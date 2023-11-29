Даниил Самсонов: «Пусть в комментариях пишут, что у меня «корона огромная». На самом деле я очень добрый человек»

Теги сборная России мужское катание Алина Загитова Камила Валиева Даниил Самсонов Владислав Дикиджи Ника Эгадзе Марк Кондратюк Андрей Анисимов Фигурное катание

Даниил Самсонов рассказал о дружбе с фигуристами.

Часто в кадр попадают моменты, как ты общаешься с Алиной Загитовой. На московском этапе «Гран-при» Камила Валиева подошла тебя поздравить. Поддерживаете связь с командой за пределами льда?

– У нас в группе все девочки красивые. Все приятные, добрые такие. Со всеми из группы я хорошо общаюсь. Но времени особо не остается, чтобы за пределами катка проводить с кем-то время. Плюс у меня теперь есть девушка. Поэтому все остается в основном на катке.

Мужская дружба в спорте возможна?

– Конечно, в том числе с мальчиками не из нашей группы. Был безумно рад, что Марк Кондратюк и Влад Дикиджи оказались со мной на пьедестале. Рад, что Андрей Анисимов, который в короткой неудачно выступил, в произвольной занял третье место.

Рад за всех, у кого все получается. Пусть в комментариях пишут, что у меня «корона огромная». На самом деле я очень добрый человек. Ни на кого зла не держу. За каждого спортсмена отдельно рад. По поводу дружбы... Со всеми дружим, нет врагов в фигурном катании. Понятное дело, что на льду все соперники друг для друга, но это остается на льду. За пределами арены мы друзья.

А в вашей группе?

– Потрясающий человек Ника Эгадзе. Наш грузинский коллега. Мне кажется, я не встречал лучше человека, который может настолько понимать тебя. У нас схожие истории. У него было очень много переломов, у меня операции. Мы поддерживаем друг друга все время.

Сейчас он был на Гран-при в Японии. И мы выступали в короткой программе и получали оценки почти одновременно. Конечно, мне очень приятно, что я знаком с этим человеком, – сказал Самсонов.

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70 комментариев
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Блинчик
Я надеюсь, Дикиджи и Кондратюк понимают, какая им выпала честь постоять на одном пьедестале с Самсоновым?
+90
-34
+56
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thadius
"Был безумно рад, что Марк Кондратюк и Влад Дикиджи оказались со мной на пьедестале."

