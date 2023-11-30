Щербакова о планах: «Множество выступлений, спектаклей, сказок. Будут и показательные номера»

Теги сборная России видео женское катание Анна Щербакова ледовые шоу Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала о планах на зимний сезон.

Сейчас фигуристка не участвует в соревнованиях.

«У меня очень-очень много выступлений. Сейчас уже второй день подряд выступаю на открытом катке, сезон которых начинается. Запланировано множество выступлений, спектаклей, сказок.

Будут и выступления с показательными номерами. Расписание на ближайшие два месяца очень плотное – каждый день есть дела», – цитирует Щербакову ТАСС.

Сегодня она также опубликовала в своем телеграм-канале видео с открытого катка.

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113 комментариев
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При всем уважении к Анне, какие же скучные у нее программы последние, как будто на коленке сделаны за 5 минут
+47
-24
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Ответ Vasily Ivanov
Жалкое и убогое зрелище. Получив чужую медаль , Щербакова тут -же исчезла из фигурного катания. И продвигаемая ,рубит бабки на всем что горит и шевелится.
Именно ее медали чистые как мало у кого... Остальное ее личное дело, хотя я предпочел бы видеть ее на соревнованиях.
+37
-24
+13
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Ответ Raphanus
А что тут в новости не приписывают "Анна Щербакова - которая одиночница"? Двойные стандарты - такие двойные
Анна Щербакова - которая бывшая фигуристка?
+24
-11
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Ответ Lapo Elkann
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Любуйтесь на девочку с бубном
+19
-7
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задолбали эти победные козы в жестах
+24
-13
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Теперь многие наши спортсмены фигуристы стали фигуристами - артистами. Выступают в ледовых шоу, сказках, с показательными выступлениями на различных мероприятиях, ведущими и т.д.
+15
-5
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Удачи Ане во всем!
+19
-9
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А что ещё остаётся в большой спорт уже не вернется... Пора объявить уже официально о завершении карьеры
+17
-9
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Ответ ретроградный меркурий
Щербакова - единственная из российских чемпионок, кто ушла победителем. Последние старты - победа ОИ, победа в КПК. Три чистые программы с квадами подряд - ЧЕ, ОИ, КПК. Такой стабильности и близко ни у кого нет. Первая в российской истории фигуристка, кто стал олимпийской чемпионкой, будучи действующей чемпионкой мира (Слуцкой и Медведевой это не удалось) Единственная фигуристка в 21-м веке, которая выигрывала исключительно золото и серебро на протяжении всей карьеры (даже у Ким Ен А нет такого достижения). Если же брать всю историю, то до Ани такого достижения добивались Кэролл Хейсс аж в 1960 году, Херма Сабо в 1927, Опика фон Мерай-Хорват в 1914 и Медж Сайерс в 1908. При современном уровне конкуренции достижение совершенно невероятное и в ближайшие годы никто из действующих взрослых фигуристок не сможет даже теоретически его повторить. Первая со времен Слуцкой фигуристка, оформившая "золотой сезон" в 2020/21, выиграв все соревнования сезона, в которых принимала участие. Одна из трех фигуристок в российской истории, выигравшая ЧР с первой же попытки (наряду с Сотниковой и Акатьевой). Первая со времен Бутырской и Слуцкой, кто выиграл чемпионат России трижды подряд Это помимо всех ее достижений в квадовой революции. Хейтеры могут писать все, что угодно, но факты остаются фактами. Такая карьера заслуживает только одного эпитета - легенда.
Щербакова - единственная из российских чемпионок, кто ушла победителем -------------------------- уйти победителем много ума не надо, надо просто вовремя "вспомнить" про операцию в Германии, но два года, при этом, числиться в составе сборной страны, не выступая на соревнованиях.
+13
-5
+8
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Ответ unknownman
Анна Щербакова - которая бывшая фигуристка?
Которая Олимпийская Чемпионка.
+23
-15
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Это хорошо, чем больше Ани на льду - тем лучше. Особенно интересуют показательные номера, Ане скоро на юбилее Авербуха выступать, было бы здорово увидеть новую программу от него там.
+29
-22
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Ответ unknownman
Кто-нибудь в курсе, она где-нибудь учится сейчас?
Все в курсе - в физкультурном на заочном.
+9
-2
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Красиво, снежно!
Только даже смотреть холодно ((
Хоть и надевают наши фигуристки термобелье, но всё равно это не то.
Кацалапову вчера больше повезло ))
+15
-8
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Ответ alexnew
Одна из программ мне тоже не понравилась.
