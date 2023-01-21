«Мне нравится позиция нашей страны и президента: нас поздравили с золотыми медалями, вручили премии». Жулин о том, что награждение командного турнира Олимпиады-2022 не состоялось

Заслуженный тренер России по фигурному катанию высказался о том, что церемония награждения командного турнира -2022 в Пекине не состоялась.

Российские фигуристы одержали победу, но из-за открытого допингового дела медали все еще не вручили.

– Если решение по Валиевой будет неблагосклонным, ударит и по вашей паре – , потому что от этого зависят золотые медали командника Олимпиады. Как ребята, как вы это переживаете?

– Мы уже под этим дамокловым мечом очень давно, с Олимпийских игр – практически год прошел. Уже привыкли к этой ситуации.

Мне нравится позиция нашей страны и президента, как к нам ко всем отнеслись: нас всех поздравили с золотыми медалями, нам все вручили то, что должны были вручить – премии и прочее. Считаю, что позиция президента и всей нашей страны абсолютна верна. Это наши чемпионы, их надо поддерживать, – сказал Жулин.

Если бы результат Валиевой аннулировали год назад: Туктик на Олимпиаде, Трусова с золотом командника, а сама Камила – без капюшона