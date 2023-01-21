«Мне нравится позиция нашей страны и президента: нас поздравили с золотыми медалями, вручили премии». Жулин о том, что награждение командного турнира Олимпиады-2022 не состоялось

Теги сборная России Владимир Путин танцы на льду Александр Жулин Олимпиада-2022 женское катание Никита Кацалапов Виктория Синицина командные соревнования Камила Валиева Фигурное катание

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин высказался о том, что церемония награждения командного турнира Олимпиады-2022 в Пекине не состоялась.

Российские фигуристы одержали победу, но из-за открытого допингового дела Камилы Валиевой медали все еще не вручили.

– Если решение по Валиевой будет неблагосклонным, ударит и по вашей паре СиницинаКацалапов, потому что от этого зависят золотые медали командника Олимпиады. Как ребята, как вы это переживаете?

– Мы уже под этим дамокловым мечом очень давно, с Олимпийских игр – практически год прошел. Уже привыкли к этой ситуации.

Мне нравится позиция нашей страны и президента, как к нам ко всем отнеслись: нас всех поздравили с золотыми медалями, нам все вручили то, что должны были вручить – премии и прочее. Считаю, что позиция президента и всей нашей страны абсолютна верна. Это наши чемпионы, их надо поддерживать, – сказал Жулин.

Если бы результат Валиевой аннулировали год назад: Туктик на Олимпиаде, Трусова с золотом командника, а сама Камила – без капюшона