Девочка очень гибкая, танцевальная и хорошо отыгрывает эмоции, это отлично прослеживается в ее ОИ программах , но показательные эти… 🤦‍♀️ очень хочется чтоб ей поставили что-то классное, может другого хореографа пригласить
+22
-15
+7
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Не хватает приписки Щербакова из сказок
+17
-10
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А что тут в новости не приписывают "Анна Щербакова - которая одиночница"? Двойные стандарты - такие двойные
+18
-12
+6
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Кто-нибудь в курсе, она где-нибудь учится сейчас?
+7
-1
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Ответ ретроградный меркурий
Посмотрел выступление Ани на открытом катке и проникся номером Frozen. Каждый жест выверен, каждый музыкальный акцент подчеркнут жестом, полнейший унисон с музыкой, а падающий снег добавил нереального антуража программе. Очень красивый и атмосферный прокат. Но пора бы уже завязывать с катанием в лёгком платье на открытом воздухе, не стоит лишний раз рисковать здоровьем
Да, снег был идеальным дополнением )
Причем не метель, а такое мягкое кружение.
Красиво.
+10
-4
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Ответ alexnew
Нет. Вся фишка в том, что вот я могу очень многих пересмотреть, но просто не хочу тут балаган уже открывать, и выяснится, что там медаль была многократно более спорная, а тут как раз этого и нет. Но а то, что Вы чего-то недопонимаете, так это ведь не первый раз. Надо уже как-то более адекватно относиться к своим познаниям в фигурном катании. Вы же не первый год тут, ну, можно в конце-концов хоть чуть-чуть в чем-то начать разбираться, а не позориться безграммотными комментами?
" ...безграмМотными ..." это кто из нас безграмотный ?
А то .что Щербакова , единственная из всех наших ОЧ : Липницкой, Сотниковой, Загитовой , вице -чемпионок Слуцкой, Медведевой , Трусовой на 100 % сразу сдулась после ОИ .....т.е быстренько вышла из под контроля ВАДА .....
+23
-17
+6
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Ответ Juulia
Девочка очень гибкая, танцевальная и хорошо отыгрывает эмоции, это отлично прослеживается в ее ОИ программах , но показательные эти… 🤦‍♀️ очень хочется чтоб ей поставили что-то классное, может другого хореографа пригласить
Хореографа то можно пригласить, но он ведь не будет вместо нее кататься? Она актриса одной роли. Так что уважать Глейха надо , он делает все для нее , ( даже лампочки и крылья придумал ) .
А почему у Авера она была такая же , как всегда ?
или вчера у Навки на гумкатке не смотрели ? Опять тоже самое . А виноват Глейх.
+25
-19
+6
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Ответ Raduga
ПапаСтас лично вколол ей допинг?)
Доча тихушница на многое способна
+20
-15
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Сегодня на Спортсе День Ань Щербаковых! Обе фигуристки-тёзки уже рассказали о себе или о своих ближайших планах. Молодцы!
+15
-10
+5
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Ответ unknownman
Кто-нибудь в курсе, она где-нибудь учится сейчас?
В спортивном вузе на тренера.
+8
-3
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Ответ ретроградный меркурий
Щербакова - единственная из российских чемпионок, кто ушла победителем. Последние старты - победа ОИ, победа в КПК. Три чистые программы с квадами подряд - ЧЕ, ОИ, КПК. Такой стабильности и близко ни у кого нет. Первая в российской истории фигуристка, кто стал олимпийской чемпионкой, будучи действующей чемпионкой мира (Слуцкой и Медведевой это не удалось) Единственная фигуристка в 21-м веке, которая выигрывала исключительно золото и серебро на протяжении всей карьеры (даже у Ким Ен А нет такого достижения). Если же брать всю историю, то до Ани такого достижения добивались Кэролл Хейсс аж в 1960 году, Херма Сабо в 1927, Опика фон Мерай-Хорват в 1914 и Медж Сайерс в 1908. При современном уровне конкуренции достижение совершенно невероятное и в ближайшие годы никто из действующих взрослых фигуристок не сможет даже теоретически его повторить. Первая со времен Слуцкой фигуристка, оформившая "золотой сезон" в 2020/21, выиграв все соревнования сезона, в которых принимала участие. Одна из трех фигуристок в российской истории, выигравшая ЧР с первой же попытки (наряду с Сотниковой и Акатьевой). Первая со времен Бутырской и Слуцкой, кто выиграл чемпионат России трижды подряд Это помимо всех ее достижений в квадовой революции. Хейтеры могут писать все, что угодно, но факты остаются фактами. Такая карьера заслуживает только одного эпитета - легенда.
