать некоторые из них. Уровень у нас очень высокий, иногда прям самим на лед выйти хочется. <...>

– Что должно произойти, чтобы вы вернулись?

– Вопрос интересный, философский даже в какой-то степени, но на него сейчас нет ответа. Могу, наверное, сказать только, что обстоятельства для возвращения могут быть только приятными, – сказал Кацалапов.

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1 комментарий
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Вовремя должно быть или нет непонятно, у каждой пары по разному складываются ситуации
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