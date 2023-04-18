Виктория Синицина: «Мы приостановили карьеру на этот сезон, он только заканчивается. Пока думаем, что делать дальше»
Фигуристка Виктория Синицина высказалась о продолжении спортивной карьеры.
Синицина – чемпионка мира-2021 в танцах на льду в дуэте с Никитой Кацалаповым. В этом сезоне они не выступали на соревнованиях.
– Какие у вас карьерные планы?
– Мы приостановили карьеру на этот сезон. Он только заканчивается. Мы пока думаем, что делать дальше.
Нет никаких новостей по поводу следующего сезона, непонятно – будут ли международные соревнования. Поэтому мы получаем удовольствие, катаемся в шоу, набираемся огромного опыта и развиваем себя.
– Если в следующем сезоне будут международные соревнования, они могут стать триггером к вашему возвращению?
– Всё возможно, – ответила Синицина.
Жулин о Синициной и Кацалапове: «У Никиты достаточно серьезные проблемы с грыжами в спине. Не знаю, захотят ли они возвращаться в большой спорт»
Синицина все же пустышка
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В Танцах есть Возможность Родить и Выступать дальше.
И думайте поменьше!
Об этом нужно Помнить.