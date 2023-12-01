Допинг-тестирование на Олимпиаде-2026 могут перенести из Италии из-за проблем с лабораторией в Риме

Теги допинг МОК WADA Олимпиада-2026 МПК Фигурное катание

Допинг-тестирование на Олимпиаде-2026 могут перенести из Италии.

Как сообщает AFP, в стране есть одна лаборатория, аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Она находится в Риме и в 2017 году проходила проверку WADA – тогда инспекторы сообщили, что, несмотря на отсутствие нарушений, лаборатория рассчитана на ограниченный объем работы.

«Нам дали два года на расширение, но затем [в 2019-м] стало известно, что Милан и Кортина-д’Ампеццо получили зимнюю Олимпиаду-2026. Тот проект расширения не мог охватить нагрузку, связанную с этими соревнованиями, и WADA сообщило нам о новом дедлайне», – рассказал директор римской лаборатории Франческо Ботре.

Сейчас лаборатория проводит до 12 тысяч тестов в год. В 2026-м, с учетом проведения Олимпийских и Паралимпийских игр, их количество должно возрасти примерно до 20 тысяч.

«WADA считает, что лаборатория в нынешних условиях не способна справиться с увеличением нагрузки. Если она не сможет выполнить свою миссию, то МОК и МПК (Международным олимпийскому и паралимпийскому комитетам) придется использовать одну или несколько других лабораторий за рубежом», – сообщили в WADA.

Соревнования Олимпиады-2026 по бобслею, санному спорту и скелетону пройдут вне Италии из-за проблем с реконструкцией трассы

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4 комментария
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Палехче, половина проб потеряется по дороге, еще одна поцарапается
Такое себе решение
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дыры в стенах?
+4
0
+4
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А куда? В Осло или сразу в США?
"Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст"
Плин,а чем он нарушает?
+2
0
+2
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Ответ Сергей Галынский
А куда? В Осло или сразу в США? "Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст" Плин,а чем он нарушает?
Нельзя, закрытая секретная тема))
+1
0
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