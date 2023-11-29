«Давай перед прокатами ты будешь все время падать». Загитова пообщалась фигуристами на Гран-при в Москве

Теги сборная России Первый канал мужское катание Алина Загитова Марк Кондратюк Серия Гран-при России Золотой конек Москвы Фигурное катание

Первый канал опубликовал влог Алины Загитовой с Гран-при России в Москве.

Олимпийская чемпионка пообщалась со спортсменами после произвольной программы. У Марка Кондратюка она спросила о приметах в спорте. 

– У тебя есть какие-то приметы? 

– Есть определенные действия, которые я повторяю из раза в раз. Я абсолютно точно знаю, что это никак мне не помогает, то есть я не верю в это, но определенное спокойствие они придают, скажем так. Я не говорю, что если завяжу конек с левой ноги, то это поможет мне откатать. Просто я так всегда делаю, мне так удобно. Из раза в раз, из старта в старт повторяешь одно и то же, и как будто ты все это проходил, тебе спокойнее. 

– Как ты настраивался на произвольную? 

– Настраивался просто постараться по максимуму показать, что я наработал за месяц с Омска. Как мне кажется, прогресс очевиден. Сказать, что это было хорошо или отлично – нет, конечно, еще очень много работы. Но я рад, что этот месяц я работал не зря, и получилось продвинуться вперед. 

– А после четверного лутца, который был неудачный чуть-чуть, тебе тяжело потом катать дальше?

– Ну вообще не мне тебе рассказывать...

– Я вообще хотела все выбросить и сразу – перекат можно мне сделать?

– Когда первый прыжок не получается, это и физически, и морально тяжело дальше ехать, но я упал и такой: «Короче, ладно, едем, как получится». Определенное спокойствие помогло доехать. 

– Давай перед прокатами ты будешь все время падать.

– Хороший план. Я, может быть, попробую. Сначала на тренировке, – сказал Кондратюк. 

