Медведева о премьере фильма о себе: «Первые минуты были самыми тяжелыми. Хотелось убежать»

Евгения Медведева поделилась впечатлениями от документального фильма о себе.

Премьера фильма «Медведева против Медведевой» прошла 19 ноября в кинотеатре «Октябрь» в Москве.

— Поздравить вас с премьерой фильма пришли Илья Авербух и Роман Костомаров с женами. Появление Ромы было неожиданным? Как вы восприняли его историю: вернулся почти с того света, не пал духом, встал на протезы и уже уверенно ходит, плавает. Наверное, о нем можно было снять фильм?

— Думаю, о Роме снимут достойное кино. И не только документальное. Восхищаюсь его мужеством! Рома всегда был спокойным, интеллигентным, чутким, я очень люблю их семью, Оксана — пример для меня. Мы все понимаем, что без такого сильного человека рядом, как она, Роме было бы много тяжелее. Я была очень рада видеть ребят на премьере. Как и Илью Авербуха, Димку Соловьева, Алену Косторную, Стасю Константинову...

— Вы сказали после фильма: «Кажется, прикольно получилось». И все-таки... Чем-то недовольны? Тяжело было раскрываться?

— Я всегда недовольна собой и достаточно самокритична. Если честно, долго не могла собраться и посмотреть фильм. Мама, ребята из нашей команды посмотрели, достаточно было их «все ок». Мне же тяжело видеть саму себя.

В первый раз полноценно села смотреть уже на премьере в Москве. Первые минуты были самыми тяжелыми. Хотелось убежать. Ведь столько людей собралось! Не слишком ли большая честь для меня, подумала. Но в какой-то момент, наблюдая эмоции людей, я успокоилась. Кажется, в основном все остались довольны. Но признаюсь, очень сильно волновалась.

— Сегодня — документальный фильм, а завтра, возможно, кто-то из продюсеров решит снять о вас сериал. Кому из сегодняшних актрис вы бы доверили сыграть себя в художественном кино?

— Это решать не мне. Я и в документальном фильме ничего не решала. Просто отвечала на вопросы и принимала участие в съемках. Я ведь не сама о себе решила фильм снять. Предложение исходило от компании «Красный Квадрат».

Я бы хотела, пользуясь возможностью, поблагодарить Илью Кривицкого за проект, который он затеял 4 года назад. И Андрея Фурманчука за отличную режиссерскую работу, – сказала .

Мы посмотрели фильм про Медведеву. Что в нем супер, а что очень слабо?