О, какую простынь накатал, чтобы оправдать сомнительное чемпионство фейки)). А, все равно, все знают и понимают кто есть кто.
+17
-12
+5
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Ответ Raduga
ПапаСтас лично вколол ей допинг?)
ТМЗ не вкалывается . Подмешивается в воду , мороженое ....
+13
-9
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Ответ Девушка Безимени
задолбали эти победные козы в жестах
Зачем смотреть то, что задолбало?
+11
-7
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Ответ Большой Влад
Никакой конкуренции не будет. Она на пенсии. Ей нужно быть честной с федерацией и перестать принимать их деньги, а также перестать вводить в заблуждение своих поклонников.
Это федерация принимает деньги. Все, кто числятся в сборной, должны процент со своих контрактов отстегивать. То, что Аня должна отдавать, ни с какой зарплатой сборницы (к тому же в резерве) не сравнится.
+4
0
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Ответ juliamart
твоего мнения забыл спросить спортс
дык и я тебя не спрашивала)
+5
-2
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Жалкое и убогое зрелище. Получив чужую медаль , Щербакова тут -же исчезла из фигурного катания. И продвигаемая ,рубит бабки на всем что горит и шевелится.
+37
-34
+3
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Ответ Irinnna
Ну, зачем Вы так? ! Вы же добили сейчас этих Васей с девочками наповал! Жестоко!
На бумаге всё красиво написано, а глянешь на её катание и нет ничего.
Даже скользить не научилась за всю карьеру. Она не едет, а ходит перебежками.
Одни прогибы спины и рук, приправленные бровками.
Да уж, "легенда ", только в другом смысле.
+10
-7
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Ответ Мира2024
Щербакова - единственная из российских чемпионок, кто ушла победителем -------------------------- уйти победителем много ума не надо, надо просто вовремя "вспомнить" про операцию в Германии, но два года, при этом, числиться в составе сборной страны, не выступая на соревнованиях.
Числится она в резерве. Как и Трусова. И федерация с обеих получает процент от всех этих сказок.
+4
-1
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Ответ Vasily Ivanov
Жалкое и убогое зрелище. Получив чужую медаль , Щербакова тут -же исчезла из фигурного катания. И продвигаемая ,рубит бабки на всем что горит и шевелится.
У этих людей нет совести. Даже не сомневаюсь что валиева пострадала из за этой семьи
+24
-21
+3
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Скучна, кругла лицом она, как эта глупая луна на этом глупом небосклоне... почти (с)
+5
-2
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Очень бы хотелось видеть Анюту на соревновательном льду!
+17
-14
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Молодец Аня! Отпахала своё! Выиграла всё, что можно! И теперь занятия для души!
+18
-15
+3
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Ответ Vasily Ivanov
" ...безграмМотными ..." это кто из нас безграмотный ? А то .что Щербакова , единственная из всех наших ОЧ : Липницкой, Сотниковой, Загитовой , вице -чемпионок Слуцкой, Медведевой , Трусовой на 100 % сразу сдулась после ОИ .....т.е быстренько вышла из под контроля ВАДА .....
Щербакова - единственная из российских чемпионок, кто ушла победителем. Последние старты - победа ОИ, победа в КПК. Три чистые программы с квадами подряд - ЧЕ, ОИ, КПК. Такой стабильности и близко ни у кого нет.
Первая в российской истории фигуристка, кто стал олимпийской чемпионкой, будучи действующей чемпионкой мира (Слуцкой и Медведевой это не удалось)
Единственная фигуристка в 21-м веке, которая выигрывала исключительно золото и серебро на протяжении всей карьеры (даже у Ким Ен А нет такого достижения). Если же брать всю историю, то до Ани такого достижения добивались Кэролл Хейсс аж в 1960 году, Херма Сабо в 1927, Опика фон Мерай-Хорват в 1914 и Медж Сайерс в 1908. При современном уровне конкуренции достижение совершенно невероятное и в ближайшие годы никто из действующих взрослых фигуристок не сможет даже теоретически его повторить.
Первая со времен Слуцкой фигуристка, оформившая "золотой сезон" в 2020/21, выиграв все соревнования сезона, в которых принимала участие.
