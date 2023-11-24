Фетисов о том, что с россиян берут до 500 тысяч рублей за проверку соответствия критериям МОК: «Издевательство. Надо их послать подальше. Каждый раз придумывают новые хотелки»

Вячеслав Фетисов высказался о ситуации с допуском россиян до турниров.

Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

23 ноября генеральный директор Олимпийского комитета России ( ) Владимир Сенглеев сообщил, что международные федерации берут до 5 тысяч франков (около 500 тысяч рублей) за проверку россиян для допуска.

«Надо их послать подальше. Мне кажется, бессмысленно уже с ними разговаривать. Потом они еще что-нибудь попросят.

Надо давно было сказать всем, что мы вернемся на мировую арену только с флагом, гимном и своими принципами. Это издевательство.

Каждый раз придумывают себе новые хотелки, с этим пора заканчивать. Нужно развивать свой внутренний спорт, студенческий, школьный, детский. Поднять уровень соревновательности внутри страны», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Международные федерации требуют с российских спортсменов до 500 тысяч рублей за проверку их соответствия критериям МОК