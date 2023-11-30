Щербакова о планах: «Множество выступлений, спектаклей, сказок. Будут и показательные номера»

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала о планах на зимний сезон.

Сейчас фигуристка не участвует в соревнованиях.

«У меня очень-очень много выступлений. Сейчас уже второй день подряд выступаю на открытом катке, сезон которых начинается. Запланировано множество выступлений, спектаклей, сказок.

Будут и выступления с показательными номерами. Расписание на ближайшие два месяца очень плотное – каждый день есть дела», – цитирует Щербакову ТАСС.

Сегодня она также опубликовала в своем телеграм-канале видео с открытого катка.