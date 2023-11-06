Расписание Гран-при Китая по фигурному катанию: там выступят Уно, Сяо Хим Фа, Хендрикс, Гиллес и Пуарье

С 10 по 12 ноября пройдет Гран-при Китая по фигурному катанию.

Гран-при по фигурному катанию

4-й этап

Cup of China

Чунцин, Китай

10 ноября, пятница

Танцы на льду, ритм-танец

10:30

Женщины, короткая программа

12:10

Мужчины, короткая программа

14:00

Пары, короткая программа

15:50

11 ноября, суббота

Танцы на льду, произвольный танец

9:30

Женщины, произвольная программа

11:30

Мужчины, произвольная программа

13:40

Пары, произвольная программа

16:00

12 ноября, воскресенье

Показательные выступления

9:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Состав участников

Женщины: Луна Хендрикс (Бельгия), Маделин Скизас (Канада), Ань Сянъи (Китай), Чэнь Хунъи (Китай), И Чжу (Китай), Нина Петрыкина (Эстония), Ринка Ватанабе (Япония), Хана Йошида (Япония), Ким Йе Лим (Южная Корея), Екатерина Куракова (Польша), Одри Шин (США).

Мужчины: Дай Дайвэй (Китай), Цзинь Боян (Китай), Сюй Цзюйвэнь (Китай), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Габриэле Франджипани (Италия), Казуки Томоно (Япония), Шома Уно (Япония), Сота Ямамото (Япония), Михаил Шайдоров (Казахстан), Ли Си Хен (Южная Корея), Лукас Бруссард (США), Джимми Ма (США).

Пары: Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада), Пэн Чэн – Ван Лэй (Китай), Ван Юйчэнь – Чжу Лэй (Китай), Чжан Сыян – Ян Юнчао (Китай), Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия), Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия), Анна Валези – Мануэль Пьяцца (Италия), Мария Мохова – Иван Мохов (США).

Танцы на льду: Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада), Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада), Чэнь Сицзы – Син Цзянин (Китай), Ши Шан – У Нань (Китай), Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция), Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия), Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США), Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США), Ева Пэйт – Логан Бай (США).

Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2023/24: взрослый Гран-при стартовал в октябре, чемпионат мира пройдет в марте