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103 комментария
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Наталья Будаева
Прекрасный влог, огромное спасибо Алине и Первому каналу, как всегда,тепло, интересно, позитивно, информативно!!! Такая очаровательная дружеская атмосфера, такие интересные диалоги между Алиной и  спортсменами, лёгкий юмор!!!Так долго ждали влог Алины, этот прекрасный островок душевности, теплоты, как было приятно познакомиться с нашими великолепными спортсменами, увидеть какие они интересные ребята, порадоваться и поддерживать их!!! Ждём ещё больше влогов от нашей любимой олимпийской чемпионки Алины Загитовой ❤👑🙏
+33
-14
+19
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альфия пахина
Ответ Ритт
Как же она пиарится на выигравших. Прямо ждет, когда объявят плохие оценки Матвея, чтоб облапать Влада и конечно влезть в трансляцию. Ну и как Даня может быть кумиром, если она даже не знает сколько парню лет. 13 лет, то есть намекнула что маленькая собака до старости щенок? И зачем постоянно, из влога во влог, она заостряет внимание на косяках ребят? Самоутверждается так? 1 канал, верните Ледниковый. Пусть трижды лучшая там проявляется.
так вью берут у выигравших. Алина Влог ведёт замечательно, все ребята отвечают на позитиве, друг друга понимают. А вот когда Треня вклинился Марк даже не понял о чём этот товарищ говорит
+19
-1
+18
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Natalia Gladkia
Прекрасный влог, как всегда весело , непринужденно и все ребята, раскованы и искренни ! Никто и ничего на них не давит, они с Алиной на одной волне! Ко всем нашла нужные слова и все очень открыто и четко рассказали о себе, все на хорошей ноте прошло и очень дружелюбно!Всем удачи на новых соревнованиях!!
+23
-7
+16
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Татьяна У.
Влог получился познавательным, увлекательным, ярким. Алина молодец. Всем приятного просмотра.
+27
-12
+15
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RMandYNWA
Ответ cheffcheck
В чём проблема, проходите мимо. А раз вы здесь выдаёте свои пасквили без остановок, похоже что вам и нужны)))
Не может человек мимо пройти )
Мимо любого ролика с Загитовой. Вон даже на ютубе посмотрел какое-то видео, где Алина (о, ужас!) говорит с Благовым во время прокатов 😂
+17
-4
+13
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Лилли
Больше всего комментов, как всегда, накидали хейтеры- Ритт и иже с ними) Им настолько неинтересна Алина, что по 10 штук полотен каждый начеркал.😂 Ни времени, ни сил, ни энергии своей не жалко.
+16
-3
+13
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RMandYNWA
Ответ nikolett
А с чего она радуется тому, что Матвей провалился? Ещё оценок не было, он ещё на льду поклоны раздавал зрителям. Вам это не кажется странным поведением от влогера, которая как бы нейтрально должна быть ко всем спортсменам? Задолбала уже всех, и спортменов, и зрителей. Пользы от её влогов нет никому, ноль... Кроме как только для её пиара.Всё. Пусть найдут другой способ пиара этой особы. У неё ж связей полно.
Что за привычка говорить за ВСЕХ? Зрителей и даже спортсменов ))
Вот это у вас самомнение, конечно.
Меня не задолбало, кучу людей с одобрительными отзывами о влогах Алины не задолбало 😂
+14
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+13
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Pelageya_20
Ответ Ритт
Как же она пиарится на выигравших. Прямо ждет, когда объявят плохие оценки Матвея, чтоб облапать Влада и конечно влезть в трансляцию. Ну и как Даня может быть кумиром, если она даже не знает сколько парню лет. 13 лет, то есть намекнула что маленькая собака до старости щенок? И зачем постоянно, из влога во влог, она заостряет внимание на косяках ребят? Самоутверждается так? 1 канал, верните Ледниковый. Пусть трижды лучшая там проявляется.
Алина выполняет свою работу, и выполняет её хорошо. Задаёт вопросы как фигурист фигуристу, раскрывает ребят зрителям. Её влоги тем и интересны, что ребята отвечают ей искренне, как есть. Что значит "облапать". Она искренне рада за Влада, потому что понимает как тяжело тем фигуристам, на кого не ставит федра. А моте надо меньше манерничать и больше работать над стабильностью.

