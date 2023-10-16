Соревнования Олимпиады-2026 по бобслею, санному спорту и скелетону пройдут вне Италии из-за проблем с реконструкцией трассы

Турниры Олимпиады-2026 по бобслею, санному спорту и скелетону пройдут вне Италии.

Об этом сообщил глава оргкомитета зимних Игр Джованни Малаго. Причиной стали сложности с реконструкцией санно-бобслейной трассы – в частности, с привлечением строительных подрядчиков.

«Мы уже работаем над изучением всех возможных решений. Мы проанализируем альтернативы вместе с Международным олимпийским комитетом (МОК) и международными федерациями, прежде чем предложить их на выбор нашему совету для окончательного утверждения», – сказал Малаго.

Отмечается, что соответствующие спортивные объекты сейчас есть в Швейцарии, Австрии, Германии и Франции.

Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо.