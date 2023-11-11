Ренат Лайшев: «Валиева на Олимпийских играх в Пекине выиграла честно и является лучшей фигуристкой в мире. Но потом все взяли и исковеркали»

Теги сборная России Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 женское катание Анна Щербакова Камила Валиева Ренат Лайшев Фигурное катание

Ренат Лайшев заявил, что Камила Валиева честно победила на Олимпиаде-2022.

В декабре 2021 года российская фигуристка сдала положительный допинг-тест на триметазидин, о чем стало известно во время Олимпиады-2022 в Пекине. Там Валиева выиграла золото командного турнира, но награждение не состоялось из-за начала расследования. 

Спортивный арбитражный суд (CAS) намерен вынести вердикт по данному делу к концу января 2024-го.

«Я считаю, что Камила Валиева на Олимпийских играх в Пекине выиграла честно и она является лучшей фигуристкой в мире. Как и Анна Щербакова. Но только потом все взяли и исковеркали – по нынешним временам и условиям.

Трудно сказать, каким будет исход дела, сегодня происходят обман и безобразие. Беспредел по отношению к нам виден во всех видах спорта», – сказал президент «Самбо-70» Ренат Лайшев.

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13 комментариев

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Viks
Валиева ничего НЕ выиграла, хоть усритесь.
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Viks
"Там Валиева выиграла золото командного турнира," --- Мельник, Валиева там ничего НЕ ВЫИГРАЛА. Там команда ОКР показала лучший результат, который до сих пор не утверждён ИСУ.
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Грязный лютик
Думаю, скоро он скажет:
"Все они наши лучшенькие - и Аня Трусова, и Саша Валиева, и Камила Щербакова!"
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Маргарита Михайловна
Валиева не выиграла ни одного серьёзного соревнования а на олимпиаде не смогла попасть даже на пьедестал.
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мистер бин
Четвертое место она получила. А лучшей стала самая достойная.
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Lapo Elkann
Оставьте в покое ТАТ и Ляйшева.
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Анюточка Колыханова
Какое-то пренебрежение к той же Щербаковой которая взяла Золотую Олимпийскую медаль, Аня вроде лучшая фигуристка мира
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spboksana
если это про команду, то она там вроде не одна каталась
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Viks
"Трудно сказать, каким будет исход дела" --- Совсем не трудно, но мало интересно: 4 года или 2. Интереснее судьба медалей командника.
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Jessi
Потом пришёл Шветский и написал в баночку
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Raphanus
Ответ Анюточка Колыханова
Какое-то пренебрежение к той же Щербаковой которая взяла Золотую Олимпийскую медаль, Аня вроде лучшая фигуристка мира
Вроде
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Raphanus
Ответ Маргарита Михайловна
Валиева не выиграла ни одного серьёзного соревнования а на олимпиаде не смогла попасть даже на пьедестал.
А что вы понимаете под серьезным соревнованием?
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