Щербакова получила приз Российского союза спортсменов в номинации «Лучшая спортсменка Олимпиады-2022»

Анна Щербакова получила приз от Российского союза спортсменов.

Фигуристка награждена в номинации «Лучшая спортсменка Олимпийских зимних игр «Пекин-2022».

Видео с церемонии в Москве опубликовал Олимпийский комитет России (ОКР). Награду Щербаковой вручил министр спорта Олег Матыцин.

В феврале на Олимпиаде-2022 в Пекине Щербакова взяла золото в одиночном катании.