Соревнования Олимпиады-2026 по бобслею, санному спорту и скелетону пройдут вне Италии из-за проблем с реконструкцией трассы

Теги Скелетон Санный спорт бобслей Олимпиада-2026 Джованни Малаго Бобслей/сани/скелетон

Турниры Олимпиады-2026 по бобслею, санному спорту и скелетону пройдут вне Италии.

Об этом сообщил глава оргкомитета зимних Игр Джованни Малаго. Причиной стали сложности с реконструкцией санно-бобслейной трассы – в частности, с привлечением строительных подрядчиков.

«Мы уже работаем над изучением всех возможных решений. Мы проанализируем альтернативы вместе с Международным олимпийским комитетом (МОК) и международными федерациями, прежде чем предложить их на выбор нашему совету для окончательного утверждения», – сказал Малаго.

Отмечается, что соответствующие спортивные объекты сейчас есть в Швейцарии, Австрии, Германии и Франции.

Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

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6 комментариев

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Kuryanin
Це Италия.
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Alex1104
Теперь большой вопрос: куда смотрели, когда олимпиаду дали?
И это зимняя олимпиада, где не такое количество видов, как на летней...
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Ярик01
Ну и нормально. Учитывая сколько в Сочи обошлись эти трассы, лучше в другом государстве, чем за такие деньги.
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Антон Киселёв
Тем временем FIFA : "Ещё не додумались провести Олимпиаду на трёх континентах? Тогда мы идём к вам!"
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Огюст
Неужели нет желающих подзаработать на реконструкции Этой будущей Олимп трассы, такая была бы реклама своей работе на будущее !
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Ярик01
Ответ Alex1104
Теперь большой вопрос: куда смотрели, когда олимпиаду дали? И это зимняя олимпиада, где не такое количество видов, как на летней...
О чем речь? Когда "дают" олимпиаду, трассы может и не существовать.
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