Роман Костомаров поучаствовал в шоу «Аватар» на НТВ в образе Железного Дровосека

Теги Роман Костомаров телевидение Фигурное катание

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров стал участником шоу «Аватар» на телеканале НТВ.

В этом шоу членам жюри необходимо угадать, кто из известных людей скрывается за тем или иным персонажем, изображенным с помощью компьютерной графики. Костомаров выступил в образе Железного Дровосека – судьи смогли угадать участника.

«Честно, я шокирован, как вы можете по аватару угадать, кто за ним прячется. Ирина (Понаровская) большой молодец, сразу меня раскусила. Может быть, можно было подольше задержаться, но реально, за аватарами прячутся настоящие певцы и артисты, а я достаточно долго продержался. Хорошо, что вы не стали томить зрителей», – сказал Костомаров.

В конце шоу фигурист исполнил песню «Город, которого нет».

Роман Костомаров впервые рассказал, как выжил

7 комментариев

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Анастасия Прудникова
Я обычно это шоу не смотрю, однако мама любит иногда его посматривать и сегодня сказала мне, что там Роман выступает, я на интервью и песню, которую Роман после "разоблачения" спел, попала.) Сильная воля у человека. Несмотря на увечья, живет полной жизнью и радуется ей.
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Karamazoff
Ой, Вань, смотри-ка, акробатики! (с)
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Duck Nightingale
... и Роман Костомаров в роли Т-800
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Анастасия Прудникова
Ответ Максим Столбов
Очень спортивная новость
Ну он же бывший спортсмен, из-за него сюда данную новость и поместили.
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Максим Столбов
Очень спортивная новость
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Wiley Fox
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