«Давай перед прокатами ты будешь все время падать». Загитова пообщалась фигуристами на Гран-при в Москве

Первый канал опубликовал влог Алины Загитовой с Гран-при России в Москве.

Олимпийская чемпионка пообщалась со спортсменами после произвольной программы. У Марка она спросила о приметах в спорте.

– У тебя есть какие-то приметы?

– Есть определенные действия, которые я повторяю из раза в раз. Я абсолютно точно знаю, что это никак мне не помогает, то есть я не верю в это, но определенное спокойствие они придают, скажем так. Я не говорю, что если завяжу конек с левой ноги, то это поможет мне откатать. Просто я так всегда делаю, мне так удобно. Из раза в раз, из старта в старт повторяешь одно и то же, и как будто ты все это проходил, тебе спокойнее.

– Как ты настраивался на произвольную?

– Настраивался просто постараться по максимуму показать, что я наработал за месяц с Омска. Как мне кажется, прогресс очевиден. Сказать, что это было хорошо или отлично – нет, конечно, еще очень много работы. Но я рад, что этот месяц я работал не зря, и получилось продвинуться вперед.

– А после четверного лутца, который был неудачный чуть-чуть, тебе тяжело потом катать дальше?

– Ну вообще не мне тебе рассказывать...

– Я вообще хотела все выбросить и сразу – перекат можно мне сделать?

– Когда первый прыжок не получается, это и физически, и морально тяжело дальше ехать, но я упал и такой: «Короче, ладно, едем, как получится». Определенное спокойствие помогло доехать.

– Давай перед прокатами ты будешь все время падать.

– Хороший план. Я, может быть, попробую. Сначала на тренировке, – сказал Кондратюк.