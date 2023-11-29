Даниил Самсонов: «Пусть в комментариях пишут, что у меня «корона огромная». На самом деле я очень добрый человек»

Даниил Самсонов рассказал о дружбе с фигуристами.

– Часто в кадр попадают моменты, как ты общаешься с . На московском этапе «Гран-при» подошла тебя поздравить. Поддерживаете связь с командой за пределами льда?

– У нас в группе все девочки красивые. Все приятные, добрые такие. Со всеми из группы я хорошо общаюсь. Но времени особо не остается, чтобы за пределами катка проводить с кем-то время. Плюс у меня теперь есть девушка. Поэтому все остается в основном на катке.

– Мужская дружба в спорте возможна?

– Конечно, в том числе с мальчиками не из нашей группы. Был безумно рад, что и оказались со мной на пьедестале. Рад, что , который в короткой неудачно выступил, в произвольной занял третье место.

Рад за всех, у кого все получается. Пусть в комментариях пишут, что у меня «корона огромная». На самом деле я очень добрый человек. Ни на кого зла не держу. За каждого спортсмена отдельно рад. По поводу дружбы... Со всеми дружим, нет врагов в фигурном катании. Понятное дело, что на льду все соперники друг для друга, но это остается на льду. За пределами арены мы друзья.

– А в вашей группе?

– Потрясающий человек . Наш грузинский коллега. Мне кажется, я не встречал лучше человека, который может настолько понимать тебя. У нас схожие истории. У него было очень много переломов, у меня операции. Мы поддерживаем друг друга все время.

Сейчас он был на в Японии. И мы выступали в короткой программе и получали оценки почти одновременно. Конечно, мне очень приятно, что я знаком с этим человеком, – сказал .