Медведева о премьере фильма о себе: «Первые минуты были самыми тяжелыми. Хотелось убежать»

Теги Оксана Домнина Роман Костомаров сборная России женское катание Евгения Медведева кино Фигурное катание

Евгения Медведева поделилась впечатлениями от документального фильма о себе.

Премьера фильма «Медведева против Медведевой» прошла 19 ноября в кинотеатре «Октябрь» в Москве. 

— Поздравить вас с премьерой фильма пришли Илья Авербух и Роман Костомаров с женами. Появление Ромы было неожиданным? Как вы восприняли его историю: вернулся почти с того света, не пал духом, встал на протезы и уже уверенно ходит, плавает. Наверное, о нем можно было снять фильм?

— Думаю, о Роме снимут достойное кино. И не только документальное. Восхищаюсь его мужеством! Рома всегда был спокойным, интеллигентным, чутким, я очень люблю их семью, Оксана — пример для меня. Мы все понимаем, что без такого сильного человека рядом, как она, Роме было бы много тяжелее. Я была очень рада видеть ребят на премьере. Как и Илью Авербуха, Димку Соловьева, Алену Косторную, Стасю Константинову...

— Вы сказали после фильма: «Кажется, прикольно получилось». И все-таки... Чем-то недовольны? Тяжело было раскрываться?

— Я всегда недовольна собой и достаточно самокритична. Если честно, долго не могла собраться и посмотреть фильм. Мама, ребята из нашей команды посмотрели, достаточно было их «все ок». Мне же тяжело видеть саму себя.

В первый раз полноценно села смотреть уже на премьере в Москве. Первые минуты были самыми тяжелыми. Хотелось убежать. Ведь столько людей собралось! Не слишком ли большая честь для меня, подумала. Но в какой-то момент, наблюдая эмоции людей, я успокоилась. Кажется, в основном все остались довольны. Но признаюсь, очень сильно волновалась.

— Сегодня — документальный фильм, а завтра, возможно, кто-то из продюсеров решит снять о вас сериал. Кому из сегодняшних актрис вы бы доверили сыграть себя в художественном кино?

— Это решать не мне. Я и в документальном фильме ничего не решала. Просто отвечала на вопросы и принимала участие в съемках. Я ведь не сама о себе решила фильм снять. Предложение исходило от компании «Красный Квадрат».

Я бы хотела, пользуясь возможностью, поблагодарить Илью Кривицкого за проект, который он затеял 4 года назад. И Андрея Фурманчука за отличную режиссерскую работу, – сказала Медведева

Мы посмотрели фильм про Медведеву. Что в нем супер, а что очень слабо?

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20 комментариев
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Правильные слова! И о себе, и о других. Но зря волновалась - фильм получился хорошим!
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Всегда смотреть на себя со стороны не просто. Но получилось все хорошо и позитивно
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Как хорошо все разложила. А то тут насочиняли уже, что она сама про себя снимала фильм.
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Фильм хороший, рада что наконец-то вышел. Женя молодец, всегда рассудительно и по фактам. Замечательная спортсменка, интересная и яркая личность.
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Фильм мне понравился. Ходила 2 раза. Женя ты великолепна.
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Интересное интервью 👍😍
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Прекрасный фильм !
С удовольствием посмотрела два раза)
Спасибо всем кто работал над фильмом!
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Прекрасный фильм, Евгения слишком строга к себе.
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Фильм хороший получился, очень много читала восторженных отзывов.
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Какая же Женька крутая!
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Мы с подругой ходили на фильм. Нам очень понравилось. Только жалко, что фильм идёт всего час.
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Ответ Lana Kazakova
Мы с подругой ходили на фильм. Нам очень понравилось. Только жалко, что фильм идёт всего час.
Вот да, мне не хотелось,чтобы он заканчивался)
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Я ещё не видела фильм, но читая отзывы, комментарии, Женины ответы зрителям в кинотеатрах, видя эту положительную, такую тёплую и радостную атмосферу на премьерах фильма - думаю, что все получилось отлично! Единственное огорчение мне - кода я его увижу?
+6
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Фильм получился хоть и коротким, но интересным, а премьера прошла просто здорово. Обязательно ещё раз посмотрю фильм в интернете, когда появится на платформах.
+5
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Ответ Tacciana
Как хорошо все разложила. А то тут насочиняли уже, что она сама про себя снимала фильм.
Сказочников много,да
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Ответ Люся Т
Я ещё не видела фильм, но читая отзывы, комментарии, Женины ответы зрителям в кинотеатрах, видя эту положительную, такую тёплую и радостную атмосферу на премьерах фильма - думаю, что все получилось отлично! Единственное огорчение мне - кода я его увижу?
Думаю скоро выложат на какую-нибудь платформу.
Обязательно посмотрите.
+5
-1
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Ответ Аленка_76
Думаю скоро выложат на какую-нибудь платформу. Обязательно посмотрите.
Я тоже жду
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Фильм не видела, к сожалению в моём городе не показывали, но читала очень много положительных отзывов, с нетерпением жду когда выложат в интернете!
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Ответ Tatiana Novikova
Прекрасный фильм, Евгения слишком строга к себе.
Характер спортсмена с большой буквы
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Ответ Аленка_76
Думаю скоро выложат на какую-нибудь платформу. Обязательно посмотрите.
Конечно.
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