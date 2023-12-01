Костомаров о внимании: «Радует, что не только девушки и женщины говорят лестные слова. Мужики тоже поддерживают, называют героем»

Роман Костомаров рассказал, как справляется с вниманием.

– Волей судьбы к вам сейчас приковано такое внимание, которого не было, наверное, даже во времена спортивной карьеры. Как вы справляетесь с этим, давит ли это на вас?

– Меня это только вдохновляет и поддерживает. Когда останавливается машина, из‑за руля выходит молодой человек и говорит, что я воплощение мужества, очень приятно это слышать. Радует, что не только девушки и женщины говорят лестные слова. Мужики тоже поддерживают, называют героем, говорят, что гордятся тем, что имеют возможность поздороваться и обняться со мной.

Конечно, я не делал ничего, чтобы стать героем, получилось так по жизненной ситуации. Такой уж у меня характер: если остался жив, то надо брать от жизни все по максимуму.

– Получается ли у вас сейчас следить за фигурным катанием?

– Очень редко, если только включу телевизор и там попадется, то посмотрю. А так, чтобы следить, – нет, – сказал олимпийский чемпион в танцах на льду.