«Смотреть на ритм-танец этого сезона просто невозможно. Последние годы они выглядели самобытно, а сейчас – мешанина». Кацалапов о теме под музыку 80-х

Никита Кацалапов назвал «мешаниной» нынешние ритм-танцы у фигуристов.

Кацалапов – чемпион мира 2021 года в дуэте с Викторией Синициной.

– Если не с позиции комментатора, а как зрители – что в современных танцах на льду вас привлекает, а что отталкивает?



Синицина: Если конкретно наши танцы анализировать, то в этом сезоне появилось столько новых пар, они очень быстро прибавляют.

Кацалапов: На самом деле сейчас у нас не все этапы Гран-при ровные по составу. Но вот на тех, которые я комментировал, для себя выделил множество крутых пар. В Москве их традиционно больше, конечно, но был удивлен еще и тем, как много классных ребят появилось в регионах. Все стараются создать свой стиль, это лично мне очень нравится.

Синицина: Но при этом мне не очень понятны правила ритм-танца этого сезона. Для меня в нем немного даже фигурное катание пропадает. Нет, сама идея с 80-ми классная (музыка 80-х выбрана темой ритм-танца в нынешнем сезоне – Sports.ru), но то, что они совместили это все с самбой, с паттерном – так все перемешало, что я прямо теряюсь. Очень редко у кого можно увидеть сейчас хороший ритм-танец.

Кацалапов: А я еще жестче скажу: эта короткая программа целый вид фигурного катания убивает. И так в эти три минуты ритм-танца надо уложить все элементы и хотя бы образ показать за счет хореографии, катания, эмоций, а они еще и лишний пихают. Целую минуту он идет иногда, с первого раза не поймешь даже, что это – дорожка, хореографические шаги, подпрыжки…



Все стараются, как могут, сделать конфетку, но это очень сложно. Мне кажется, ни у кого нет понимания, как делать, поэтому смотреть на ритм-танец этого сезона просто невозможно. Не только у нас, конечно, – в Европе и Америке то же самое. Ритм-танец просто уничтожили, надеюсь, что в следующем году все ответственные за это люди одумаются.

– А что с ним делать?

Кацалапов: Хотя бы вернуться к предыдущим правилам. Последние годы короткие танцы у всех пар выглядели самобытно, а сейчас – мешанина.