странный паренек.
+73
-20
+53
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Блинчик
У Дани нет короны, у него просто мания величия и ЧСВ, которое видно из космоса.))
А вообще, пускай продолжает в этом же духе. Звучит смешно и непосредственно.))
+62
-20
+42
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Вся в Витоне
Мне кажется, он просто немного глуповат) третье место на гран- при и понеслось, я очень добрый и корона у меня не огромная, а самая обыкновенная...
+36
-6
+30
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Тайга86
Ответ Залина Малина
Зачем цепляться к словам.
Но вы всё равно почувствовали, как меняется смысл от перестановки, да?
+40
-13
+27
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Юлия
Ответ Олег Васильев
такая же как девочкам катать с валиевой)))
ну Валиева хотя бы не сама про себя так говорит, а комментаторы соловьем заливаются. А вот у Самсонова все таки корона, ещё с юниоров. Я помню, как он сказал, ну я ж не виноват, что катаюсь лучше всех. ну и по всей видимости не изменился по сей день.
+34
-7
+27
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плюшевая Ракета
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Залина Малина
Комментарий скрыт
Кто это у нас замкнутый? Самсонов языком метëт, как метлой машет...
+39
-13
+26
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Олег Васильев
Ответ Блинчик
Я надеюсь, Дикиджи и Кондратюк понимают, какая им выпала честь постоять на одном пьедестале с Самсоновым?
такая же как девочкам катать с валиевой)))
+40
-14
+26
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Тайга86
Чет резануло, в отношении короны: "Был безумно рад, что Марк и Влад оказались со мной на пьедестале"...Ну как бы..да) Не он с ними, а они)
+50
-25
+25
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Залина Малина
Ответ Тайга86
Чет резануло, в отношении короны: "Был безумно рад, что Марк и Влад оказались со мной на пьедестале"...Ну как бы..да) Не он с ними, а они)
Зачем цепляться к словам.
+48
-23
+25
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Anna Morgan
Да уж)) он не понимает как он звучит. Значит, ко всему ещё и не очень умный
+46
-24
+22
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Jessi
Зачем он все время оценивает других спортсменов? Я понимаю, когда Самарин может прокомментировать выступление своего друга Алиева, и то не всегда. А тут?
Самсонов для них грибной чужак.
+47
-27
+20
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olvl
Комментарии лучше вообще не читать. Понятно, что хочется почитать что-то приятное, поздравления, но тут это всегда вперемешку с сами знаете чем.
Даниилу удачи, накатывать программы, и, главное, здоровья. Если есть желание, то результат обязательно будет.
+34
-16
+18
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Black&White
Ответ N-fox
В любом интервью Даниил предстает как вежливый, думающий, и благодарный человек. И насколько он предан своему делу.
Думающий? тогда пусть подумает, что это он на пьедестале рядом с Кондратюком стоит, а не наоборот.
+22
-5
+17
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Sat397
"Я не злопамятный, я просто злой и память у меня хорошая"))
+24
-7
+17
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Анна Беляева
Даник, действительно, очень добрый и благодарный парень. Обидно, что ему приписывают какие-то мерзкие качества люди, его вообще не знающие. Сколько он восстанавливался, сколько перетерпел и никогда от него ни слова не было ни зависти к тем, кто стартует, ни обиды. Всегда всем помогал спортсменам в "Хрустальном". Всех вспомнил, когда от травмах писал, кто ему помог, даже тех, кто врача искал, и тренеров всех, а не только ведущую тройку ТШТ всегда упоминает.
+33
-17
+16
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tanya_1111
Ответ Анна Беляева
Даник, действительно, очень добрый и благодарный парень. Обидно, что ему приписывают какие-то мерзкие качества люди, его вообще не знающие. Сколько он восстанавливался, сколько перетерпел и никогда от него ни слова не было ни зависти к тем, кто стартует, ни обиды. Всегда всем помогал спортсменам в "Хрустальном". Всех вспомнил, когда от травмах писал, кто ему помог, даже тех, кто врача искал, и тренеров всех, а не только ведущую тройку ТШТ всегда упоминает.
У нас много хороших парней, о Кондратюке например все фигуристы хорошо отзываются, он в ОИ год был самым стабильным фигуристом, сделал в команднике все что мог, а чего только о нем не пишут его хейтят так как Дане и не снилось.
+22
-7
+15
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Black&White
"Был безумно рад, что Марк Кондратюк и Влад Дикиджи оказались со мной на пьедестале." - мда, оказаться ОЧ в команде и ЧЕ с бронзовым призером на одном пьедестале большая честь.
+16
-1
+15
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Lizbet
Какое-то надуманное и глупое интервью. Самоуверенность и самолюбование в каждой фразе. "Кто если не я". Нагрибовали по самоенемогу, затащили на пьедестал. Не его третье место. "Я очень добрый человек" - о господи. Да не говорят так о себе люди с нормальным самомнением. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит.
+22
-7
+15
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russalka
"Я не виноват, что катаюсь лучше всех".
+18
-4
+14
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Екатерина К
Даниил Самсонов очень добрый парень и не заслуживает хейта. Катается неплохо , рада за его бронзу после всех испытаний.
+35
-21
+14
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Ирина С
Я не настолько погружена в фигурное катание, чтобы отслеживать фигуристов всех и каждого, и везде, где только можно Понятия не имею, какой Даниил в жизни, но на льду я у него короны не увидела: хороший парень, старательный, упорный, не без таланта. А люди - они такие: все мы видим то, что хотим видеть. Дане успехов и здоровья
+28
-15
+13
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Mion
Вот не думала, что все так на Самсонова набросятся.
Очень хочу, чтобы он продолжал кататься и однажды показал прокат уровня 3-летней давности
