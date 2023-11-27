Валерий Ангелопол: «Пока вы обсуждаете и осуждаете мое поведение, личную жизнь и результаты, я просто работаю»

Фигурист Валерий Ангелопол поделился видео с тренировки на беговой дорожке.

«Пока вы обсуждаете и осуждаете мое поведение, личную жизнь и результаты, я просто работаю 🫡», – написал .

Ранее стало известно, что победитель финала Гран-при России-2023 в танцах на льду образовал дуэт с бронзовым призером юниорского ЧМ-2018 Ариной Ушаковой.