Валиева о причинах падения на кваде: «По большей части с головой, видимо, не очень. Опять начала долго стоять: прыгать – не прыгать, прыгать – не прыгать»

Теги сборная России Первый канал женское катание Камила Валиева Серия Гран-при России Золотой конек Москвы Фигурное катание

Камила Валиева объяснила падение на четверном тулупе в произвольной на Гран-при в Москве.

– Что случилось? Да как всегда. По большей части с головой, видимо, не очень. Опять начала долго стоять: прыгать – не прыгать, прыгать – не прыгать. И в итоге перестояла. 

– Ты мне уверенность внушила, что на чемпионате России точно прыгнешь четверной. 

– Как будто бы так и идем по плану, да?

– Легче было кататься, чем в Казани?

– Легче, я дорожку доделала, доехала. Я старалась не бросать, потому что если я бросаю заходы и элементы, это уже, к сожалению, видно. Три года назад это было не сильно видно. Я правда очень старалась.

Это вообще не то, чем можно гордиться, но шаг за шагом, и к следующим соревнованиям будет только лучше, буду работать, – сказала Валиева во влоге Первого канала. 

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11 комментариев

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Olga.t
Есть такое мнение, что пока фигуристки маленькие, они не задумываются, а просто прыгают. По мере взросления приходят в голову вот такие мысли, включается инстинкт самосохранения.
+6
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Jefri AG
Прыгать или не прыгать, вот в чём вопрос.
+4
-1
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Lapo Elkann
Если сможет и будет тренироваться усердно к ЧР, то это станет подарком для любителей ФК . Ведь Валиева всегда интересна , но лучше Валиевой в отличной спортивной форме , не может быть.
Для ПП нужна форма получше.
В принципе она и сама понимает . Не сможет , то что выступает, тоже хорошо.
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Olga.t
Есть такое мнение, что пока фигуристки маленькие, они не задумываются, а просто прыгают. По мере взросления приходят в голову вот такие мысли, включается инстинкт самосохранения.
естественно
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Маргарита В Сафронова
На тренировках делает стабильно, значит, нужна турнирная накатка, что Кпми и делает.
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idalgo
Почему спортс ру удалил мой коммент в одной из предыдущих новостей? Я просто написал, что флаг в Киеве пополам порвало. Правда «Киев» написал немного по другому, похоже на то как они сами пишут, но все равно без мата. В этом что ли причина?
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Manukello
С головой то да. Так ржать всё время.
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Александр Скворцов
Ответ Olga.t
Есть такое мнение, что пока фигуристки маленькие, они не задумываются, а просто прыгают. По мере взросления приходят в голову вот такие мысли, включается инстинкт самосохранения.
Фигуристы должны быть красивыми,
Чтоб болельщиков радовать глаз.
А еще должны быть стильными,
Чтобы вкус воспитывать в нас.

И еще должны быть умелыми,
Чтоб безумные квады крутить
И конечно, должны быть смелыми,
Чтоб на грани риска скользить.
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Бене Гессерит
Ответ Александр Скворцов
Фигуристы должны быть красивыми, Чтоб болельщиков радовать глаз. А еще должны быть стильными, Чтобы вкус воспитывать в нас. И еще должны быть умелыми, Чтоб безумные квады крутить И конечно, должны быть смелыми, Чтоб на грани риска скользить.
Интересно, чьё это мнение такое 🤣
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