Костомаров о внимании: «Радует, что не только девушки и женщины говорят лестные слова. Мужики тоже поддерживают, называют героем»

Теги Роман Костомаров Фигурное катание

Роман Костомаров рассказал, как справляется с вниманием.

– Волей судьбы к вам сейчас приковано такое внимание, которого не было, наверное, даже во времена спортивной карьеры. Как вы справляетесь с этим, давит ли это на вас?

– Меня это только вдохновляет и поддерживает. Когда останавливается машина, из‑за руля выходит молодой человек и говорит, что я воплощение мужества, очень приятно это слышать. Радует, что не только девушки и женщины говорят лестные слова. Мужики тоже поддерживают, называют героем, говорят, что гордятся тем, что имеют возможность поздороваться и обняться со мной.

Конечно, я не делал ничего, чтобы стать героем, получилось так по жизненной ситуации. Такой уж у меня характер: если остался жив, то надо брать от жизни все по максимуму.

– Получается ли у вас сейчас следить за фигурным катанием?

– Очень редко, если только включу телевизор и там попадется, то посмотрю. А так, чтобы следить, – нет, – сказал олимпийский чемпион в танцах на льду.

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7 комментариев
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Герой, не герой, но уважения точно заслуживает.
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Это называется "героизм по дурости" - сам проблему создал, сам преодолевает, да, героически. Жаль, не подумал раньше - можно было об спокойно жить без такого героизма.
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Подзадолбал он уже с пиаром себя любимого и по любому поводу.
Реальным делом занялся бы....
А то привык торговать собой и своим фейсом.
Сейчас продолжает пиар даже на собственном горе и бабло на этом рубит.
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Ответ gift...!
Подзадолбал он уже с пиаром себя любимого и по любому поводу. Реальным делом занялся бы.... А то привык торговать собой и своим фейсом. Сейчас продолжает пиар даже на собственном горе и бабло на этом рубит.
Плюсую. Мог бы стать тихо тренером, сидеть в каталке за бортиком и учить тех кто ещё может. Уж на хлебушек заработал бы, учитывая что на икру есть пенсия ОЧ. Вот это было бы заслуживающим уважение - потерять ноги но найти место где полезен. В том же что есть героизма вообще не вижу, вижу только деньги и блат семейства бывшей парницы. А ещё многовато шума о пенсионере.
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Для меня Роман совершенно невероятный и удивительный человек, очень мужественный и сильный. Как он это всё пережил, перенёс и принял непостижимо просто. Ещё раз спасибо всем, кто был рядом, особенно Оксане. Она тоже невероятная девушка. Счастья им, и здоровья.
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Ну тут геройство а-ля Чип и Дэйл, я бы на его месте в каждом интервью говорил бы что я пример того как не надо себя вести и что его история будет уроком для молодых и слишком самоуверенных
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