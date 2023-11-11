Ренат Лайшев: «Валиева на Олимпийских играх в Пекине выиграла честно и является лучшей фигуристкой в мире. Но потом все взяли и исковеркали»
Ренат Лайшев заявил, что Камила Валиева честно победила на Олимпиаде-2022.
В декабре 2021 года российская фигуристка сдала положительный допинг-тест на триметазидин, о чем стало известно во время Олимпиады-2022 в Пекине. Там Валиева выиграла золото командного турнира, но награждение не состоялось из-за начала расследования.
Спортивный арбитражный суд (CAS) намерен вынести вердикт по данному делу к концу января 2024-го.
«Я считаю, что Камила Валиева на Олимпийских играх в Пекине выиграла честно и она является лучшей фигуристкой в мире. Как и Анна Щербакова. Но только потом все взяли и исковеркали – по нынешним временам и условиям.
Трудно сказать, каким будет исход дела, сегодня происходят обман и безобразие. Беспредел по отношению к нам виден во всех видах спорта», – сказал президент «Самбо-70» Ренат Лайшев.
"Все они наши лучшенькие - и Аня Трусова, и Саша Валиева, и Камила Щербакова!"