А вот кто повёл себя непрофессионально так это траня - влез во влог, специально загородил собой ведущую, ведь понимал что делал и зачем -то начал задавать вопросы марку , хотя вью с ним уже завершили, оторвав тем самым время у других фигуристов. И почему даня не может быть кумиром? Алина -то как раз знает как тяжело ему пришлось со шляттером, сама через такое проходила, так что может восхищаться его упорством и трудолюбием.
+12
-1
+11
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Gaga Gaga
алина молодец
+16
-5
+11
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RMandYNWA
Уже традиционно классный загивлог )
Есть только один «моментик»
Вот Траньков влез посреди разговора Алины с Марком и всем ок.
Представляю КАК бы тут возмущались и горели, если это Алина позволила себе такое 😂
+29
-18
+11
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cheffcheck
Алина заметно повышает интерес к мужскому катанию. Браво, Алина!
+27
-17
+10
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Ольга Ив
Ответ nikolett
Вы не понимаете, что оператор показывал Матвея на поклоне, и на его фоне сзади шёл радостный танец Алины? Ну поднатужьтесь и представьте, каково видеть такое зрителю. И почему это бесит. Матвей даже со льда ещё не ушёл. не говоря об оценках ему и об официальном распределении мест. Просто Алина увидела провал Матвея и стала прыгать с радостью около Влада. Как всегда. Ничего нового от неё.
Вы о чем, полно видео. Танцевать они начали после объявления оценок и когда стали объявлять, что соревнования окончены. Даже здесь во влоге это видно и слышно.
А в ютубе видео, что до конца посмотрела прокат, потом подошёл Влад. Потом стали снимать влог.
+11
-1
+10
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Оксана Давыденко
Какая красивая Алина! Люблю ее влоги ,они как-то открыли ребят для меня. Всем нашим прекрасным парням удачи и чистых прокатов.
+29
-19
+10
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cheffcheck
Ответ RMandYNWA
Уже традиционно классный загивлог ) Есть только один «моментик» Вот Траньков влез посреди разговора Алины с Марком и всем ок. Представляю КАК бы тут возмущались и горели, если это Алина позволила себе такое 😂
++++++++++++++++!!!Ну это же другое))) а на деле, вся эта публика, которая брызжет ядом, похоже и не смотрели влога.
+11
-1
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альфия пахина
Ответ nikolett
Он подошёл не просто так, а потому что ему велели подойти снимать влог. Это правда. Но Алина себя ведёт неподобающе в данной ситуации. Но зачем эти влоги нужны с таким кринжем от Алины? есть прекрасные влоги от профессиональных журналистов с нормальными вопросами по существу. зачем спортсменов мучают после прокатов ещё и ради пиара Алины? ей больше не на чем пиариться уже? пусть наряды себе шьёт опять и Есть ролик, где оператор снимает Алину, когда она с Благовым, не смотря прокаты, болтала о чём-то. И тут, увидев камеру, сразу стала выдавать "умное лицо", наблюдающее якобы за прокатом. Это так противно уже видеть, реально. Одна показуха от пустышки.
так не смотрите. Или вас принуждают? Прекрасные Влоги у Алины
+15
-5
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альфия пахина
Ответ Ритт
кто бы говорил, Лилия. Достаточно зайти под посты с Женей на спортс пол года назад выложенные. И кого мы там видим в первых рядах? Правильно, Вас, Arzu0203
А у Алина в первых рядах Вы.
+13
-4
+9
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Natalia Gladkia
Ответ Большой Влад
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Это .что за......бред, особенно ,"Абсолютной чемпионке чего" , одной медали Ч Европы и отнятой Ч России, и мифической ОИ, где спортсменка под допингом, не несите чушь! Как можно быть настолько экзальтированным и уж чему там завидовать чистой, настоящей ОЧ, признанной в Мире , собравшей все награды в ФК, успешной, красивой , яркой и участвующей в массе проектов,...Валиевой, ну это надо быть просто с больным воображением!
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+9
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Ольга Ив
Ответ Ритт
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Честно, уже нет желания отвечать на откровенную чушь в ваших комментариях про Алину. Вы бы лучше посмотрели бы сериал про котика или билет приобрели бы на Новую песню года, сходили бы, посмотрели бы, может позитивнее и добрее стали бы.