Одна из трех фигуристок в российской истории, выигравшая ЧР с первой же попытки (наряду с Сотниковой и Акатьевой). Первая со времен Бутырской и Слуцкой, кто выиграл чемпионат России трижды подряд
Это помимо всех ее достижений в квадовой революции. Хейтеры могут писать все, что угодно, но факты остаются фактами. Такая карьера заслуживает только одного эпитета - легенда.
+24
-22
+2
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Ответ девочкитакиедевочки
У этих людей нет совести. Даже не сомневаюсь что валиева пострадала из за этой семьи
ПапаСтас лично вколол ей допинг?)
+17
-15
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Ответ Vizachka
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У Вас слово "видимо" лишнее, простите)
+2
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Показательный Фрозен с никакой хореографией, одни и теже же движения из программы в программу. Если и дальше такие же будут, то поменяется только костюм и музыка.))
+14
-12
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Никакой конкуренции не будет. Она на пенсии. Ей нужно быть честной с федерацией и перестать принимать их деньги, а также перестать вводить в заблуждение своих поклонников.
+13
-11
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Ответ EmperorNazer
Вы серьезно сейчас?
В смысле? Про вторую Анну Щербакову приписывают "из танцев". Вот я и спрашиваю, что за двойные стандарты и почему про Анну Щербакову- одиночницу такой приписки нет? Все равны, но одни равнее?
+7
-5
+2
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Ответ Lapo Elkann
Хореографа то можно пригласить, но он ведь не будет вместо нее кататься? Она актриса одной роли. Так что уважать Глейха надо , он делает все для нее , ( даже лампочки и крылья придумал ) . А почему у Авера она была такая же , как всегда ? или вчера у Навки на гумкатке не смотрели ? Опять тоже самое . А виноват Глейх.
Я бы не сказала что одной , у нее интересная КП в ОИ сезон , отличается от остальных постановок , до ОИ возможно и делал ,а сейчас как то уныло
+9
-7
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Ответ ретроградный меркурий
Посмотрел выступление Ани на открытом катке и проникся номером Frozen. Каждый жест выверен, каждый музыкальный акцент подчеркнут жестом, полнейший унисон с музыкой, а падающий снег добавил нереального антуража программе. Очень красивый и атмосферный прокат. Но пора бы уже завязывать с катанием в лёгком платье на открытом воздухе, не стоит лишний раз рисковать здоровьем
Смотреть было прям холодно, но красиво.
+7
-5
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Ответ Мира2024
Я лишь о том, что "уйти победителем" не достижение в данном случаи. Чистый пример "уйти Победителем" - это Роднина, а Аня...ладно, вы все прекрасно поняли, поэтому не буду, да и не хочу продолжать. Просто исключите это из достижений Ани, у неё есть свои достижения, которыми можно гордиться, а не нарисованные, как в данном случаи.
В каком таком случаИ?
Нет уж, вы поясните.
+3
-1
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Сегодняшнее выступление Ани на открытие катка получилось очень атмосферным. Главное, чтобы не заболела.
+16
-15
+1
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Аню всегда приятно видеть и слышать, чем больше, тем лучше! Хочется новых номеров более танцевальных с красивыми шпагатами и спиралями!
+19
-18
+1
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Ответ КВАД
Задолбали неправильные ники.
))
+2
-1
+1
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Ответ alexnew
А кто продолжил то? Валиева? Ну, ей типа надо доказывать всему миру, что она может и без допинга квады прыгать. Трусова? И чего выступает? Туктамышева? Ну, по инерции выступила годик, чтобы хоть раз на подиум зайти после триумфального своего сезона, когда поняла, что наших не собираются никуда возвращать, сразу закончила. Юниоры? Ну, а какие у них варианты? Есть контракты, шоу многомиллионные? Ничего нет? Всю жизнь пахали и никто и звать никак, вот и выступают, но особо тоже никто никуда не рвется. Одни весь сезон травмированные просидели, другие гражданство сменили... Все же очевидно. И только Щербакова почему-то должна убиваться о квады, хотя она и так планировала сделать паузу и сделать операцию. :) И да, она продуманнее других и если выходит на лед, то понимает зачем и когда и как с золотом выйдет...
И да, Аня никогда больше не выйдет на соревновательный лед, а почему не выйдет очень хорошо понимают и вы, и я, и все остальные
+5
-4
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Успешных шоу на льду Анюте и красивой сказки в жизни!
+9
-8
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Ответ EmperorNazer
Это хорошо, чем больше Ани на льду - тем лучше. Особенно интересуют показательные номера, Ане скоро на юбилее Авербуха выступать, было бы здорово увидеть новую программу от него там.
Новую и интересную
+10
-9
+1
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