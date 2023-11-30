Даня Милохин: «В первый год «Ледникового периода» было классно, хайпово. Второй – будто повторение первого»

Теги женское катание Евгения Медведева Ледниковый период Даня Милохин Фигурное катание

Даня Милохин высказался о «Ледниковом периоде» и возможной карьере в спорте.

Милохин – бывший партнер фигуристки Евгении Медведевой в шоу «Ледниковый период». В 2022 году блогер покинул проект до его завершения.

– Не кажется, что в какой-то момент ты сбежишь (1 декабря Милохин проведет любительский бой по боксу – Sports.ru), как это было в «Ледниковом периоде»?

– В первый год «Ледникового периода» было классно, хайпово. Все счастливы и рады видеть нас [с Медведевой] на каждом выступлении. Второй год – будто повторение первого.

Как только я достигну удовлетворительных результатов и увижу, что спортсмены (даже не Хабиб) отдали мне должное, тогда, наверное, успокоюсь.

Сейчас я не пойду полностью в спорт, не буду всю жизнь уделять только этому, потому что мне еще нужна голова, мозг пригодится. Хочется и денег заработать, и жить спокойно, и чтобы в старости у меня не тряслись руки.

– Насколько различаются тренировки в «Ледниковом периоде» и сейчас?

– Как будто одинаково. Первые полгода до съемок мы каждый день тренировались, я каждый день приходил на лед и с утра до вечера по 6-7 часов учился кататься на фигурных коньках, потому что это не хоккейные.

Болели ноги, мозоли. Я рвал их снова и снова, но мне было интересно. Понимал, что в конце концов мои труды принесут плоды. Сейчас просыпаюсь, нехотя иду, но на тренировке я уже такой: «Let’s go», – рассказал Милохин.

«На каждом спарринге очко сжимается до невозможного размера». Поговорили с Даней Милохиным – он теперь боец

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18 комментариев
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Интересно, почему это интервью выложили на спортивном ресурсе?
Это разве новости про спорт?
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Ответ Аленка_76
Интересно, почему это интервью выложили на спортивном ресурсе? Это разве новости про спорт?
Потому что им тоже нужен хайп...
+18
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он не дурак и парень неплохой, добрый и общительный, но ветреный и как говорят без царя в голове. Такие даже к старости не меняются. Тусить с таким может и интересно, но иметь серьезные дела нельзя. И да, зачем новости с чудиком Даней постят на спортивном сайте?
+16
-4
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Что ЭТО делает на спортивном ресурсе?
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Ответ Александр Шульгин
Одно слово дегенерат. Понять бы и как следует наказать тех кто его на форум экономический тащил как пример нашей молодежи.
Ну все хотели словить хайп на нем .В итоге получилось как сказал Черномырдин--Хотели как лучше а получилось как всегда .
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С каких пор Милохин у нас числится спортсменом .Теперь только ленивый будет хайповать на Милохина.Даа докатились Спортс .
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Ответ Ритт
он не дурак и парень неплохой, добрый и общительный, но ветреный и как говорят без царя в голове. Такие даже к старости не меняются. Тусить с таким может и интересно, но иметь серьезные дела нельзя. И да, зачем новости с чудиком Даней постят на спортивном сайте?
в каком месте не дурак? Он двух слов связать не может.
+8
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Даня, ты повестку получил?
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Почему этот комментарий отображается именно так?
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Он не такой совсем дурак, как многим кажется. Не знает Михалкова младшего, так молодежь и не обязана его знать. хороший актер, так и фильмы старые моложежь не смотрит.
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Это новость к спорту никакого отношения не имеет.

Редакторы, пожалуйста, будьте внимательны и отличайте новости шоу-бизнеса от новостей спорта
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Да не мужик Даня. Сбежал от трудностей. Просто уехал.Жене повезло, что вовремя избавилась
.
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Одно слово дегенерат. Понять бы и как следует наказать тех кто его на форум экономический тащил как пример нашей молодежи.
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Ответ Женя Дерунов
в каком месте не дурак? Он двух слов связать не может.
Побуду адвокатом дьявола и скажу, что невыразительная речь не обязательно означает низкий интеллект, особеннл учитывая среду, в которой он вырос. У него, например, хорошо развито чувсво юмора и самоирония - признаки живого ума.
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Про него все забыли, но регулярно о себе напоминает воспоминаниями: как это было
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Первый год "периода" был в 2006,если что.
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Ответ Ритт
он не дурак и парень неплохой, добрый и общительный, но ветреный и как говорят без царя в голове. Такие даже к старости не меняются. Тусить с таким может и интересно, но иметь серьезные дела нельзя. И да, зачем новости с чудиком Даней постят на спортивном сайте?
Он очень спортивный, а еще гибкий, пластичный, артистичный с отличным чувством ритма и музыки. Настолько, что в их паре с Женей он часто смотрелся интереснее. Жаль, что у него так с семьей вышло. Талантливый парень.
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Горячечный бред.
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