+21
-12
+9
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Natalia Gladkia
Ответ cheffcheck
Комментарий удален модератором
Да уж хоть бы на курсы их отправили, а то события меняются постоянно, а они все "на старых щах" ...непорядок, не успевают они за Алиниными активностями, а так по 101 разу одну и ту же пластинку заводят! Уже даже не смешно, грустно ..на что люди жизнь тратят, а она то не вечна!?
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+9
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Ольга Ив
Ответ Большой Влад
Комментарий скрыт
🤦‍♀️🤦‍♀️Я не помню, что там было на кубке, но обязательно пересмотрю, чтобы уличить вас во лжи. А что же было на шоу ТШТ? В каком городе?
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cheffcheck
Ответ nikolett
А с чего она радуется тому, что Матвей провалился? Ещё оценок не было, он ещё на льду поклоны раздавал зрителям. Вам это не кажется странным поведением от влогера, которая как бы нейтрально должна быть ко всем спортсменам? Задолбала уже всех, и спортменов, и зрителей. Пользы от её влогов нет никому, ноль... Кроме как только для её пиара.Всё. Пусть найдут другой способ пиара этой особы. У неё ж связей полно.
Кто же вас так обидел в жизни?
+8
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Ольга Ив
Анна28,
Понятия не имею. Они сестры, меня и вас это не касается.
+11
-4
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Ольга Ив
Ответ Большой Влад
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"Ей нравится видеть, как люди терпят неудачу"
Это почему вы так решили?????
+11
-4
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Ольга Ив
Ответ Большой Влад
Именно поэтому Алине не разрешают брать интервью ни у одной из девушек, если на мероприятии присутствует Камила. На казанском и московском этапе Алину заменили на Транькова для интервью с девушками. Я не понимаю, в чем проблема Алины с Камилой. Камила такая умная, красивая, талантливая, веселая, что тут может не нравиться?
А с чего вы решили, что есть проблемы, может они у Камилы, раз боится давать интервью другим кроме своего Транькова.
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Татьяна У.
Ответ nikolett
Там вырезают кринж с танцами на фоне чуть ли не плачущего Матвея на поклонах. Слава богу. Но мы то смотрим обычно прямые трансляции. По ТВ показывают не всех. Влоги эти подчищают три дня, потом выдают в эфир.
"Все, что вы видите во мне - это не мое, это ваше. Мое - это то, что я вижу в вас."
+9
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Natalia Shkurina
Ответ nikolett
Боже... Что вы несёте? Каким образом эти слова можно применить к Алине? Если человек туп...ой и мычит, пытаясь вспомнить слова, то это точно её и только её. Если она нарушает личное пространство спортсменов и не видит, что им не нравится, когда она их толкает, ворошит им волосы, портя причёску, хлопает по щекам прилюдно, то это точно не моё. И это не я ползаю на четвереньках, чтоб напугать свою младшую сестрёнку из-за угла, которая идёт по гладкому керамограниту. И уж точно не я выкладываю это в сети для хайпа, а она сама. Вы её так нахвалили за эти годы, она реально поверила, что ей можно всё. Сейчас это вообще неадекватное создание. Всё. Поздравляю. Вы её достойны.
Да нет, как раз именно к вам и можно применить эти слова. Ваша гипертрофированная реакция, стремление решать за других, что им приятно, а что нет, и давать оценки, о которых вас не просят, как раз говорят о ваших проблемах.
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Pelageya_20
Ответ nikolett
Очередная порция кринжа выдана в инфопространство. Есть кадры трансляции. Стоп-кадр в конце ролика, как Алина танцует с Дикиджи, и на их фоне профиль Матвея на льду с поклонами зрителям. Его расстроенное лицо. Это вот реально пособие для маугли, как нельзя вести себя в обществе.
Это спорт. Здесь всегда есть выигравший и проигравший. И почему это тот, кто выиграл не может порадоваться своей победе и станцевать? С какой стати. Как там у классика? Победителя не судят, Победитель получае всё. Влад крут, вышел ещё полностью не оправившись от болезни и всех порвал. Мужик!

