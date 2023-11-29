Тарасова о намерении МОК проверять россиян во время Олимпиады-2024: «Пусть будет так, чем никак. Конечно, это совершенно не по-человечески»

Татьяна Тарасова отреагировала на заявление МОК о проверках россиян.

Сегодня директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс заявил, что российских спортсменов будут проверять на соответствие критериям допуска до Олимпийских игр в Париже и во время них.

«Пусть будет так, чем никак. Конечно, это совершенно не по-человечески.

Если нас допустят до соревнований, то мы должны выступать по тем же правилам, что и остальные. Кто захочет из наших спортсменов поехать, тот поедет в Париж на Олимпиаду. Эту возможность надо оставить, нельзя это запрещать.

Нужно помнить, что мы дисквалифицированы. Нам очень обидно, из-за этого. Это абсолютно несправедливо и незаконно», — сказал Тарасова.