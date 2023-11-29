Алиев о Гран-при в Москве: «Буду делать выводы, анализировать, что произошло, потому что подготовка вся была выброшена в мусорку»

Дмитрий Алиев оценил выступление на Гран-при России в Москве, где он стал шестым.

– Немножко удивительно, я буду делать выводы, анализировать, что произошло, потому что подготовка вся была выброшена в мусорку.

– Ты бросил программу.

– (В произвольной программе) тулуп – тулуп 4-3 должен был быть, я сделал 3-3. Я не расстроился, потому что 3-3 тоже стоит хороших баллов.

Меня немного подбил аксель тройной и на лутце во второй половине я хотел прыгать не лутц – ойлер – сальхов, а лутц – тройной аксель. Я делаю это на тренировках, но понимал, что во второй половине... Нельзя на Первом канале такими словами выражаться – финтифлюху такую сделаю... В итоге сдвоил.

Я мог как в короткой опустить руки, это было видно. Папа позвонил и сказал, что в целом так нельзя, наша семья не такая и не опускает руки.

В произвольной старался, несмотря на помарки, во время проката их принимать и получать наслаждение и удовольствие, – сказал в интервью Алине Загитовой для влога Первого канала.