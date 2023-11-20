Расписание Гран-при Японии по фигурному катанию: там выступят Губанова, Михара, Уно, Кагияма, Эгадзе, Хэ Ин Ли, Гиньяр и Фаббри
24-26 ноября пройдет Гран-при Японии по фигурному катанию.
Гран-при по фигурному катанию-2023/24
6-й этап
NHK Trophy
Осака, Япония
Расписание соревнований
24 ноября, пятница
Танцы на льду, ритм-танец
6:25
Женщины, короткая программа
8:15
Пары, короткая программа
10:15
Мужчины, короткая программа
13:00
25 ноября, суббота
Танцы на льду, произвольный танец
5:50
Женщины, произвольная программа
7:50
Пары, произвольная программа
11:10
Мужчины, произвольная программа
13:30
26 ноября, воскресенье
Показательные выступления
7:20
Участники
Женщины: Нина Пинзарроне (Бельгия), Анастасия Губанова (Грузия), Леа Серна (Франция), Юна Аоки (Япония), Вакаба Хигучи (Япония), Маи Михара (Япония), Ким Йе Лим (Южная Корея), Хэ Ин Ли (Южная Корея), Ви Со Ен (Южная Корея), Линдсей ван Зундерт (Нидерланды), Линдси Торнгрен (США), Ава Мари Зиглер (США).
Мужчины: Уэсли Чу (Канада), Александр Селевко (Эстония), Михаил Селевко (Эстония), Люк Экономидес (Франция), Ника Эгадзе (Грузия), Габриэле Франджипани (Италия), Юма Кагияма (Япония), Шома Уно (Япония), Тацуя Цубои (Япония), Денис Васильев (Латвия), Лукас Бричги (Швейцария), Камден Пулкинен (США).
Пары: Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия), Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада), Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия), Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Геррмания), Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия), Юна Нагаока – Сумитада Моригучи (Япония), Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды), Челси Лю – Балаж Надь (США).
Танцы на льду: Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада), Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия), Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция), Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания), Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия), Мисато Комацубара – Тим Колето (Япония), Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва), Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США), Лоррейн Макнамара – Антон Спиридонов (США).
ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время, прямые трансляции покажет Okko.
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