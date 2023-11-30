Даня Милохин: «В первый год «Ледникового периода» было классно, хайпово. Второй – будто повторение первого»

Даня Милохин высказался о «Ледниковом периоде» и возможной карьере в спорте.

Милохин – бывший партнер фигуристки Евгении Медведевой в шоу «Ледниковый период». В 2022 году блогер покинул проект до его завершения.

– Не кажется, что в какой-то момент ты сбежишь (1 декабря Милохин проведет любительский бой по боксу – Sports.ru), как это было в «Ледниковом периоде»?

– В первый год «Ледникового периода» было классно, хайпово. Все счастливы и рады видеть нас [с Медведевой] на каждом выступлении. Второй год – будто повторение первого.

Как только я достигну удовлетворительных результатов и увижу, что спортсмены (даже не Хабиб) отдали мне должное, тогда, наверное, успокоюсь.

Сейчас я не пойду полностью в спорт, не буду всю жизнь уделять только этому, потому что мне еще нужна голова, мозг пригодится. Хочется и денег заработать, и жить спокойно, и чтобы в старости у меня не тряслись руки.

– Насколько различаются тренировки в «Ледниковом периоде» и сейчас?

– Как будто одинаково. Первые полгода до съемок мы каждый день тренировались, я каждый день приходил на лед и с утра до вечера по 6-7 часов учился кататься на фигурных коньках, потому что это не хоккейные.

Болели ноги, мозоли. Я рвал их снова и снова, но мне было интересно. Понимал, что в конце концов мои труды принесут плоды. Сейчас просыпаюсь, нехотя иду, но на тренировке я уже такой: «Let’s go», – рассказал Милохин.

«На каждом спарринге очко сжимается до невозможного размера». Поговорили с Даней Милохиным – он теперь боец