+24
-13
+11
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Dimashmelev
Ответ Блинчик
У Дани нет короны, у него просто мания величия и ЧСВ, которое видно из космоса.)) А вообще, пускай продолжает в этом же духе. Звучит смешно и непосредственно.))
то есть нимб
+17
-6
+11
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Леличек
Ответ Юлия
ну Валиева хотя бы не сама про себя так говорит, а комментаторы соловьем заливаются. А вот у Самсонова все таки корона, ещё с юниоров. Я помню, как он сказал, ну я ж не виноват, что катаюсь лучше всех. ну и по всей видимости не изменился по сей день.
Ну, судя всему, он сам до сих пор думает, что лучше всех катается. А что многие другие думают иначе - так это они видимо ошибаются))
+11
0
+11
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juliamart
Даня понравился в интервью с Алиной. Других я пока не слышала от него. Вдумчивый такой мальчик, интересно его послушать, в отличие от некоторых. И да, как это не прискорбно признать, у мужчин меньше зависти, чем у девушек в целом. Как следствие, они более дружны между собой. Не говорю за всех, конечно же есть исключения.
+21
-10
+11
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Jessi
Ответ Екатерина К
Даниил Самсонов очень добрый парень и не заслуживает хейта. Катается неплохо , рада за его бронзу после всех испытаний.
Конечно,только у спортсменов тшт испытания, преодоления. Что у космоса, что у Даника. Другие без травм, пубертата и других сложностей
+31
-21
+10
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Е...С
Нику Эгадзе до небес преподнес, на других свысока, разрешил им с ним на подиуме постоять. Странный какой-то Самсонов.
+30
-21
+9
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Black&White
Ответ Екатерина К
Даниил Самсонов очень добрый парень и не заслуживает хейта. Катается неплохо , рада за его бронзу после всех испытаний.
Катается он плохо - 1 четверной на две программы.
+14
-5
+9
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russalka
Ответ Yulia333
Я ничего такого не увидела в интервью, не понимаю, за что его так захейтели
"Был безумно рад, что Марк Кондратюк и Влад Дикиджи оказались со мной на пьедестале." Не я с ними, а они со мной)))
+13
-4
+9
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плюшевая Ракета
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Тайга86
Но вы всё равно почувствовали, как меняется смысл от перестановки, да?
Насколько Федотов старший талантливее и мудрее этого "доброго человека"...
+14
-5
+9
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Алеся Ткаченко
Так прямо и нет короны?А по некоторым высказываниям и не скажешь
+11
-2
+9
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Бильм@н
Ответ russalka
"Я не виноват, что катаюсь лучше всех".
"Ветлугин катается чуть получше, чем я"
+10
-2
+8
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Люсия Федосова
Ответ Анна Беляева
Даник, действительно, очень добрый и благодарный парень. Обидно, что ему приписывают какие-то мерзкие качества люди, его вообще не знающие. Сколько он восстанавливался, сколько перетерпел и никогда от него ни слова не было ни зависти к тем, кто стартует, ни обиды. Всегда всем помогал спортсменам в "Хрустальном". Всех вспомнил, когда от травмах писал, кто ему помог, даже тех, кто врача искал, и тренеров всех, а не только ведущую тройку ТШТ всегда упоминает.
И что за это ему постоянно грибы сыпать .Кажется скромность украшает человека .А то все Я. Я .Я .
+21
-14
+7
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thadius
Ответ Ирина С
Я не настолько погружена в фигурное катание, чтобы отслеживать фигуристов всех и каждого, и везде, где только можно Понятия не имею, какой Даниил в жизни, но на льду я у него короны не увидела: хороший парень, старательный, упорный, не без таланта. А люди - они такие: все мы видим то, что хотим видеть. Дане успехов и здоровья
Просто интересно, а у кого на льду вы видели корону?
+10
-3
+7
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Jessi
Ответ плюшевая Ракета
Насколько Федотов старший талантливее и мудрее этого "доброго человека"...
Дай Бог чтоб вырос нормальным Федотов, хороший мальчик. От Самсонова ощущение, что с ним что-то делали в подвалах Фила.
+18
-12
+6
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Анна Беляева
Ответ Залина Малина
Комментарий скрыт
вы тут комментарии что ли не читали? Полили уже парня с ног до головы и обратно
+15
-9
+6
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Екатерина К
Ответ Jessi
Конечно,только у спортсменов тшт испытания, преодоления. Что у космоса, что у Даника. Другие без травм, пубертата и других сложностей
Т.е. Он вам не нравится только потому что из ТШТ? Любой спортсмен, вернувшийся на лед после болезни и травмы, заслуживает уважения и поддержки , будь то Ксения Синицына, Вероника Жилина, Марк Кондратюк, Артур Даниэлян, Евгений Семененко, да кто угодно….
+12
-6
+6
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thadius
Ответ Тайга86
Чет резануло, в отношении короны: "Был безумно рад, что Марк и Влад оказались со мной на пьедестале"...Ну как бы..да) Не он с ними, а они)
да не, он очень много говорит как он невероятно счастлив за успехи соперников. Так что здесь акцент не на том что они с ним, а на том как он за них рад. Хотя это тоже как-то странно звучит, такая вот большая радость за конкурентов, что даже слабо верится. 😄
+11
-6
+5
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Анна Беляева
Ответ tanya_1111
У нас много хороших парней, о Кондратюке например все фигуристы хорошо отзываются, он в ОИ год был самым стабильным фигуристом, сделал в команднике все что мог, а чего только о нем не пишут его хейтят так как Дане и не снилось.
Ну, ничего, сейчас общими силами покажем и Самсонову, где раки зимуют, если уж Кондратюка хейтят. Кондратюка мне тоже очень жаль. Умный и небесталанный человек явно. Очень интересный, для спортсмена так просто интеллектуальный гигант. К слову, впечатлилась сложной речью и богатым словарным запасом Гуменника в интервью после стартов.

