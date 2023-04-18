Фигуристка Виктория Синицина высказалась о продолжении спортивной карьеры.

Синицина – чемпионка мира-2021 в танцах на льду в дуэте с Никитой Кацалаповым. В этом сезоне они не выступали на соревнованиях.

– Какие у вас карьерные планы?

– Мы приостановили карьеру на этот сезон. Он только заканчивается. Мы пока думаем, что делать дальше.

Нет никаких новостей по поводу следующего сезона, непонятно – будут ли международные соревнования. Поэтому мы получаем удовольствие, катаемся в шоу, набираемся огромного опыта и развиваем себя.

– Если в следующем сезоне будут международные соревнования, они могут стать триггером к вашему возвращению?

– Всё возможно, – ответила Синицина.

Жулин о Синициной и Кацалапове: «У Никиты достаточно серьезные проблемы с грыжами в спине. Не знаю, захотят ли они возвращаться в большой спорт»