Насколько я помню, ваша братия не осуждала тщк, праздновавших победу в Турине, ржавших как кони. Как там было? - " А тебе не пофиг". Так и кто они были -Маугли?
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Natalia Gladkia
Ответ RMandYNWA
Уже традиционно классный загивлог ) Есть только один «моментик» Вот Траньков влез посреди разговора Алины с Марком и всем ок. Представляю КАК бы тут возмущались и горели, если это Алина позволила себе такое 😂
Вы что, уже бы тут накидали1000 комментов возмущенных, да как посмела и тд и тп! Уже просто на нет исходят, не зная к чему бы еще прицепиться, и как бы укусить! А она то вон какая все из рук то их выскальзывает, и как всегда, свежа, хороша, весела и на боевом коне впереди всех! Да не угнаться им за Алиной, не успевают даже подготовиться толком к очередному хейту, все по накатанному работают, ну никакого креатива!?
+7
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Ольга Ив
Ответ nikolett
Он подошёл не просто так, а потому что ему велели подойти снимать влог. Это правда. Но Алина себя ведёт неподобающе в данной ситуации. Но зачем эти влоги нужны с таким кринжем от Алины? есть прекрасные влоги от профессиональных журналистов с нормальными вопросами по существу. зачем спортсменов мучают после прокатов ещё и ради пиара Алины? ей больше не на чем пиариться уже? пусть наряды себе шьёт опять и Есть ролик, где оператор снимает Алину, когда она с Благовым, не смотря прокаты, болтала о чём-то. И тут, увидев камеру, сразу стала выдавать "умное лицо", наблюдающее якобы за прокатом. Это так противно уже видеть, реально. Одна показуха от пустышки.
Прекратите. Есть множество других видео, где она смотрит прокаты. Тем более, раз они снимали влог прям там, то какие претензии могут быть к радости и поздравлениям от победы при съёмке влога.
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+6
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Natalia Shkurina
Ответ nikolett
Вы не понимаете, что оператор показывал Матвея на поклоне, и на его фоне сзади шёл радостный танец Алины? Ну поднатужьтесь и представьте, каково видеть такое зрителю. И почему это бесит. Матвей даже со льда ещё не ушёл. не говоря об оценках ему и об официальном распределении мест. Просто Алина увидела провал Матвея и стала прыгать с радостью около Влада. Как всегда. Ничего нового от неё.
Зрителю нормально, зритель понимает, что кто-то радуется победе, кто-то расстраивается от проигрыша. Или после проката Ветлугина весь зал должен был замереть в траурной тишине?)
+6
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Ольга Ив
Ответ Большой Влад
Комментарий скрыт
Это кто вам сказал??
+8
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Татьяна У.
Ответ nikolett
Боже... Что вы несёте? Каким образом эти слова можно применить к Алине? Если человек туп...ой и мычит, пытаясь вспомнить слова, то это точно её и только её. Если она нарушает личное пространство спортсменов и не видит, что им не нравится, когда она их толкает, ворошит им волосы, портя причёску, хлопает по щекам прилюдно, то это точно не моё. И это не я ползаю на четвереньках, чтоб напугать свою младшую сестрёнку из-за угла, которая идёт по гладкому керамограниту. И уж точно не я выкладываю это в сети для хайпа, а она сама. Вы её так нахвалили за эти годы, она реально поверила, что ей можно всё. Сейчас это вообще неадекватное создание. Всё. Поздравляю. Вы её достойны.
Когда речь заходит о Загитовой, вы считаете, что можете манипулировать фактами, навязывая свои суждения и давая оценки незнакомым вам людям? Как говорится "Есть только 2 мнения - мое и неверное"
Почему ваше мнение всегда похоже на хамство?
+6
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альфия пахина
Ответ nikolett
Он подошёл не просто так, а потому что ему велели подойти снимать влог. Это правда. Но Алина себя ведёт неподобающе в данной ситуации. Но зачем эти влоги нужны с таким кринжем от Алины? есть прекрасные влоги от профессиональных журналистов с нормальными вопросами по существу. зачем спортсменов мучают после прокатов ещё и ради пиара Алины? ей больше не на чем пиариться уже? пусть наряды себе шьёт опять и Есть ролик, где оператор снимает Алину, когда она с Благовым, не смотря прокаты, болтала о чём-то. И тут, увидев камеру, сразу стала выдавать "умное лицо", наблюдающее якобы за прокатом. Это так противно уже видеть, реально. Одна показуха от пустышки.
