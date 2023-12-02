Щербакова получила приз Российского союза спортсменов в номинации «Лучшая спортсменка Олимпиады-2022»

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Анна Щербакова получила приз от Российского союза спортсменов.

Фигуристка награждена в номинации «Лучшая спортсменка Олимпийских зимних игр «Пекин-2022».

Видео с церемонии в Москве опубликовал Олимпийский комитет России (ОКР). Награду Щербаковой вручил министр спорта Олег Матыцин.

В феврале на Олимпиаде-2022 в Пекине Щербакова взяла золото в одиночном катании.

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64 комментария
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Уже 2024 почти. Самое время вручить награду за начало 2022 года.
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Аню с победой. Заслуженно. А вот у мужчин, Сан Саныч без вариантов должен награду взять. 🔥
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Поздравляю Анну с этой наградой!
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И по делу лучшая 🔥
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Ответ Serge Vendino
Уже 2024 почти. Самое время вручить награду за начало 2022 года.
там вручали олимпийцам разных годов. и загитова сегодня получила за 2018. и аж за 1998 вручали
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Ой, как неудобненько вышло для хейтеров Ани - поспешили набросить.
А могли бы зайти в ТГ Олимпийского комитета России и прочитать, что:
Олимпийская чемпионка Алина Загитова получила памятный приз Российского союза спортсменов в номинации «Лучшая спортсменка Олимпийских зимних игр «Пхенчхан-2018»!
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Аню с победой, здесь все абсолютно логично, единственная ОЧ в личке из спортсменок России, выступавших в Пекине. И как всегда, подобрала элегантный образ на мероприятие, очень ей идет.
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Щас хейтероа разорвет)
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А Большунову лучшего спортсмена не забыли вручить?
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Опять папа подсуетился? :)
Аню с наградой. Отлично выглядит.
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Ответ несахар
Саша прыгнула пять квадов. Как Щ стала победителем ОИ ясности нет. Валиева недавно с двумя падениями победила, а Саше с пятью квадами не дали победить.
На олимпиаде в Пекине-22 не было соревнований "Кто прыгнет больше квадов в коньках на льду".
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Очень красивая и элегантная леди на церемонии❤
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На Анюту награды посыпались вдруг. Что ж, лучше поздно, чем никогда. Мои поздравления и дальнейших успехов!
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Заслуженно , поздравляю Аню 👏
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Анюту с заслуженной наградой, выглядит очаровательно.
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Ответ Defender64
А Большунову лучшего спортсмена не забыли вручить?
Не забыли
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Ответ Ритт
успокойтесь. загитовой тоже сегодня вручили. там всем вручают за все годы.
Ну, зачем Вы так жестоко? Не дали Sat397 насладиться остроумием 🤷‍♀️
+10
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Ответ Ритт
Опять папа подсуетился? :) Аню с наградой. Отлично выглядит.
Да, у Ани образ шикарный 🔥
+8
-2
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Поздравления Анне и другим победителям. )
Удивляет, конечно, что Российский союз спортсменов почти два года раскачивался.
+8
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Ответ несахар
Саша прыгнула пять квадов. Как Щ стала победителем ОИ ясности нет. Валиева недавно с двумя падениями победила, а Саше с пятью квадами не дали победить.
У вас может и нет ясности. А у всего мира есть.
+11
-5
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Ответ kristyfklvr
Когда весь сезон валялась, но выиграла лучшую спортсменку 😂😂
А разве Щербакова падала на соревновании на Олимпиаде?! Внимательно прочитайте название этого приза!
+12
-6
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От всей души поздравляю Аню! 🎉
+11
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Ответ несахар
Да, там было соревнование "у кого самые лучшие бровки домиком", поэтому спорт вышел из чата.
Там не было Муравьевой
+7
-2
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Ответ kristyfklvr
Когда весь сезон валялась, но выиграла лучшую спортсменку 😂😂
Сезон 21/22:
Щербакова - 4 падения
Трусова - 9 падений
Валиева - 6 падений.
+9
-4
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Ответ для Синдиката:
Трэш - это поведение Русской Ракеты сразу после окончания личного турнира на Олимпиаде!
+13
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Ответ Viks
Не "Щербакова получила", а "олимпийская чемпионка Щербакова получила"! - Это вам не самозванка Валиева.
Зачем принижать другую фигуристку в посте про Аню. Почему просто не поздравить? Воздержаться от оскорблений не можете?
+7
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Молодец, поздравляю!
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-5
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Справедливо. Однозначно лучшая❤
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У кого то ещё один вечер безнадёжно испорчен... но ничего, сейчас поплачут, да и опять начнут канючить про приму в фееричных шоу, купающейся в любви поклонников, которые ей рукоплещут впервые в мире.
+14
-10
+4
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Ответ Ритт
Опять папа подсуетился? :) Аню с наградой. Отлично выглядит.
И, что характерно, про других не забыл - молодец ПапаСтас 😉
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Ответ именименя
😀Щербакова теперь до пенсии будет получать награду как лучшая спортсменка 2022 года?
Сходи и под точно такой же новостью твоего любимого лотоса с чистым хвостом это напиши
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Анюта с каждым годом расцветает и хорошеет ! Поздравления с заслуженным призом Лучшей спортсменки зимних ОИ в Пекине.
+6
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Ответ Anna
Там не было Муравьевой
Хорошечно))
+4
-2
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Ответ kristyfklvr
Когда весь сезон валялась, но выиграла лучшую спортсменку 😂😂
В тот сезон все девушки падали, а на олимпиаде Аня единственная выдала все соревновательные прокаты без падений и грубых ошибок
+7
-5
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Уже почти 2 года прошло с олимпиады. Ей что каждый год теперь будут награды вручать, чтобы вакуум заполнять?
+17
-15
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Ответ Raduga
Щас хейтероа разорвет)
Почему? За 18 год тоже получили)
+3
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Ответ именименя
😀Щербакова теперь до пенсии будет получать награду как лучшая спортсменка 2022 года?
сейчас новость про алиночку выложат. она там же получила награду за 2018. И под новостью про алиночку родниковую дошу белый лотос тоже напишете, что до пенсии будет награду как лучшая получать? или лотос другое? Жду там вашего комментария.
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Анюта такая миниатюрная
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Ответ Sat397
Уже почти 2 года прошло с олимпиады. Ей что каждый год теперь будут награды вручать, чтобы вакуум заполнять?
успокойтесь. загитовой тоже сегодня вручили. там всем вручают за все годы.
+7
-6
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Не "Щербакова получила", а "олимпийская чемпионка Щербакова получила"! - Это вам не самозванка Валиева.
+15
-14
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Ответ ДИОНИС
Ответ для Синдиката: Трэш - это поведение Русской Ракеты сразу после окончания личного турнира на Олимпиаде!
Треш это ходить с Загитовой по просмотрам дедушек
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Не прошло и 2 года... Вспомнили
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И почему приз для Тутберидзе доверили передать Алиночке , а не Анечке ?
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Справедливо
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😀Щербакова теперь до пенсии будет получать награду как лучшая спортсменка 2022 года?
+13
-13
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Ответ несахар
Да, там было соревнование "у кого самые лучшие бровки домиком", поэтому спорт вышел из чата.
Да. И соревнования у кого самая пустая прога тоже не было.
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