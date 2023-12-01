Липницкая и Ангелопол выступили в паре в шоу «Сказки Евгения Плющенко» на ВДНХ

Теги сборная России танцы на льду видео Юлия Липницкая Валерий Ангелопол ледовые шоу Фигурное катание

Юлия Липницкая и Валерий Ангелопол выступили в паре в ледовом шоу.

Ангелопол вышел на лед вместе с Липницкой в шоу «Сказки Евгения Плющенко» на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

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31 комментарий
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А чож не с новой партнёршей?
И Сказки Плющенко - так себе название. Звучит как какие-то обещания, которые он не собирается выполнять))
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После случая с Костомаровым вот эти выступления на открытых кат ах в одном платье выглядят тревожно
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Ой Фсе, звездный час Валеры.
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Сказки Плющенко - это повседневная жизнь, а не шоу....
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Они хорошо смотрятся.
Но конечно Куница с Красной Шапочкой вне конкуренции ))
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Какой неожиданный дуэт...
Хорошо, что Юля участвует в шоу, и за Валерона я тоже рада, что не остался брошенным. Конечно, сам дел натворил, и ругали его здесь по делу, но хочется надеяться, что сделал правильные выводы.
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Юля настоящая ледовая фея, на её катание можно смотреть бесконечно.
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На видео видно, как Валера трепетно к Юле относится. Юля красавица.
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Юля! Ну как же всегда радостно видеть её на льду!😍
Ангелопол, конечно, завидный партнёр с точки зрения фактуры, жаль, с характером беда, но для разового шоу, думаю, это не столь важно.
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Юля красотка. А Валеру хочу уже на соревнованиях увидеть.
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Ну вот и первый выход Валеры на публику в сказочном шоу. Будем ждать сказочных выступлений.
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Боооже, раньше были "Сказки Матушки Гусыни", а теперь "Сказки Евгения Плющенко" ))
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Ответ DLek
Сказки Плющенко - это повседневная жизнь, а не шоу....
Этим названием можно охарактеризовать значительную часть его тренерской карьеры))
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Очень красиво выступили!
Юля красавица! 😍
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Ответ Ostinato
После случая с Костомаровым вот эти выступления на открытых кат ах в одном платье выглядят тревожно
Я бы тоже потеплее одевала ребят,раньше в теплой одежде выступали на открытых катках.
И сейчас можно,все без сложных элементов,тонкая одежда не нужна
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Ответ DLek
Сказки Плющенко - это повседневная жизнь, а не шоу....
Повседневная жизнь- это набросы этерькиных фанатов на всё, что хоть как-то связано с Плющенко.
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Ответ Irina037
Я бы тоже потеплее одевала ребят,раньше в теплой одежде выступали на открытых катках. И сейчас можно,все без сложных элементов,тонкая одежда не нужна
Вот и у Алены тоже толстая кофта специальная под платьем. https://t.me/teamkostornaia_kostonation/5347?single
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Ответ Ostinato
После случая с Костомаровым вот эти выступления на открытых кат ах в одном платье выглядят тревожно
У неё под платьем поддета тёплая кофта, типа термобелье.
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Юля украшение любого шоу. но пусть и тренерскую работу не забывает. У нее хорошие девочки и мальчики.
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Ответ Tanyushkita
Звучит действительно странно, т.к у этих сказок есть авторы, так, например, у "Золушки" и "Красной шапочки" Шарль Перро. Это не сказки Плющенко.
Это шоу на льду по мотивам сказок. Своё шоу он может назвать как хочет.
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Ответ Ezhevika33
Для хейтеров вроде вас всё, что касается Плющенко, будет звучать как-то не так.
Звучит действительно странно, т.к у этих сказок есть авторы, так, например, у "Золушки" и "Красной шапочки" Шарль Перро. Это не сказки Плющенко.
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Ну прям везьде свою фамилию всунет. Всунул бы её в одно место.
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Очень красиво, на фигуриксенге в тг есть весь танец
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какая приятная новость в ФК сегодня.
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Валерон скоро дорастет до того, что ему доверят толкать санки с Гномычем
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Ответ Olga.t
Какой неожиданный дуэт... Хорошо, что Юля участвует в шоу, и за Валерона я тоже рада, что не остался брошенным. Конечно, сам дел натворил, и ругали его здесь по делу, но хочется надеяться, что сделал правильные выводы.
А тренировать то его кто будет, если анонсированный тренер в стадии организационных решений полсезона перманентно пребывает?
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Ответ versa
Юля настоящая ледовая фея, на её катание можно смотреть бесконечно.
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