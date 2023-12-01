Липницкая и Ангелопол выступили в паре в шоу «Сказки Евгения Плющенко» на ВДНХ
Юлия Липницкая и Валерий Ангелопол выступили в паре в ледовом шоу.
Ангелопол вышел на лед вместе с Липницкой в шоу «Сказки Евгения Плющенко» на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.
И Сказки Плющенко - так себе название. Звучит как какие-то обещания, которые он не собирается выполнять))
Но конечно Куница с Красной Шапочкой вне конкуренции ))
Хорошо, что Юля участвует в шоу, и за Валерона я тоже рада, что не остался брошенным. Конечно, сам дел натворил, и ругали его здесь по делу, но хочется надеяться, что сделал правильные выводы.
Ангелопол, конечно, завидный партнёр с точки зрения фактуры, жаль, с характером беда, но для разового шоу, думаю, это не столь важно.
Юля красавица! 😍
И сейчас можно,все без сложных элементов,тонкая одежда не нужна