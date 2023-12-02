Щербакова получила приз Российского союза спортсменов в номинации «Лучшая спортсменка Олимпиады-2022»
Анна Щербакова получила приз от Российского союза спортсменов.
Фигуристка награждена в номинации «Лучшая спортсменка Олимпийских зимних игр «Пекин-2022».
Видео с церемонии в Москве опубликовал Олимпийский комитет России (ОКР). Награду Щербаковой вручил министр спорта Олег Матыцин.
В феврале на Олимпиаде-2022 в Пекине Щербакова взяла золото в одиночном катании.
А могли бы зайти в ТГ Олимпийского комитета России и прочитать, что:
Олимпийская чемпионка Алина Загитова получила памятный приз Российского союза спортсменов в номинации «Лучшая спортсменка Олимпийских зимних игр «Пхенчхан-2018»!
Аню с наградой. Отлично выглядит.
Удивляет, конечно, что Российский союз спортсменов почти два года раскачивался.
Щербакова - 4 падения
Трусова - 9 падений
Валиева - 6 падений.
Трэш - это поведение Русской Ракеты сразу после окончания личного турнира на Олимпиаде!