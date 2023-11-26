Роман Костомаров поучаствовал в шоу «Аватар» на НТВ в образе Железного Дровосека

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров стал участником шоу «Аватар» на телеканале НТВ.

В этом шоу членам жюри необходимо угадать, кто из известных людей скрывается за тем или иным персонажем, изображенным с помощью компьютерной графики. Костомаров выступил в образе Железного Дровосека – судьи смогли угадать участника.

«Честно, я шокирован, как вы можете по аватару угадать, кто за ним прячется. Ирина (Понаровская) большой молодец, сразу меня раскусила. Может быть, можно было подольше задержаться, но реально, за аватарами прячутся настоящие певцы и артисты, а я достаточно долго продержался. Хорошо, что вы не стали томить зрителей», – сказал Костомаров.

В конце шоу фигурист исполнил песню «Город, которого нет».

Роман Костомаров впервые рассказал, как выжил