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27 комментариев

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Forever Alone
Ответ PerfectSvendsen
Жулин не в курсе, что как раз из-за позиции Путина российских спортсменов еще лет 10 не допустят ни до одних международных турниров
Ну дак через 10 лет даже война не закончится еще
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Forever Alone
Ответ HoratioH
Мы жрали допинг, но зато намного превосходили остальных, оставьте нам медали. Офигенный аргумент
То что вы жрали, мы даже не сомневаемся
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HoratioH
Ответ Мар-ина
Почему никто не задаёт вопрос о том, по какой причине при выборе участников командных соревнований мы не знали результаты анализов на допинг, и почему они появились сразу после командных соревнований? Нас лишили права выбора. По этой причине можно было бы вручить нашей команде заслуженные медали. Из-за этого жутого стресса несовершеннолетняя Камила уже лишилась права на равные условия борьбы на одиночных соревнованиях Олимпиады. Здесь всё неоднозначно
Камиле нужно было допинг не жрать и проблем бы не было, сама виновата
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HoratioH
Ответ АннаФ
А почему бы и нет? Что им горевать что ли теперь?! Вся команда намного превзошла остальных, у Камилы на момент командира допинга не обнаружено. Я вообще считаю, что если в перспективе и могут кого то лишить золота командника, то это только Камилу, а не всю команду. Но навряд ли вы меня поймете, нет, точно не поймете.
Мы жрали допинг, но зато намного превосходили остальных, оставьте нам медали. Офигенный аргумент
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HoratioH
Ответ АннаФ
А почему бы и нет? Что им горевать что ли теперь?! Вся команда намного превзошла остальных, у Камилы на момент командира допинга не обнаружено. Я вообще считаю, что если в перспективе и могут кого то лишить золота командника, то это только Камилу, а не всю команду. Но навряд ли вы меня поймете, нет, точно не поймете.
Какую же феерическую чушь ты несёшь
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Светлана Романова
А еще Жулину Басманный суд очень нравится,самый справедливый суд в мире,Зубков не даст соврать.
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ретроградный меркурий
Выдержки из Общероссийских антидопинговых правил:
"- Допинг в корне противоречит духу спорта
- Каждая общероссийская спортивная федерация должна принять и соблюдать дух и условия национальной антидопинговой программы и Правил
- Персонал спортсмена обязан использовать свое влияние на спортсмена, его взгляды и поведение с целью формирования атмосферы НЕтерпимости к допингу"
Жулин: "Мне нравится позиция нашей страны и президента, как к нам ко всем отнеслись: нас всех поздравили с золотыми медалями, нам все вручили то, что должны были вручить – премии и прочее"
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juliamart
Ответ Залина Малина
Для нас ребята - олимпийские чемпионы.
Конечно, они были явно лучшими, если кто смотрел..
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pas33pas
Ответ sergey-ld
Всем бы понравилось: медалей нет, а бабки и машины получили – чему же здесь не нравится?
А машины таки получили?
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Тайга86
Ответ Пользователь Гугла
Ну, если по справедливости, надо было наградить всех кроме Валиевой, они то честно победили, а ее награждение оставить после решения кас, ну, когда ситуация разрешится
Ну да...Только вот намного лучше подождать, пусть даже дольше ожидаемого, чем потом унизительно отдавать медали...
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Katerina Sunny
Ответ Пользователь Гугла
Ну, если по справедливости, надо было наградить всех кроме Валиевой, они то честно победили, а ее награждение оставить после решения кас, ну, когда ситуация разрешится
Если убирать результат Валиевой, а другим добавлять баллы, то команда без медалей совсем.
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Мар-ина
Почему никто не задаёт вопрос о том, по какой причине при выборе участников командных соревнований мы не знали результаты анализов на допинг, и почему они появились сразу после командных соревнований? Нас лишили права выбора. По этой причине можно было бы вручить нашей команде заслуженные медали. Из-за этого жутого стресса несовершеннолетняя Камила уже лишилась права на равные условия борьбы на одиночных соревнованиях Олимпиады. Здесь всё неоднозначно
+3
-2
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sabina_katarina
Первому, похоже, совсем нечем эфир забивать, если нудного Жулина позвали. Совершенно неинтересный персонаж, с мешком глупостей и банальностей.
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Пользователь Гугла
Ну, если по справедливости, надо было наградить всех кроме Валиевой, они то честно победили, а ее награждение оставить после решения кас, ну, когда ситуация разрешится
+1
-3
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PerfectSvendsen
Ответ Залина Малина
Для нас ребята - олимпийские чемпионы.
Поэтому сидите в изоляции еще лет дцать) олимпийские чемпионы они)
+11
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Залина Малина
Для нас ребята - олимпийские чемпионы.
+3
-7
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АннаФ
Ответ sergey-ld
Всем бы понравилось: медалей нет, а бабки и машины получили – чему же здесь не нравится?
А почему бы и нет? Что им горевать что ли теперь?! Вся команда намного превзошла остальных, у Камилы на момент командира допинга не обнаружено. Я вообще считаю, что если в перспективе и могут кого то лишить золота командника, то это только Камилу, а не всю команду. Но навряд ли вы меня поймете, нет, точно не поймете.
+7
-7
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Katerina Sunny
Ответ И это все о нем
Передача в позднее время ,да ещё жутко нудная ,кто её будет смотреть не очень ясно ,ничего нового и интересного,до конца не смогла посмотреть ,только начало ,единственно ,что мне понравилось ,что и Траньков и Жулин пришли к одинаковому выводу ,что большая часть успеха зависит от спортсмнов ,и какой бы выдающийся тренер не был ,если от спортсмена нет отдачи ,нет успеха.
Это естественно: тренер может что- то подсказать, в чём- то помочь, но делает или не делает всегда сам спортсмен. И чем больше выбор у тренера, тем больше вероятность, что тренер с кем-то добьется результата.
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Anfitan
Судя по нарезкам Жулина вчера выходящим из ресторана поймали)))
+1
-1
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PerfectSvendsen
Жулин не в курсе, что как раз из-за позиции Путина российских спортсменов еще лет 10 не допустят ни до одних международных турниров
+9
-2
+7
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Wiley Fox
Жулину бабло из бюджета России нравится

Ему плевать на Россию, которую воры и жулики превратили в источник наживы

Ни одного чистого соревнования в России не осталось
+13
-1
+12
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И это все о нем
Передача в позднее время ,да ещё жутко нудная ,кто её будет смотреть не очень ясно ,ничего нового и интересного,до конца не смогла посмотреть ,только начало ,единственно ,что мне понравилось ,что и Траньков и Жулин пришли к одинаковому выводу ,что большая часть успеха зависит от спортсмнов ,и какой бы выдающийся тренер не был ,если от спортсмена нет отдачи ,нет успеха.
0
0
0
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Katerina Sunny
Привыкли бедные к ситуации. Жулин не хочет рассказать, почему Синицина и Кацалапов приехали с личными медалями?
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oleg
Браво Жулин! Респект!
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sergey-ld
Всем бы понравилось: медалей нет, а бабки и машины получили – чему же здесь не нравится?
+34
-1
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