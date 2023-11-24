Фетисов о том, что с россиян берут до 500 тысяч рублей за проверку соответствия критериям МОК: «Издевательство. Надо их послать подальше. Каждый раз придумывают новые хотелки»
Вячеслав Фетисов высказался о ситуации с допуском россиян до турниров.
Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.
23 ноября генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев сообщил, что международные федерации берут до 5 тысяч франков (около 500 тысяч рублей) за проверку россиян для допуска.
«Надо их послать подальше. Мне кажется, бессмысленно уже с ними разговаривать. Потом они еще что-нибудь попросят.
Надо давно было сказать всем, что мы вернемся на мировую арену только с флагом, гимном и своими принципами. Это издевательство.
Каждый раз придумывают себе новые хотелки, с этим пора заканчивать. Нужно развивать свой внутренний спорт, студенческий, школьный, детский. Поднять уровень соревновательности внутри страны», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Международные федерации требуют с российских спортсменов до 500 тысяч рублей за проверку их соответствия критериям МОК
На разных малообразованных дурачков заявления депутатов и чинушей наших рассчитаны, поскольку:
1. Дурачок не будет читать и анализировать англоязычные оригинальные документы - он английский язык знает на уровне ниже А0. Да и проанализировать даже на русском языке не может - дипломы свои он купил, а реально в вузе не учился.
2. Дурачок в принципе дурачок ВЕРИТ в то, что соответствует его убеждениям. Думать то незачем ему - за него подумали другие уже. Он и в своей работе по верхам, на основании сплетен всяких выводы делает - в силу п.1 аналитическое и критическое мышление у него отсутствуют. Тут с детства книги читать надо было, задачки по физике-математике решать и т.д., а не по груше боксерской колотить.
"Послать подальше" можно, но ведь как хочется, чтобы допустили, чтобы можно было как прежде ездить на этот проклятый загнивающий Запад!!
Просто учебный пример манипулятивной фразы с большим количеством обезличенных и полуобезличенных словесных конструкций. Это как начальник говорит вам "Надо поработать выходные" -при ближайшем рассмотрении окажется что надо ему а работать придется вам. Вот и здесь достаточно задать вопросы к словам "надо" и "мы" (всегда мысленно задавайте вопросы к этим словам они очень часто используются людьми для обоснования того, почему вам вершки а им корешки) - и окажется что надо одним а "мы" это другие.
А пара сотен профессиональных спортсменов пусть спонсоров ищут.
Эти спортсмены же не от России, не от ОКРа желают выступать, а как отдельные индивиды. За свои деньги пусть развлекаются как хотят. Хоть в спортфедерации пусть платят, хоть "службе безопасности сбербанка". Их личный каприз.
ОКР создал с МОК новую рабочую группу по обсужденю новых критериев допуска.
Ну а всякие мутные никому не нужные виды, которые содержали из бюджета только из-за медальки раз в 4 года, загнутся естественным путем.