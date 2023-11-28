Роман Костомаров: «Может, будет гастрольный тур, где я приму участие. Всему свое время»

Роман Костомаров сообщил о возможном участии в гастрольном туре.

Олимпийский чемпион по танцам на льду ранее перенес несколько ампутаций.

– Вы недавно выступили спикером на бизнес‑форуме, там же рассказали про то, что не видите себя в тренерской работе. В какой сфере деятельности вы можете себя найти?

– Мне интересно общаться с людьми, делиться своим опытом. Привычно выступать перед людьми, хоть и немного странно делать это в сидячем положении, я привык творить на льду и дарить людям на трибунах радость.

Сейчас я этой радости лишен, но взаимодействовать с людьми, слышать аплодисменты мне все также приятно. Давать людям энергию, и получать ее в ответ, сейчас мне это интересно больше всего.

Конечно, я продолжу поддерживать свою жену Оксану (Домнину), которая по‑прежнему будет выступать на льду. Я буду рядом с ней, хоть и не в паре, но обязательно буду ездить с ней. Может быть, будет гастрольный тур, где тоже приму участие. Всему свое время, – сказал Костомаров.

Роман Костомаров: «Скоро выйду на лед в коньках, ведется работа. Да, я не тот Костомаров, который был, а мишка из цирка»