даже если Траня подошёл по чьей то просьбе, что маловероятно, он не должен как мужчина вставать к девушке спиной, прерывать беседу, вот это не подобающее поведение.
+6
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Ольга Ив
Ответ nikolett
А с чего она радуется тому, что Матвей провалился? Ещё оценок не было, он ещё на льду поклоны раздавал зрителям. Вам это не кажется странным поведением от влогера, которая как бы нейтрально должна быть ко всем спортсменам? Задолбала уже всех, и спортменов, и зрителей. Пользы от её влогов нет никому, ноль... Кроме как только для её пиара.Всё. Пусть найдут другой способ пиара этой особы. У неё ж связей полно.
Она стала поднимать руку Влада после объявления оценок, а танцевать они стали, когда стали объявлять :"Дамы и господа у нас завершились соревнования". Сколько им надо было стоять с грустным видом, снимая влог????
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+5
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Ольга Ив
Ответ АНтошка
хотя вам + поставить а все в минус ушло ((( Много вам +++++++++
Спасибо 🙂.
+6
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+5
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Natalia Gladkia
Ответ Лилли
Больше всего комментов, как всегда, накидали хейтеры- Ритт и иже с ними) Им настолько неинтересна Алина, что по 10 штук полотен каждый начеркал.😂 Ни времени, ни сил, ни энергии своей не жалко.
Ну Вы что у них же " Святая миссия" ,которую они на себя возложили...всеми методами бороться с ненавистной и неугодной Загитовой! Вот и проводят по пол дня на ее ветках, так и вся жизнь мимо промелькнет, как тот пейзаж на окном поезда и ведь с упорством, достойным лучшего применения, сидят тут денно и нощно, пытаясь всем доказать какая уж она никакая " эта Загитова" но выходит все ...наоборот! Шли бы к своим обожаемым и им дифирамбы пели, но - нет..все - здесь, занимаются просто мазохизмом ! Напрасно ..все их усилия тщетны и смешны , у людей есть глаза, чувства и ум чтобы самим все видеть, понимать и анализировать! Влоги Алинкины - прекрасны, они разбавляют официоз и вносят нотки веселья, шуток и снимают с ребят напряжение! Все так, как надо и ждем продолжения!
+9
-4
+5
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cheffcheck
Ответ nikolett
Он подошёл не просто так, а потому что ему велели подойти снимать влог. Это правда. Но Алина себя ведёт неподобающе в данной ситуации. Но зачем эти влоги нужны с таким кринжем от Алины? есть прекрасные влоги от профессиональных журналистов с нормальными вопросами по существу. зачем спортсменов мучают после прокатов ещё и ради пиара Алины? ей больше не на чем пиариться уже? пусть наряды себе шьёт опять и Есть ролик, где оператор снимает Алину, когда она с Благовым, не смотря прокаты, болтала о чём-то. И тут, увидев камеру, сразу стала выдавать "умное лицо", наблюдающее якобы за прокатом. Это так противно уже видеть, реально. Одна показуха от пустышки.
В чём проблема, проходите мимо. А раз вы здесь выдаёте свои пасквили без остановок, похоже что вам и нужны)))
+13
-8
+5
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Varvarushka
Хороший влог
+24
-20
+4
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Arzu0203
Ответ Ольга Ив
Это вы по какой фразе поняли 🤦‍♀️
сам себе режиссер
+9
-5
+4
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Natalia Shkurina
Ответ Gemma157
У Камиллы, я думаю, просто от природы ровные красивые зубы. У нее в принципе все лучше, чем у Загитовой
Да, вот это не очень здоровое стремление быть лучше Алины и привело Камилу туда, где она сейчас находится))
+4
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+4
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Natalia Shkurina
Ответ Большой Влад
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И где вы увидели то, что ей нравится, когда люди терпят неудачу? А об ошибках в прокате Алина всегда спрашивает тактично и по делу. И действительно, хорошо, что она с Камилой не общается. Чем дальше от этого недоразумения, тем лучше.
+3
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+3
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Pelageya_20
Ответ nikolett
