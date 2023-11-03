«В восточных сказках присутствует такая страсть, которая близка и русскому духу». Кацалапов и Синицина после шоу «История любви Шахерезады»

Кацалапов и Синицина объяснили, чем восточные сказки близки русскому человеку.

Сегодня чемпионы мира в танцах на льду Никита Кацалапов и Виктория Синицина выступили в ледовом шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады» в Москве.

Кацалапов: Почему восточные сказки близки русскому человеку? Наверное, потому что в них присутствует такая страсть, которая близка и русскому духу, и в арабских сказках тоже горячая любовь. Наверное, это причина.

Синицина: Также у нас одинаково яркие костюмы, все-таки пестрое, красивое, эмоциональное. И русские сказки, и восточные – очень эмоциональные красивые и яркие, именно поэтому. Основная ключевая история наших героев – ощущения любви, добра и того, что нужно верить в добро, в настоящую любовь. Это приводит к самым лучшим моментам в жизни.

Костюмы у нас очень яркие, очень красивые. Но одновременно они должны быть для нас удобными, поэтому мы присутствуем на примерках и даем иногда какие-то пожелания, советы. Мы очень много лет сами шьем костюмы и знаем, как кататься в них, как должно быть удобно, чтобы кататься.

В этом и сложность, чтобы это было красиво по-театральному и одновременно в них можно делать сложные элементы. Но мы всей нашей командой справились, и все получилось прекрасно.

Какие сказки мы любили в детстве? Одна из любимых моих сказок – «12 месяцев», с детства обожала ее и читать, и смотреть.

Кацалапов: Тоже нравится «12 месяцев», нравится «Морозко», и еще восточный мультик про антилопу, которая била копытцем… «Золотая антилопа», вот.

Синицина: В скором времени начнем репетировать нашу зимнюю сказку, как обычно, радовать всех зрителей в Новый год. Яркой сказкой, которая будет давать людям новогоднее настроение.