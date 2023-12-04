«Смотреть на ритм-танец этого сезона просто невозможно. Последние годы они выглядели самобытно, а сейчас – мешанина». Кацалапов о теме под музыку 80-х

Теги сборная России танцы на льду Никита Кацалапов Виктория Синицина Серия Гран-при России Фигурное катание

Никита Кацалапов назвал «мешаниной» нынешние ритм-танцы у фигуристов.

Кацалапов – чемпион мира 2021 года в дуэте с Викторией Синициной.

– Если не с позиции комментатора, а как зрители – что в современных танцах на льду вас привлекает, а что отталкивает?
 
Синицина: Если конкретно наши танцы анализировать, то в этом сезоне появилось столько новых пар, они очень быстро прибавляют.

Кацалапов: На самом деле сейчас у нас не все этапы Гран-при ровные по составу. Но вот на тех, которые я комментировал, для себя выделил множество крутых пар. В Москве их традиционно больше, конечно, но был удивлен еще и тем, как много классных ребят появилось в регионах. Все стараются создать свой стиль, это лично мне очень нравится.

Синицина: Но при этом мне не очень понятны правила ритм-танца этого сезона. Для меня в нем немного даже фигурное катание пропадает. Нет, сама идея с 80-ми классная (музыка 80-х выбрана темой ритм-танца в нынешнем сезоне – Sports.ru), но то, что они совместили это все с самбой, с паттерном – так все перемешало, что я прямо теряюсь. Очень редко у кого можно увидеть сейчас хороший ритм-танец.

Кацалапов: А я еще жестче скажу: эта короткая программа целый вид фигурного катания убивает. И так в эти три минуты ритм-танца надо уложить все элементы и хотя бы образ показать за счет хореографии, катания, эмоций, а они еще и лишний пихают. Целую минуту он идет иногда, с первого раза не поймешь даже, что это – дорожка, хореографические шаги, подпрыжки…
 
Все стараются, как могут, сделать конфетку, но это очень сложно. Мне кажется, ни у кого нет понимания, как делать, поэтому смотреть на ритм-танец этого сезона просто невозможно. Не только у нас, конечно, – в Европе и Америке то же самое. Ритм-танец просто уничтожили, надеюсь, что в следующем году все ответственные за это люди одумаются.

– А что с ним делать?

Кацалапов: Хотя бы вернуться к предыдущим правилам. Последние годы короткие танцы у всех пар выглядели самобытно, а сейчас – мешанина.

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13 комментариев
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Мешанина это точная характеристика танцев ТШ Жулина
+26
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В пятницу на финале Гран-при будет шесть прекрасных и самобытных ритм-танцев.
+14
-3
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Ответ tanya_1111
Для меня в этом сезоне в РФ есть только одна пара и все остальные и это не Букины.
Согласна, Хавронина/Нарижный в наших танцах в этом году вне конкуренции по красоте и подаче
+8
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Ответ Olya Ru
Мешанина это точная характеристика танцев ТШ Жулина
💯💯💯
+7
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Соглашусь с Никитой. Мне эта идея с 80-ми как не нравилась с самого начала, так и продолжает не нравится. Я такой непроходимый ретроград и консерватор (😁), что с удовольствием, вальс бы посмотрела, например. Хочется красоты.
Вообще, ребята и позитивного много сказали, но в заголовок вынесли, конечно же, негатив.
+4
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+4
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Для меня в этом сезоне в РФ есть только одна пара и все остальные и это не Букины.
+5
-2
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Ответ N-fox
Соглашусь с Никитой. Мне эта идея с 80-ми как не нравилась с самого начала, так и продолжает не нравится. Я такой непроходимый ретроград и консерватор (😁), что с удовольствием, вальс бы посмотрела, например. Хочется красоты. Вообще, ребята и позитивного много сказали, но в заголовок вынесли, конечно же, негатив.
Для меня лично музыка 80-х звучит очень общо. Это же очень много чего: и соул, и ритм-н-блюз, и рок, и диско, и госпел. Мало ли музыки в 80-х выходило?
+3
0
+3
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Ну что поделать с тем, что у российских постановщиков не нашлость креативных идей. Только кривляние и стереотипы под эпоху 80х?
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Музыка 80х - мешанина. Вот то ли дело творчество Рахманинова 😂
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Ответ Бетси Тверская
В пятницу на финале Гран-при будет шесть прекрасных и самобытных ритм-танцев.
Причем, все эти 6 пар, в отличие от Каца понимают, что делать в ритм-танце в этом сезоне)))
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Ответ Zbra
Для меня лично музыка 80-х звучит очень общо. Это же очень много чего: и соул, и ритм-н-блюз, и рок, и диско, и госпел. Мало ли музыки в 80-х выходило?
И это тоже.
+1
0
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Музыка 80- х даже очень ничего, скачок именно от них пошел.
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