Тарасова о намерении МОК проверять россиян во время Олимпиады-2024: «Пусть будет так, чем никак. Конечно, это совершенно не по-человечески»

Теги Татьяна Тарасова МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Спорт-Экспресс Фигурное катание

Татьяна Тарасова отреагировала на заявление МОК о проверках россиян.

Сегодня директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета  Марк Адамс заявил, что российских спортсменов будут проверять на соответствие критериям допуска до Олимпийских игр в Париже и во время них.

«Пусть будет так, чем никак. Конечно, это совершенно не по-человечески.

Если нас допустят до соревнований, то мы должны выступать по тем же правилам, что и остальные. Кто захочет из наших спортсменов поехать, тот поедет в Париж на Олимпиаду. Эту возможность надо оставить, нельзя это запрещать.

Нужно помнить, что мы дисквалифицированы. Нам очень обидно, из-за этого. Это абсолютно несправедливо и незаконно», — сказал Тарасова. 

Материалы по теме

25 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
garovatat
а каким критериям, напомните-ка? Диаметр черепа? Письменный отказ от ... чего? 100-кратный халяль бидону и его зеленому человечку? целование радужных флагов и прочих демократий? И все это до, во время и после олимпийских игр, которые согласно хартии «…объединяют спортсменов всех стран в честных и равноправных соревнованиях. По отношению к странам и отдельным лицам не допускается никакой дискриминации по расовым, религиозным или политическим мотивам…».
Ну-ну. Не согласна. нет, не "пусть будет так". Не всякое участие допустимо и достойно, какие-бы условия не выставлялись. Это как не всякая жизнь лучше смерти.
+48
-13
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BeyPyrom
Тут цены на яйца не успеваем запоминать, а они размечтались за счет налогоплательщиков опять Родину унижать. Сколько можно дармоедов содержать, у которых на уме только собственное тщеславие и корысть. Пока футболёры ползарплаты не отстегнут на войну - вообще пусть ни о каких Олимпиадах не мечтают.
+42
-10
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
КВАД
Совсем уже потеряли чувство собственного достоинства и уважение к себе. Не уважаешь сам себя - тебя никто не будет уважать.
+29
-5
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Johnson
Главное смазку с собой не забыть захватить, что бы так сказать расслабиться и получать удовольствие, Татьяна Анатольевна плохого не посоветует.
+23
-7
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gelios77
Что там у них за требования? А?! Причаститься радужного флага, поцеловать сапог деда "бидона", на открытии игр ползти на брюхе, а на церемонии закрытия прихватить с собой мыло и верёвку и ритуально повесится, предварительно вылив на себя ушат помоев. А ну норм, терпимо. Чего уж. Они ж тренировались. Но они поедут позорить не только себя. Они поедут туда позорить всех нас. Все кто поедут, должны ехать в один конец. От бесчестья не отмоешься.
+27
-12
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леди Брэкнелл
Я вот не понимаю, зачем Тарасовой нужно, чтобы наша страна и спортсмены так позорились? Не верю, что она не всасывает какой это лютейший позор. Если кому-то охота участвовать, пусть едут и не возвращаются сюда, все равно им уже не отмыться будет. Тренировались они, скажите пожалуйста. У всех жизнь изменилась, многие потеряли то, что имели, включая жизни между прочим, а эти видите ли тренировались. Тьфу.
+19
-11
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Девушка Безимени
а как же "лучше умереть стоя, чем жить еа коленях"?
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anatiana
Ответ Lennuci
Гуменник в ажуре будет. Под русскую музыку катать запретят, как гимнасткам. Зато можно настоящего Рамштайна будет включить.
И Кондратюк под гимн евросоюза
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sonyas
Ответ Туц
согласие на участие в таких условиях это унижение и для самих спортсменов и для всей нашей страны. Никакого достоинства у некоторых
Каждый для себя решает, что для него унижение. Спортсмееы и без вас разберутся.
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andreir888
Набор слов...
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Туц
согласие на участие в таких условиях это унижение и для самих спортсменов и для всей нашей страны. Никакого достоинства у некоторых
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ротенберг
Ответ Леди Брэкнелл
Я вот не понимаю, зачем Тарасовой нужно, чтобы наша страна и спортсмены так позорились? Не верю, что она не всасывает какой это лютейший позор. Если кому-то охота участвовать, пусть едут и не возвращаются сюда, все равно им уже не отмыться будет. Тренировались они, скажите пожалуйста. У всех жизнь изменилась, многие потеряли то, что имели, включая жизни между прочим, а эти видите ли тренировались. Тьфу.
А Москвич китайский - это не позор, а по Луне пулять космическим программами на миллиарды - это не позор, не производить ничего из спортивного инвентаря - это не позор??? Что вы к спортсменам привязалась, горе патриоты((((
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
maripous
Наших спортсменов не допустят. Белотряпочники- это не наши спортсмены.
+12
-11
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Viks
Если нас допустят до соревнований, то мы должны выступать по тем же правилам, что и остальные." --- Вас не допустят - только отдельных спортсменов-нейтралов. Второе, выступать на соревнованиях они будут по тем же правилам, что и остальные, а вот вне соревнований приглядывать за их нейтральностью будут.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Elenavasilevna
Что то опять ТАТ намудрила, всё же " мы должны выступать по тем же правилам, что и остальные." , или "совершенно не по-человечески."?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Orange carrot
ТАТ, а если их в концлагерь посадят, это тоже лучше, чем никак?
Вот же гнильца на старости лет полезла🤦‍♀️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SergioGF
Ответ КВАД
А с какой стати спортсмены должны оплачивать чью то войну? Кто её захотел и начал - тот пусть и оплачивает. А наш народ всегда хотел мира.
Согласен: пусть Байден, Джонсон и иже с ними оплачивают.
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Железная Леди
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ BeyPyrom
Тут цены на яйца не успеваем запоминать, а они размечтались за счет налогоплательщиков опять Родину унижать. Сколько можно дармоедов содержать, у которых на уме только собственное тщеславие и корысть. Пока футболёры ползарплаты не отстегнут на войну - вообще пусть ни о каких Олимпиадах не мечтают.
Так запретите спорт в России. Чем больше запретов, тем больше достоинства. Так?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Orange carrot
Ответ Ротенберг
А Москвич китайский - это не позор, а по Луне пулять космическим программами на миллиарды - это не позор, не производить ничего из спортивного инвентаря - это не позор??? Что вы к спортсменам привязалась, горе патриоты((((
Космическими программами пуляют нынче все более-менее относящиеся к космосу страны. И не надо делать вид, что у всех все с первого или второго раза выходит идеально.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий