Роман Костомаров: «Может, будет гастрольный тур, где я приму участие. Всему свое время»

Теги Оксана Домнина Роман Костомаров Фигурное катание

Роман Костомаров сообщил о возможном участии в гастрольном туре.

Олимпийский чемпион по танцам на льду ранее перенес несколько ампутаций.

– Вы недавно выступили спикером на бизнес‑форуме, там же рассказали про то, что не видите себя в тренерской работе. В какой сфере деятельности вы можете себя найти?

– Мне интересно общаться с людьми, делиться своим опытом. Привычно выступать перед людьми, хоть и немного странно делать это в сидячем положении, я привык творить на льду и дарить людям на трибунах радость.

Сейчас я этой радости лишен, но взаимодействовать с людьми, слышать аплодисменты мне все также приятно. Давать людям энергию, и получать ее в ответ, сейчас мне это интересно больше всего.

Конечно, я продолжу поддерживать свою жену Оксану (Домнину), которая по‑прежнему будет выступать на льду. Я буду рядом с ней, хоть и не в паре, но обязательно буду ездить с ней. Может быть, будет гастрольный тур, где тоже приму участие. Всему свое время, – сказал Костомаров.

Роман Костомаров: «Скоро выйду на лед в коньках, ведется работа. Да, я не тот Костомаров, который был, а мишка из цирка»

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4 комментария

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pas33pas
Можете минусить сколько угодно, но я на такое шоу задаром не пойду. Инвалид у меня в подъезде живёт, могу посмотреть в любой момент. Вы мне что-то светлое покажите.
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Vasily Ivanov
Он считает что людям будет приятно за свои деньги смотреть на инвалида ?
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Kareglazaya
Уважаю Романа за то что не сдается, пытается вернуться к полноценной жизни, и сочувствую ему, но все эти разговоры про шоу и гастроли выглядят как очень навязчивый пиар. Я понимаю, один раз выйти к зрителям - показать, что живой, что борется. Но ездить постоянно - такое себе... Люди покупают билеты, чтобы посмотреть яркое шоу, получить положительные эмоции, а не чтобы посмотреть человека с инвалидностью.
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ретроградный меркурий
Я понимаю вернуться на лед, доказать что-то себе и остальным, что даже без конечностей можно заниматься любимым делом. Возможно, один раз выйти с ледовым номером на публику и получить свою заслуженную минуту славы. Это мотивирующе, за этим есть какая-то история и, если хотите, послание. Но кататься в гастрольном туре - это уже смахивает на фрик-шоу и желание хайпануть на всем, на чем только можно. Люди платят деньги за красивое фигурное катание, а не за то, что смотреть на инвалида на льду
+7
-6
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