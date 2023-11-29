Алиев о Гран-при в Москве: «Буду делать выводы, анализировать, что произошло, потому что подготовка вся была выброшена в мусорку»
Дмитрий Алиев оценил выступление на Гран-при России в Москве, где он стал шестым.
– Немножко удивительно, я буду делать выводы, анализировать, что произошло, потому что подготовка вся была выброшена в мусорку.
– Ты бросил программу.
– (В произвольной программе) тулуп – тулуп 4-3 должен был быть, я сделал 3-3. Я не расстроился, потому что 3-3 тоже стоит хороших баллов.
Меня немного подбил аксель тройной и на лутце во второй половине я хотел прыгать не лутц – ойлер – сальхов, а лутц – тройной аксель. Я делаю это на тренировках, но понимал, что во второй половине... Нельзя на Первом канале такими словами выражаться – финтифлюху такую сделаю... В итоге сдвоил.
Я мог как в короткой опустить руки, это было видно. Папа позвонил и сказал, что в целом так нельзя, наша семья не такая и не опускает руки.
В произвольной старался, несмотря на помарки, во время проката их принимать и получать наслаждение и удовольствие, – сказал Алиев в интервью Алине Загитовой для влога Первого канала.
Невероятно талантливый спортсмен,с глубоким внутренним миром,слежу за ним ещё с юниоров,но,к сожалению,нет стабильности.
На мой взгляд как по тебе,так и по Макару.
Делайте что угодно-но приведите в порядок-твой настрой на старт с очень сильными конкурентами- и по святым местам тоже проедься- к Матренушке Босоножке заедь-там конечно запах не але от воды,на Обуховской обороне-но вот мой большой совет, к Ксении Петербуржской-веришь не веришь-делай как сказали))), руны защитные поставь-турисаз-тейваз-турисаз (не смотри на смешки-это энергетически технологии высшего порядка,кто нге понимает в 21 вке-с головой не дружит),нитку красную повяжи на запястье-вот все делай-чтобы собрать настрой-прямо настраивайся-что идешь-на главный старт жизни с самыми сильными(не должны быть зависимости и страхов как они прокатают))) Дима, важно как ты -хоть атомная война-а ты такую точку равновесия должен найти-чтобы ничего тебя не выбивало из колеи.