Тарасова о намерении МОК проверять россиян во время Олимпиады-2024: «Пусть будет так, чем никак. Конечно, это совершенно не по-человечески»
Татьяна Тарасова отреагировала на заявление МОК о проверках россиян.
Сегодня директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс заявил, что российских спортсменов будут проверять на соответствие критериям допуска до Олимпийских игр в Париже и во время них.
«Пусть будет так, чем никак. Конечно, это совершенно не по-человечески.
Если нас допустят до соревнований, то мы должны выступать по тем же правилам, что и остальные. Кто захочет из наших спортсменов поехать, тот поедет в Париж на Олимпиаду. Эту возможность надо оставить, нельзя это запрещать.
Нужно помнить, что мы дисквалифицированы. Нам очень обидно, из-за этого. Это абсолютно несправедливо и незаконно», — сказал Тарасова.
Ну-ну. Не согласна. нет, не "пусть будет так". Не всякое участие допустимо и достойно, какие-бы условия не выставлялись. Это как не всякая жизнь лучше смерти.
Вот же гнильца на старости лет полезла🤦♀️