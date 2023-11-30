Щербакова о планах: «Множество выступлений, спектаклей, сказок. Будут и показательные номера»
Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала о планах на зимний сезон.
Сейчас фигуристка не участвует в соревнованиях.
«У меня очень-очень много выступлений. Сейчас уже второй день подряд выступаю на открытом катке, сезон которых начинается. Запланировано множество выступлений, спектаклей, сказок.
Будут и выступления с показательными номерами. Расписание на ближайшие два месяца очень плотное – каждый день есть дела», – цитирует Щербакову ТАСС.
Сегодня она также опубликовала в своем телеграм-канале видео с открытого катка.
Только даже смотреть холодно ((
Хоть и надевают наши фигуристки термобелье, но всё равно это не то.
Кацалапову вчера больше повезло ))
Причем не метель, а такое мягкое кружение.
Красиво.
А то .что Щербакова , единственная из всех наших ОЧ : Липницкой, Сотниковой, Загитовой , вице -чемпионок Слуцкой, Медведевой , Трусовой на 100 % сразу сдулась после ОИ .....т.е быстренько вышла из под контроля ВАДА .....
А почему у Авера она была такая же , как всегда ?
или вчера у Навки на гумкатке не смотрели ? Опять тоже самое . А виноват Глейх.
Даже скользить не научилась за всю карьеру. Она не едет, а ходит перебежками.
Одни прогибы спины и рук, приправленные бровками.
Да уж, "легенда ", только в другом смысле.
Первая в российской истории фигуристка, кто стал олимпийской чемпионкой, будучи действующей чемпионкой мира (Слуцкой и Медведевой это не удалось)
Единственная фигуристка в 21-м веке, которая выигрывала исключительно золото и серебро на протяжении всей карьеры (даже у Ким Ен А нет такого достижения). Если же брать всю историю, то до Ани такого достижения добивались Кэролл Хейсс аж в 1960 году, Херма Сабо в 1927, Опика фон Мерай-Хорват в 1914 и Медж Сайерс в 1908. При современном уровне конкуренции достижение совершенно невероятное и в ближайшие годы никто из действующих взрослых фигуристок не сможет даже теоретически его повторить.
Первая со времен Слуцкой фигуристка, оформившая "золотой сезон" в 2020/21, выиграв все соревнования сезона, в которых принимала участие.
Одна из трех фигуристок в российской истории, выигравшая ЧР с первой же попытки (наряду с Сотниковой и Акатьевой). Первая со времен Бутырской и Слуцкой, кто выиграл чемпионат России трижды подряд
Это помимо всех ее достижений в квадовой революции. Хейтеры могут писать все, что угодно, но факты остаются фактами. Такая карьера заслуживает только одного эпитета - легенда.
Нет уж, вы поясните.