Большинство профессиональных спортсменов, вообще, довольно добрые люди, с которыми намного приятнее иметь дело, чем с населением в среднем... тем более с населением спортса, если честно.
+11
-6
+5
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Е...С
Ответ плюшевая Ракета
Насколько Федотов старший талантливее и мудрее этого "доброго человека"...
У Федотова Арсения есть старший брат и он тоже фигурист. Так что, Арсений средний.
+6
-2
+4
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Люсия Федосова
Ответ Анна Беляева
Ну, вот и украстьтесь скромностью, вашего сверхценного мнения, вообще-то, никто не спрашивал, а вы его выложили. Самсонову хоть вопросы задают. Вам - нет.
Ну да сказала защитница ТШТ
+10
-6
+4
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Gau
Раньше велосипеда не было, а теперь добреть начнет))).
+9
-6
+3
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N-fox
В любом интервью Даниил предстает как вежливый, думающий, и благодарный человек. И насколько он предан своему делу.
+21
-19
+2
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a71
Ответ Роман Цыренков
ну а он разве в реальности был в этом виноват? Ну он тогда же правда катался лучше всех)))
Сказки.
+2
0
+2
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Екатерина К
Ответ Black&White
Катается он плохо - 1 четверной на две программы.
Я писала именно про катание. Прыжки это наживное.
+6
-5
+1
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Леличек
Ответ Екатерина К
Я писала именно про катание. Прыжки это наживное.
Ну, некоторые за всю карьеру ни одного квада толком нажить не могут. Катание - это красиво, это важно, но мужская одиночка все таки не танцы, тут очень важна техническая сложность.
+2
-1
+1
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bolelschiza
Не знаю, как Даниил, он тольгда ещё мелким был, но его мама оставила приятное впечатление.
+3
-2
+1
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Gau
Ответ Jessi
Конечно,только у спортсменов тшт испытания, преодоления. Что у космоса, что у Даника. Другие без травм, пубертата и других сложностей
Там еще есть преодолевальщица, с которой началась плеяда борцов)))
+16
-15
+1
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Девушка Безимени
добрый король
+3
-2
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