Валиева о причинах падения на кваде: «По большей части с головой, видимо, не очень. Опять начала долго стоять: прыгать – не прыгать, прыгать – не прыгать»
Камила Валиева объяснила падение на четверном тулупе в произвольной на Гран-при в Москве.
– Что случилось? Да как всегда. По большей части с головой, видимо, не очень. Опять начала долго стоять: прыгать – не прыгать, прыгать – не прыгать. И в итоге перестояла.
– Ты мне уверенность внушила, что на чемпионате России точно прыгнешь четверной.
– Как будто бы так и идем по плану, да?
– Легче было кататься, чем в Казани?
– Легче, я дорожку доделала, доехала. Я старалась не бросать, потому что если я бросаю заходы и элементы, это уже, к сожалению, видно. Три года назад это было не сильно видно. Я правда очень старалась.
Это вообще не то, чем можно гордиться, но шаг за шагом, и к следующим соревнованиям будет только лучше, буду работать, – сказала Валиева во влоге Первого канала.
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Для ПП нужна форма получше.
В принципе она и сама понимает . Не сможет , то что выступает, тоже хорошо.
Чтоб болельщиков радовать глаз.
А еще должны быть стильными,
Чтобы вкус воспитывать в нас.
И еще должны быть умелыми,
Чтоб безумные квады крутить
И конечно, должны быть смелыми,
Чтоб на грани риска скользить.