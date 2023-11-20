Павел Колобков: «Уверен, что все вопросы с WADA по поводу Игр дружбы можно решить совместными усилиями»

Павел Колобков уверен, что вопросы с WADA насчет Игр дружбы можно решить.

Ранее во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) заявили, что Россия не имеет права проводить Игры дружбы-2024 из-за статуса несоответствия кодексу WADA.

«Уверен, что все вопросы с WADA по поводу Игр дружбы можно решить совместными усилиями. Надо подписать необходимые соглашения, решить организационные проблемы, в том числе с допинг-тестированием.

Ничего такого там нет, исключительно юридические вопросы. Не сомневаюсь, что РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) сможет обеспечить все, что потребуется, несмотря на лишение соответствия.

Тот же МОК (Международный олимпийский комитет) запретил НОК (национальным олимпийским комитетам) участвовать в соревнованиях, а также ОКР (Олимпийскому комитету России), но они и не организаторы Игр дружбы, команды не формируют.

Уверен, что это давление никак не скажется на желании спортсменов принять участие. Кому эти соревнования интересны, обязательно приедут, и Игры дружбы состоятся», – сказал Колобков.

WADA вслед за МОК пытается отменить Игры Дружбы. Почему их так боятся?