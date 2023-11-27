Валерий Ангелопол: «Пока вы обсуждаете и осуждаете мое поведение, личную жизнь и результаты, я просто работаю»

Теги сборная России танцы на льду видео Валерий Ангелопол Фигурное катание

Фигурист Валерий Ангелопол поделился видео с тренировки на беговой дорожке.

«Пока вы обсуждаете и осуждаете мое поведение, личную жизнь и результаты, я просто работаю 🫡», – написал Ангелопол.

Ранее стало известно, что победитель финала Гран-при России-2023 в танцах на льду образовал дуэт с бронзовым призером юниорского ЧМ-2018 Ариной Ушаковой.

Материалы по теме

90 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nina1212
Валерий Ангелопол: "Что то вы перестали меня обсуждать, дай-ка я о себе напомню"
+167
-5
+162
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lennuci
"Цель вижу, сам себе нравлюсь!"
Пока он там думает, что его обсуждают, про него уже все забыли. На этапах и без него было жарко.
Лучше бы написал, как там ему катается водорослем в шоу ЕП. Главную русалку ж доверили возить вместе с Самариным.
+102
-7
+95
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Элла Бурс
Насколько же он на своем месте в бракадемии;)
Лишь бы главного Ангела не затмил своим ЧСВ, только тот, при всем кринже, великий спортсмен, а этот звезда пабликов с цитатами;)
+87
-5
+82
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
gold-for-zagitova
Валерий Ангелопол: "Пока вы обсуждаете и осуждаете мое поведение, личную жизнь и результаты, я бегу, наслаждаясь своим отражением в пластиковом окне".
+67
-2
+65
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kristine Kristine
Нарцисс-детект какой-то. Про него уже все забыли.
+55
-1
+54
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ashly
Да кому ты нужен, боже мой. Смотрите, какая цаца.
+52
-8
+44
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мэй Касахара
Почти, Валера - в академии Плющенко обычно говорят: никого не трогаем, просто работаем (с)
+46
-2
+44
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ретроградный меркурий
"Кто это? Дайте лупу" (с)
+43
-2
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ashly
Ответ Olga.t
Вот и молодец, не бросай ФК, всё получится. Кто из нас нет ошибался и не делал глупостей в жизни?))), главное - сделать выводы...
Судя по этой записи, не сделал.
+44
-4
+40
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леличек
Да кому нужна твоя личная жизнь) Работаешь - вот и работай.
+39
-4
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Iuliia Timofeyeva
парень, про тебя уже и не помнят...
+36
-1
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Большое Путешествие Рузика
Ответ Gulnara Sadykova
Разбудил Ангелопол болельщиков, хотя болельщики делают вид, что они его не обсуждают.
Ржут все над ним, а не обсуждают. Это несколько разные вещи.
+33
0
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
22somebody22
Ты давно уже никому неинтересен.Пока не начнёшь показывать реальные результаты работы,всем на тебя и дальше будет пофиг.
+35
-4
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AAPolyansky
кому ты нужен
+29
0
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ann83
А его кто-то обсуждает? Лол. ЧСВ до небес.
+29
-1
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Оле-Лукойе
Ответ Kristine Kristine
Нарцисс-детект какой-то. Про него уже все забыли.
Так только всё забыли, Валера поспешил напомнить)
+28
0
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
qdmn9rmcrv
А Валера знает что нарциссизм это к психиатру?
+27
0
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kareglazaya
Пока вы меняете партнёрш и тренеров и творите всякую фигню, мы обсуждаем и осуждаем 🤣

Все уже давно перестали его обсуждать, вот он и решил напомнить о себе.
+24
0
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док Аксель
Мальчик, вот больше работай и тренируйся, в свободное время читай книги для общего развития. И меньше публично высказывайся, и выставляй на показ свои действия для обсуждения.
+25
-1
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MyCA
Центр вселенной прямо. Пока не выдаёт перлы никто и не вспоминает.
+24
-1
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anatiana
А кто обсуждает жизнь Валеры?
+23
-1
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Большое Путешествие Рузика
До чего же глупенький мальчик.
+24
-2
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Товарищ Майор.
"Я никогда не дарю своим партнёршам подарки, потому что танцевать со мной – уже подарок" Джейсон Ангелопол
+20
0
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
IrinaKin
Ути, зайка. Мы тоже работаем, так на всякий случай напоминаю.
+20
-1
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Екатерина Ивановская
Парень увидел, что обсуждают НЕ его и решил о себе напомнить:) Ну а если честно, у них с Ариной я вижу перспективу, если не разбегутся. Ушакова классно катит, Ангелопол тоже, поэтому руки в ноги и работать.
+20
-1
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vatokatya
‘Какое дело, что говорят крысы за спиной у кисы’, - добавил Валерий.
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алеся Ткаченко
А если бы Валера и раньше просто работал то никто не стал обсуждать и осуждать его поведение.
+21
-3
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
N-fox
Валера, конечно, понторез.
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Пора бы взрослеть уже..
+18
-2
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vendetta4111323
Валер, ЧСВ девать конечно некуда, всем вот вообще заняться нечем, кроме как тебя обсуждать, а уж тем более личную жизнь. Пфф
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Инна1945
Работай, родненький. А то сейчас опять нарвёшьси. За Аришечку всё прощу. Береги талантливую, хорошо обученую девочку, не обижай.
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Johnson
Держи в курсе бро!
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
s4nsay
какое высокомерие, на него всем абсолютно все равно
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anji Less
Не договорил, там в конце должно быть "работаю над новым контрактом"
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hardy
🤣🤡🤡🤡
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Julce
Напомнил о себе)))
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tofsla
Ну молодец, что уж! Да почему ж тебя волнует то, обсуждают, иль нет и как? Делай, что должно!
Беги, Валера, беги!
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shveddka
Коротышка с хвостиком, а понтов... 😁
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anna Stefan
Работаем некогда вещать. Ой. Кажется, что-то такое где-то уже было🤔
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lana74
А кто его обсуждает? Только когда он очередное нарциссическое фото выложит, так про него никто и не вспоминает
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Elena S
Давно Валерика не было, давно. Вернулся король пацанских цитат.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Екатерина К
Много на себя берет . Все забыли уже , напомнил вот .
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Грибная Фея
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
кому ты нужен?
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jessi
Какой смешной
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Светлана Ильина
Эти хвостики, как у девочки.. неужели кто-то реально считает это красивым?
Детский сад..
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MARG-la
Странная реакция. Валерий ведь именно к повышенной обсуждаемости всеми силами стремился. Или что-то пошло не так?
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
altre
Вот это самомнение... Когда параллельно идут 2 этапа гран-при, столько всего интересного, в т.ч. и кандидатур для обсуждений, уверена, что никому совсем нет дел до этого персонажа.
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
БезызбежноНаКрасный
Ауф!
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ataklena
Ответ Элла Бурс
Насколько же он на своем месте в бракадемии;) Лишь бы главного Ангела не затмил своим ЧСВ, только тот, при всем кринже, великий спортсмен, а этот звезда пабликов с цитатами;)
Он теперь не Ангелопол, а АнгелоПлю :))
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pema
Только что закончились этапы GP ISU и этапы ГП России. Событий хватает,обсуждений тоже. Валерик то с чего взял,что его обсуждать интереснее?
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий