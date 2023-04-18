Виктория Синицина: «Мы приостановили карьеру на этот сезон, он только заканчивается. Пока думаем, что делать дальше»

Теги сборная России танцы на льду Никита Кацалапов Виктория Синицина ледовые шоу Фигурное катание

Фигуристка Виктория Синицина высказалась о продолжении спортивной карьеры.

Синицина – чемпионка мира-2021 в танцах на льду в дуэте с Никитой Кацалаповым. В этом сезоне они не выступали на соревнованиях.

– Какие у вас карьерные планы?

– Мы приостановили карьеру на этот сезон. Он только заканчивается. Мы пока думаем, что делать дальше.

Нет никаких новостей по поводу следующего сезона, непонятно – будут ли международные соревнования. Поэтому мы получаем удовольствие, катаемся в шоу, набираемся огромного опыта и развиваем себя.

– Если в следующем сезоне будут международные соревнования, они могут стать триггером к вашему возвращению?

– Всё возможно, – ответила Синицина.

Жулин о Синициной и Кацалапове: «У Никиты достаточно серьезные проблемы с грыжами в спине. Не знаю, захотят ли они возвращаться в большой спорт»

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25 комментариев

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avkpers
Технически Кацалапов ок.Но все остальное в паре неинтересно.Ни запоминающихся программ, ни фирменных элементов. Заканчивают пусть уже.
+19
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Den3Lo
Что тут думать... детей рожайте, радуйтесь жизни
+18
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Princess23
Верю верю каждом зверю (с)
Синицина все же пустышка
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Виктория Устинова
Если наших фигуристов допустят до международных стартов, то Вика и Никита вряд ли будут в списках допущенных.
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блОК
Ребята очень хорошая пара, но объективно смысла продолжать нет
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Shveddka
Да ладно врать. Ещё одни приостановившие😆
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comewhatmay
Ох уж эти очередные сказочки про возвращение.
+9
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Додик Аксель
Как надумаете нам первым сообщите, а потом Жулину, чтобы не перепутал... Надумаете стать родителями мы тоже будем рады за вас. Здоровья и удачи !
+9
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22somebody22
Ответ Den3Lo
Что тут думать... детей рожайте, радуйтесь жизни
Офигеть,оказывается,если спортсмен завершил карьеру,то единственной целью должно быть рождение детей,вот прям больше делать нечего,кайфануть тоже не от чего,только сидеть и рожать детей.
+13
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Роман Волков
Ответ 22somebody22
Не все такие тупые,как Степанова.
Пока некоторые будут Думать, ребёнок Александры Степановой уже будет с Трибун болеть за Маму✌️
.
В Танцах есть Возможность Родить и Выступать дальше.
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Екатерина Ивановская
Какая занимательная история. Жалко, что вранье. Как можно думать тем, чего нет?
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Morveena Bum
Ответ Роман Волков
Делайте ДЕТЕЙ❗ И думайте поменьше!
лучше бы посоветовать тем, кто делает детей, думать побольше. и получше.
+5
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Елена Иванова
О каких международных соревнованиях она говорит? Смешная. Ей с мужем теперь только на внутренних кататься ну или по митингам походить еще можно.
+6
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Роман Волков
Делайте ДЕТЕЙ❗
И думайте поменьше!
+5
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Новый Орлеан
Рожать, Вика, рожать! Нечего здесь думать.
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Morveena Bum
Ответ Виктория Устинова
Если наших фигуристов допустят до международных стартов, то Вика и Никита вряд ли будут в списках допущенных.
она этого не понимает. и объяснить, видимо, тоже некому.
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Den3Lo
Ответ 22somebody22
Офигеть,оказывается,если спортсмен завершил карьеру,то единственной целью должно быть рождение детей,вот прям больше делать нечего,кайфануть тоже не от чего,только сидеть и рожать детей.
Я к примеру кайфую от своих детей и это лучшее, что есть в жизни. Дальше что ?
+6
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Игнат Макаров
Ответ Den3Lo
Я к примеру кайфую от своих детей и это лучшее, что есть в жизни. Дальше что ?
Не навязывайте свои взгляды про тугосерь, заек и лужаек другим, вот что
+2
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Роман Волков
Ответ Morveena Bum
лучше бы посоветовать тем, кто делает детей, думать побольше. и получше.
Думать по этому поводу можно Ооочень долго, и в итоге упустить время!, а у женщины время на нормальное зачатие ограничено.
Об этом нужно Помнить.
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Агата Вемура
Ответ Роман Волков
Делайте ДЕТЕЙ❗ И думайте поменьше!
у нас такие малодумающие уже нарожали. Спасибо, больше не надо
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