Он подошёл не просто так, а потому что ему велели подойти снимать влог. Это правда. Но Алина себя ведёт неподобающе в данной ситуации. Но зачем эти влоги нужны с таким кринжем от Алины? есть прекрасные влоги от профессиональных журналистов с нормальными вопросами по существу. зачем спортсменов мучают после прокатов ещё и ради пиара Алины? ей больше не на чем пиариться уже? пусть наряды себе шьёт опять и Есть ролик, где оператор снимает Алину, когда она с Благовым, не смотря прокаты, болтала о чём-то. И тут, увидев камеру, сразу стала выдавать "умное лицо", наблюдающее якобы за прокатом. Это так противно уже видеть, реально. Одна показуха от пустышки.
Благов её начальник, так что говорили они по работе. У Алины отличные влоги, смотрим с удовольствием. Очень ждали влоги после произвольных программ парней, особенно с победителем. Хорошо бы ещё с парами дождаться. Очень интересно.
+3
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+3
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Ольга Ив
Ответ Tresk2
Загитова Трусова в оборот взяла?!
Это вы по какой фразе поняли 🤦‍♀️
+8
-5
+3
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Natalia Shkurina
Ответ nikolett
Там вырезают кринж с танцами на фоне чуть ли не плачущего Матвея на поклонах. Слава богу. Но мы то смотрим обычно прямые трансляции. По ТВ показывают не всех. Влоги эти подчищают три дня, потом выдают в эфир.
То есть, как я понимаю, Влад в принципе не должен был радоваться победе, ведь бедные несчастные соперники так расстроились. Уже не знаете к чему прицепиться.
+5
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+3
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Pelageya_20
Ответ Большой Влад
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Зачем вы лжёте? На шоу тутберидзе когда вывезли торт для КВ, все фигуристы в том числе и Алина, и Аня были на льду. И прекратите писать ерунду про какую-то зависть. С какой стати абсолютной чемпионке, обладательнице всех главных титулов ИСУ - красавице Алине Загитовой кому-то завидовать.
+3
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+3
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АНтошка
Ответ Ольга Ив
Ритт, на ютубе есть видео, где Влад сам подошёл к Алине в конце проката Матвея и первый сам с ней заговорил. Хорош уже врать постоянно
хотя вам + поставить а все в минус ушло (((
Много вам +++++++++
+7
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Ольга Ив
Ответ nikolett
Там вырезают кринж с танцами на фоне чуть ли не плачущего Матвея на поклонах. Слава богу. Но мы то смотрим обычно прямые трансляции. По ТВ показывают не всех. Влоги эти подчищают три дня, потом выдают в эфир.
А кто показал их танцы, которые были после того, как объявили, что соревнования окончены??? Оператор?? Спросите у него.
+8
-5
+3
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AllaS
Ответ Ритт
вы сейчас просто разом унизили всех наших парней спортсменов, пытаясь возвысить лотоса. То есть это не парни повысили интерес, прыгая сложные квады и выдавая интересную борьбу, а липучка Алина, прилипнув к стремительно набирающему популярность мужскому ФК. Поклонники лотоса совсем берегов не видят.
Прежде всего , как болельщик МО катания долгие долгие годы , скажу, что МО всегда было есть и будет популярнее ЖО . Смотреть за сильным , мощным катанием всегда очень интересно , наверное не надо перечислять всех знаменитых одиночников мирового ФК , которые уже давным давно подняли к нему интерес Бобрин, Ковалёв, Крэнстон, Чан, Ламбьель , Орсер , Плющенко, Ягудин, Чен, Уно, Ханю, Малинин , Мессинг ……………….
Всегда был и есть высочайший уровень.
Что касается Алины она аккредитована Первым каналом , как репортёр на Гран-при и берет интервью у наших фигуристов .Замечательные Влоги у неё получились со всех этапов .
+7
-4
+3
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Arzu0203
Ответ Ритт
кто бы говорил, Лилия. Достаточно зайти под посты с Женей на спортс пол года назад выложенные. И кого мы там видим в первых рядах? Правильно, Вас, Arzu0203
приятно, что вы меня читаете, можете даже законспектировать😂
+3
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+3
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cheffcheck
Ответ nikolett
Она не аккредитована никем. У неё просто контракт с ПК. Они её пиарят, набирая просмотры на кринже. Потом задалбываются вырезать это всё из эфира на ТВ. Интервью там берут профи. Они нормальные. Зачем приставать к ним ещё раз той, которая двух слов нормально не может сказать, но научилась подкалывать всех за ошибки и косяки?
И всё то вы знаете))
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