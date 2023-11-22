Максим Агапитов: «Единственное, что удается делать WADA до сих пор, – создавать видимость антидопинговой работы и продвигать «западные» интересы»

Глава ФТАР заявил, что WADA полностью провалило свою работу по антидопинговой деятельности.

Ранее гендиректор WADA Оливье Ниггли заявил, что Россия не имеет права организовывать крупные международные соревнования, так как Российское антидопинговое агентство лишено статуса соответствия кодексу WADA.

« полностью провалило свою работу по антидопинговой деятельности. Например, на игры в 2008 и 2012 годах WADA допустило более 60 тяжелоатлетов, которые использовали допинг. И это факт, который они сами констатируют.

Пустые лозунги, двойные стандарты, политическая ангажированность, пробелы и парадоксы в правилах, укрывательство и замалчивание фактов – все это уничтожает доверие к организации и надежды на улучшение ситуации. Это понимают даже люди за пределами спортивного сообщества.

Атлетов отстраняют из-за «неправильного» гражданства, угрожают их безопасности, запрещают странам проводить мероприятия, диктуют в какой форме можно выступать, выдают разрешения на использование допинга «своим», поддерживают накачанных гормонами трансгендеров, увечащих свое здоровье.

Это все противоречит заявленным целям WADA. Напоминает самый настоящий терроризм с яркими политизированными целями. Дискриминация по национальному или какому-либо другому признаку, считаю, разрушительна, а потому недопустима в спорте.



Созданная антидопинговая система WADA неэффективна и коррумпирована. Мы предложили исправить ее, но получили отказ. Уже всем давно пора сделать выводы. С такой репутацией не запреты раздавать, а думать, как бы самих не запретили!

Единственное, что удается делать всемирному агентству до сих пор, – создавать видимость антидопинговой работы и продвигать «западные» интересы. Какое «неожиданное» единодушие с », – заявил .