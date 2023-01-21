«Мне нравится позиция нашей страны и президента: нас поздравили с золотыми медалями, вручили премии». Жулин о том, что награждение командного турнира Олимпиады-2022 не состоялось
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин высказался о том, что церемония награждения командного турнира Олимпиады-2022 в Пекине не состоялась.
Российские фигуристы одержали победу, но из-за открытого допингового дела Камилы Валиевой медали все еще не вручили.
– Если решение по Валиевой будет неблагосклонным, ударит и по вашей паре Синицина – Кацалапов, потому что от этого зависят золотые медали командника Олимпиады. Как ребята, как вы это переживаете?
– Мы уже под этим дамокловым мечом очень давно, с Олимпийских игр – практически год прошел. Уже привыкли к этой ситуации.
Мне нравится позиция нашей страны и президента, как к нам ко всем отнеслись: нас всех поздравили с золотыми медалями, нам все вручили то, что должны были вручить – премии и прочее. Считаю, что позиция президента и всей нашей страны абсолютна верна. Это наши чемпионы, их надо поддерживать, – сказал Жулин.
Если бы результат Валиевой аннулировали год назад: Туктик на Олимпиаде, Трусова с золотом командника, а сама Камила – без капюшона
"- Допинг в корне противоречит духу спорта
- Каждая общероссийская спортивная федерация должна принять и соблюдать дух и условия национальной антидопинговой программы и Правил
- Персонал спортсмена обязан использовать свое влияние на спортсмена, его взгляды и поведение с целью формирования атмосферы НЕтерпимости к допингу"
Жулин: "Мне нравится позиция нашей страны и президента, как к нам ко всем отнеслись: нас всех поздравили с золотыми медалями, нам все вручили то, что должны были вручить – премии и прочее"
Ему плевать на Россию, которую воры и жулики превратили в источник наживы
Ни одного чистого соревнования в России не осталось