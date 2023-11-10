Исполнительный директор МОК о допуске россиян к Олимпиаде-2024: «Даже в таком сложном случае мы должны искать решение»

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Кристоф Дюби Легкая атлетика

Исполнительный директор МОК заявил, что решение о допуске россиян к ОИ примут «в свое время».

«Международный олимпийский комитет примет решение по Играм в Париже, когда придет время», – сказал Кристоф Дюби.

Он напомнил, что ранее МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных стартах в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

По словам исполнительного директора МОК, такой подход отвечает духу Олимпийской хартии.

«Не только мы убеждены, что Олимпийские игры способны объединить мир. Нас поддержали главы государств и правительств стран G20 и G7.

В Играх могут участвовать все: религия, происхождение, цвет кожи или сексуальная ориентация не играют здесь никакой роли. Это общее событие, тут рады всем. Этим мы и отличались более ста лет.

И даже в таком сложном случае [с допуском на Олимпиаду] мы должны искать решение», – приводит слова Дюби издание Die Presse.

Олимпийские игры-2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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3 комментария

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shooher
Лицемеры
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Alex1104
Когда олимпиада уже начнется? Или когда закончится?
Да не важно уже. С МОК всё давно понятно.
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Виктор Войнов
Искать , не значит найти. Очень удобно. А потом: ну не шмогла я , не шмогла
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