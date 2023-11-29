«Давай перед прокатами ты будешь все время падать». Загитова пообщалась фигуристами на Гран-при в Москве
Первый канал опубликовал влог Алины Загитовой с Гран-при России в Москве.
Олимпийская чемпионка пообщалась со спортсменами после произвольной программы. У Марка Кондратюка она спросила о приметах в спорте.
– У тебя есть какие-то приметы?
– Есть определенные действия, которые я повторяю из раза в раз. Я абсолютно точно знаю, что это никак мне не помогает, то есть я не верю в это, но определенное спокойствие они придают, скажем так. Я не говорю, что если завяжу конек с левой ноги, то это поможет мне откатать. Просто я так всегда делаю, мне так удобно. Из раза в раз, из старта в старт повторяешь одно и то же, и как будто ты все это проходил, тебе спокойнее.
– Как ты настраивался на произвольную?
– Настраивался просто постараться по максимуму показать, что я наработал за месяц с Омска. Как мне кажется, прогресс очевиден. Сказать, что это было хорошо или отлично – нет, конечно, еще очень много работы. Но я рад, что этот месяц я работал не зря, и получилось продвинуться вперед.
– А после четверного лутца, который был неудачный чуть-чуть, тебе тяжело потом катать дальше?
– Ну вообще не мне тебе рассказывать...
– Я вообще хотела все выбросить и сразу – перекат можно мне сделать?
– Когда первый прыжок не получается, это и физически, и морально тяжело дальше ехать, но я упал и такой: «Короче, ладно, едем, как получится». Определенное спокойствие помогло доехать.
– Давай перед прокатами ты будешь все время падать.
– Хороший план. Я, может быть, попробую. Сначала на тренировке, – сказал Кондратюк.
Мимо любого ролика с Загитовой. Вон даже на ютубе посмотрел какое-то видео, где Алина (о, ужас!) говорит с Благовым во время прокатов 😂
Вот это у вас самомнение, конечно.
Меня не задолбало, кучу людей с одобрительными отзывами о влогах Алины не задолбало 😂
А вот кто повёл себя непрофессионально так это траня - влез во влог, специально загородил собой ведущую, ведь понимал что делал и зачем -то начал задавать вопросы марку , хотя вью с ним уже завершили, оторвав тем самым время у других фигуристов. И почему даня не может быть кумиром? Алина -то как раз знает как тяжело ему пришлось со шляттером, сама через такое проходила, так что может восхищаться его упорством и трудолюбием.
Есть только один «моментик»
Вот Траньков влез посреди разговора Алины с Марком и всем ок.
Представляю КАК бы тут возмущались и горели, если это Алина позволила себе такое 😂
А в ютубе видео, что до конца посмотрела прокат, потом подошёл Влад. Потом стали снимать влог.
Понятия не имею. Они сестры, меня и вас это не касается.
Это почему вы так решили?????
Насколько я помню, ваша братия не осуждала тщк, праздновавших победу в Турине, ржавших как кони. Как там было? - " А тебе не пофиг". Так и кто они были -Маугли?
Почему ваше мнение всегда похоже на хамство?
Много вам +++++++++
Всегда был и есть высочайший уровень.
Что касается Алины она аккредитована Первым каналом , как репортёр на Гран-при и берет интервью у наших фигуристов .Замечательные Влоги у неё получились со всех этапов .