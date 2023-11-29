Алиев о Гран-при в Москве: «Буду делать выводы, анализировать, что произошло, потому что подготовка вся была выброшена в мусорку»

Теги Первый канал мужское катание Дмитрий Алиев Серия Гран-при России Золотой конек Москвы Фигурное катание

Дмитрий Алиев оценил выступление на Гран-при России в Москве, где он стал шестым.

– Немножко удивительно, я буду делать выводы, анализировать, что произошло, потому что подготовка вся была выброшена в мусорку. 

– Ты бросил программу. 

– (В произвольной программе) тулуп – тулуп 4-3 должен был быть, я сделал 3-3. Я не расстроился, потому что 3-3 тоже стоит хороших баллов.

Меня немного подбил аксель тройной и на лутце во второй половине я хотел прыгать не лутц – ойлер – сальхов, а лутц – тройной аксель. Я делаю это на тренировках, но понимал, что во второй половине... Нельзя на Первом канале такими словами выражаться – финтифлюху такую сделаю... В итоге сдвоил. 

Я мог как в короткой опустить руки, это было видно. Папа позвонил и сказал, что в целом так нельзя, наша семья не такая и не опускает руки.

В произвольной старался, несмотря на помарки, во время проката их принимать и получать наслаждение и удовольствие, – сказал Алиев в интервью Алине Загитовой для влога Первого канала.  

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19 комментариев
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Роман Цыренков
Дима, Дима ну постоянно уже анализируется подобное, но потом оно повторяется. Неверный анализ ранее? Есть какой-то барьер, который надо преодолевать уже, а то все по круга. А очень жаль, ведь когда сделано - все красиво же!
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Алеся Ткаченко
Все как всегда.Еще один талантливый но косячный фигурист
+13
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smoky eyes
Дима, ну вот правда, пора уже воспользоваться опытом всех предыдущих провалов. Очень обидно, когда талант есть, мозг есть, времени потрачено много, а результата нет. Очень хороший фигурист и человек, хочется чтобы блистал и завоёвывал. За успешных болеть легко, да. Но болельщики в неудачах тоже вместе с спортсменом. Любим и верим, успехов!
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Lana-shu
Ответ Рябиновые бусы
в отряде ромашковых место Миши быстро занимают новые ромашки.....
Он всегда таким был. Во времена Ковтуна , Миши и Димы побеждал тот, кто меньше падал.
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RusVector
Да ничего не произошло! Обычное дело, каждый год одно и тоже! Что мы, Диму не знаем?
+9
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Kareglazaya
Сколько наблюдаю за Алиевым, он только и делает, что анализирует. Сколько ж можно-то...
+10
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imaxim
Никогда такого не было и вот опять)
+8
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Lennuci
Что тут анализировать, надо бросать шоу и заниматься ФК в сезоне. Или бросать спорт ради шоу. На двyх стульях не получится. И не Димон один такой из сборников.
+7
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Рябиновые бусы
в отряде ромашковых место Миши быстро занимают новые ромашки.....
+5
-3
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Alealeale
У Димы уже который сезон подряд лишний вес, но он и его тренер упорно отказываются это замечать и исправлять. Выпирающая попка – это, конечно, красиво, но иди тогда в вид, где прыгать не надо.
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Aelinn
Может, уже не про удовольствие надо подумать. Может, получая удовольствие, трудно рассчитывать на результат.
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Док Аксель
Хронические косяки Димы это скорей всего из области психологии. Может выдать шикарные прокаты и также всё провалить. Нет стабильности в его выступлениях. Удачи в подготовке к следующим соревнованиям.
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22somebody22
Что уж тут удивительного,в прошлом сезоне шикарную постановку КП ни разу чисто не выкатал.
Невероятно талантливый спортсмен,с глубоким внутренним миром,слежу за ним ещё с юниоров,но,к сожалению,нет стабильности.
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Дружба11
Димуля,за тебя я болею больше всех все равно, но раз срываешь КП-пора к спортивному психологу-но не там где одно название, а который реально поможет тебе собрать уверенность в кулак, научит тебя собираться и отбрасывать страхи.И работа должна состояться обязательно.
На мой взгляд как по тебе,так и по Макару.
Делайте что угодно-но приведите в порядок-твой настрой на старт с очень сильными конкурентами- и по святым местам тоже проедься- к Матренушке Босоножке заедь-там конечно запах не але от воды,на Обуховской обороне-но вот мой большой совет, к Ксении Петербуржской-веришь не веришь-делай как сказали))), руны защитные поставь-турисаз-тейваз-турисаз (не смотри на смешки-это энергетически технологии высшего порядка,кто нге понимает в 21 вке-с головой не дружит),нитку красную повяжи на запястье-вот все делай-чтобы собрать настрой-прямо настраивайся-что идешь-на главный старт жизни с самыми сильными(не должны быть зависимости и страхов как они прокатают))) Дима, важно как ты -хоть атомная война-а ты такую точку равновесия должен найти-чтобы ничего тебя не выбивало из колеи.
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Инна1945
Димон! Сантьяго де куба доминго. Но пассаран. Куба ла вива. Не пройдут. Лично я в этом сезоне за тебя!))
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kuzovatovai
И все равно самый замечательный. Всегда буду за него болеть!!! Успехов на ЧР!!!! Надеюсь соберется и откатает программу с блеском, так как умеет и может!!!
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Manukello
Ответ Kareglazaya
Сколько наблюдаю за Алиевым, он только и делает, что анализирует. Сколько ж можно-то...
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