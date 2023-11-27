Валерий Ангелопол: «Пока вы обсуждаете и осуждаете мое поведение, личную жизнь и результаты, я просто работаю»
Фигурист Валерий Ангелопол поделился видео с тренировки на беговой дорожке.
«Пока вы обсуждаете и осуждаете мое поведение, личную жизнь и результаты, я просто работаю 🫡», – написал Ангелопол.
Ранее стало известно, что победитель финала Гран-при России-2023 в танцах на льду образовал дуэт с бронзовым призером юниорского ЧМ-2018 Ариной Ушаковой.
Пока он там думает, что его обсуждают, про него уже все забыли. На этапах и без него было жарко.
Лучше бы написал, как там ему катается водорослем в шоу ЕП. Главную русалку ж доверили возить вместе с Самариным.
Лишь бы главного Ангела не затмил своим ЧСВ, только тот, при всем кринже, великий спортсмен, а этот звезда пабликов с цитатами;)
Все уже давно перестали его обсуждать, вот он и решил напомнить о себе.
Беги, Валера, беги!
Детский сад..