Фетисов о том, что с россиян берут до 500 тысяч рублей за проверку соответствия критериям МОК: «Издевательство. Надо их послать подальше. Каждый раз придумывают новые хотелки»

Теги Вячеслав Фетисов МОК ОКР Государственная дума Париж-2024 Политика Спорт-Экспресс Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался о ситуации с допуском россиян до турниров.

Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

23 ноября генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев сообщил, что международные федерации берут до 5 тысяч франков (около 500 тысяч рублей) за проверку россиян для допуска.

«Надо их послать подальше. Мне кажется, бессмысленно уже с ними разговаривать. Потом они еще что-нибудь попросят.

Надо давно было сказать всем, что мы вернемся на мировую арену только с флагом, гимном и своими принципами. Это издевательство.

Каждый раз придумывают себе новые хотелки, с этим пора заканчивать. Нужно развивать свой внутренний спорт, студенческий, школьный, детский. Поднять уровень соревновательности внутри страны», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Международные федерации требуют с российских спортсменов до 500 тысяч рублей за проверку их соответствия критериям МОК

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48 комментариев

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KettyPerry
вся суть ответов чиновников за последнее время - послать подальше, они несут бред, кто они такие, и тд. и тп. Где конструктивные предложения и ответы согласно занимаемым должностям??? так и я могу отвечать.
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Классный руководитель
Только вчера плакал что не куда не пускают это быдло
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Realist2022
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Ответ Den_94
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Общие слова, основанные на заявлениях тех же депутатов наших, которые даже не читали оригинальные источники на английском языке, в которых указано, какие конкретно документы и по какой форме должны быть подготовлены, чтобы получить справку и впоследствии ТИ. Ну и конечно же, зачем же припоминать, что Большунов и другие лыжники и спортсмены тоже ТИ получали.
На разных малообразованных дурачков заявления депутатов и чинушей наших рассчитаны, поскольку:
1. Дурачок не будет читать и анализировать англоязычные оригинальные документы - он английский язык знает на уровне ниже А0. Да и проанализировать даже на русском языке не может - дипломы свои он купил, а реально в вузе не учился.
2. Дурачок в принципе дурачок ВЕРИТ в то, что соответствует его убеждениям. Думать то незачем ему - за него подумали другие уже. Он и в своей работе по верхам, на основании сплетен всяких выводы делает - в силу п.1 аналитическое и критическое мышление у него отсутствуют. Тут с детства книги читать надо было, задачки по физике-математике решать и т.д., а не по груше боксерской колотить.
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haymaker
Ответ KettyPerry
вся суть ответов чиновников за последнее время - послать подальше, они несут бред, кто они такие, и тд. и тп. Где конструктивные предложения и ответы согласно занимаемым должностям??? так и я могу отвечать.
дык предложишь что-нибудь, придётся отвечать, а то и воплощать. А так, правильные лозунги продекламировал и можно обратно под корягу.
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haymaker
когда ты подаёшь заявление на визу в какую-то страну, это тоже стоит денег. Логично, что за любую неприбыльную возню надо платить.
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Viks
"Нужно развивать свой внутренний спорт, студенческий, школьный, детский." --- Развивай. Если не ты, то кто? Ивановская Ткачиха будет развивать спорт?
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NeAngel
Проблема в том, что для серьезного прогресса и поддержания высокого уровня конкуренции нужно играть с сильнейшими, а если мы все это будем делать только внутри своей страны и со сборной Белорусии, то это прямой путь к стагнации национального спорта.
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Viks
Ответ tanya_1111
Вопрос только - сколько платить.
Это решает не платящий, а предоставляющий услугу.
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Olga.t
Что мешало раньше развивать детский спорт, студенческий и т.д.? Думаю, и сейчас дальше лозунгов о необходимости создания и развития дело не пойдёт. Вот и весь выхлоп от чиновников.
"Послать подальше" можно, но ведь как хочется, чтобы допустили, чтобы можно было как прежде ездить на этот проклятый загнивающий Запад!!
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Николай Козлов
>>Надо давно было сказать всем, что мы вернемся на мировую арену только с флагом, гимном и своими принципами.>>

Просто учебный пример манипулятивной фразы с большим количеством обезличенных и полуобезличенных словесных конструкций. Это как начальник говорит вам "Надо поработать выходные" -при ближайшем рассмотрении окажется что надо ему а работать придется вам. Вот и здесь достаточно задать вопросы к словам "надо" и "мы" (всегда мысленно задавайте вопросы к этим словам они очень часто используются людьми для обоснования того, почему вам вершки а им корешки) - и окажется что надо одним а "мы" это другие.
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vanessa2021
Ответ Melnikov1968
Спорт и развивается за счёт того, что лучшие соревнуются с лучшими. Развить спорт только внутри страны - это утопическая идея, наравне со строительством коммунизма.
За счет бюджета должен развиваться только массовый спорт, для здоровья миллионов населения страны.

