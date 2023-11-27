Валиева о причинах падения на кваде: «По большей части с головой, видимо, не очень. Опять начала долго стоять: прыгать – не прыгать, прыгать – не прыгать»

Камила Валиева объяснила падение на четверном тулупе в произвольной на Гран-при в Москве.

– Что случилось? Да как всегда. По большей части с головой, видимо, не очень. Опять начала долго стоять: прыгать – не прыгать, прыгать – не прыгать. И в итоге перестояла.

– Ты мне уверенность внушила, что на чемпионате России точно прыгнешь четверной.

– Как будто бы так и идем по плану, да?

– Легче было кататься, чем в Казани?

– Легче, я дорожку доделала, доехала. Я старалась не бросать, потому что если я бросаю заходы и элементы, это уже, к сожалению, видно. Три года назад это было не сильно видно. Я правда очень старалась.

Это вообще не то, чем можно гордиться, но шаг за шагом, и к следующим соревнованиям будет только лучше, буду работать, – сказала Валиева во влоге канала.

«Я думала, ты догадаешься». Валиева выиграла с двумя падениями – Тутберидзе знала, как все исправить