А пара сотен профессиональных спортсменов пусть спонсоров ищут.
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haymaker
Ответ tanya_1111
Вопрос только - сколько платить.
как в магазине. Сколько просят. Можешь поторговаться, можешь отказаться. Полная свобода воли.
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catcher69
Ответ KettyPerry
вся суть ответов чиновников за последнее время - послать подальше, они несут бред, кто они такие, и тд. и тп. Где конструктивные предложения и ответы согласно занимаемым должностям??? так и я могу отвечать.
а когда эти конструктивные предложения вообще были ???
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Российский пользователь
почему когда то хорошие спортсмены так сильно деградируют когда попадают во власть?
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КВАД
Это говорит человек, который, играя в США, давал интервью, снимался в документальных американских фильмах, где поливал грязью свою Родину, потом вернулся, был в РУСАДА и подозрительно сбежал оттуда при скандале.
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haymaker
Ответ Российский пользователь
почему когда то хорошие спортсмены так сильно деградируют когда попадают во власть?
не надо путать спортсмена и человека. Он был хорошим спортсменом, а каким он был человеком - мало данных. Знаем только, какой сейчас.
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nikitachu
Ответ NeAngel
Проблема в том, что для серьезного прогресса и поддержания высокого уровня конкуренции нужно играть с сильнейшими, а если мы все это будем делать только внутри своей страны и со сборной Белорусии, то это прямой путь к стагнации национального спорта.
Ну комон… фетисов хоккеист, в хоккее ребята не тренируются в сборной. И для русских хоккеистов ничего не изменилось: играешь в кхл, набираешься опыта, потом если зовут едешь в нхл. Хоккеистам вообще п*х*й на олимпиады и сборную. Овечкин живой пример
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goshforever
Ответ Российский пользователь
почему когда то хорошие спортсмены так сильно деградируют когда попадают во власть?
Фетисов всегда был очень своеобразным и вёртким персонажем. Во все времена
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haymaker
Ответ Total_90
Дайте нашим пользователям со спорта пару дней и они объяснят почему со стороны МОК это правильно, а мы плохие=)
вы, это кто?
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Realist2022
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Ответ Роман Гущин
Про дурачков много знаете. По сути-то что?
По сути для получения справки о ТИ нужна полная история болезни чуть ли не с 5 лет, когда человек в спорт. секцию пошёл, а не как у нас в России, что за деньги любую справку купить можно (прыгун Лысенко не даст соврать)
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goshforever
А в чем проблема-то? Кто сильно жаждет выступать в статусе "беженца", тот пусть из своего кармана и платит.

Эти спортсмены же не от России, не от ОКРа желают выступать, а как отдельные индивиды. За свои деньги пусть развлекаются как хотят. Хоть в спортфедерации пусть платят, хоть "службе безопасности сбербанка". Их личный каприз.
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Блинчик
Так пошлите их реально. Хватит только языками молоть.
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Atsuktuvas
Новость завтра:
ОКР создал с МОК новую рабочую группу по обсужденю новых критериев допуска.
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КВАД
К слову о депутатах. Новости ЖЭКа. Бывшая жительница ЖЭКа, ныне пенсионерка-депутат гордумы заявила, что нечего поглядывать из-за угла на соседние дворы, потому что и в нашем дворе и на детских игровых площадках происходит немало интересного. Правда, сама она на этих игровых площадках давно не была, не видела и не смотрела, но зато имеет постоянный абонемент на аттракцион "американские горки" в другом районе.
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Oleg Olegov
Фетисов о том, что с россиян берут до 500 тысяч рублей за проверку соответствия критериям МОК: «Издевательство. Надо их послать подальше, и платить эти 500 тысяч мне»
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Melnikov1968
Спорт и развивается за счёт того, что лучшие соревнуются с лучшими. Развить спорт только внутри страны - это утопическая идея, наравне со строительством коммунизма.
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aleshon
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А где нормальные соревнования в России? Ало? Почему наши СМИ их не освещают. Мы за полтора года не сделали в области спорта ничего!
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andplak
человек добравшийся до кормушки,быстро переобувается.
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goshforever
Ответ NeAngel
Проблема в том, что для серьезного прогресса и поддержания высокого уровня конкуренции нужно играть с сильнейшими, а если мы все это будем делать только внутри своей страны и со сборной Белорусии, то это прямой путь к стагнации национального спорта.
На чемпионатах мира ИИХФ и, тем более, олимпиадах нынешних сильнейшие не играют все равно. Если речь про хоккей.

Ну а всякие мутные никому не нужные виды, которые содержали из бюджета только из-за медальки раз в 4 года, загнутся естественным путем.
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Melnikov1968
Ответ vanessa2021
За счет бюджета должен развиваться только массовый спорт, для здоровья миллионов населения страны. А пара сотен профессиональных спортсменов пусть спонсоров ищут.
Согласен. Но в данном случае, я имел ввиду профессиональный спорт.
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Юра Плисецкий
Хороший налог придумали для желающих хоть чучелком, хоть тушкой попасть на Олимпиаду. Пусть платят.
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КВАД
Ответ KettyPerry
вся суть ответов чиновников за последнее время - послать подальше, они несут бред, кто они такие, и тд. и тп. Где конструктивные предложения и ответы согласно занимаемым должностям??? так и я могу отвечать.
Классный ник.))
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Viks
Ответ Юра Плисецкий
Хороший налог придумали для желающих хоть чучелком, хоть тушкой попасть на Олимпиаду. Пусть платят.
Налог - это чистый доход, а здесь компенсация расходов.
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Виктория Обер
Кошмар, кошмар! Что делать, куда бежать!?
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Realist2022
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Den_94
Про вас понятно, а по теме что?
По теме я выше написал, что надо для получения ТИ
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Беня_Финитас
Ответ Den_94
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и не говори . жить становится все дороже и дороже , а сама жизнь все дешевле и дешевле .
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Алиса80
Если из бюджета на эту проверку уйдет хоть копейка,всех причастных по статье госизмена!!!
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Viks
"Надо их послать подальше." --- Кому надо?
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haymaker
Ответ Total_90
Россияне
про россиян, как нацию, никто ничего плохого не говорит
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