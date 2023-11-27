Александр Энберт: «Дикиджи в контексте всей серии Гран-при — главная сенсация турнира»
Александр Энберт назвал главную сенсацию серии Гран-при России по фигурному катанию.
Накануне Дикиджи победил на Гран-при России в Москве, второе место занял Марк Кондратюк.
«Думаю, что Влад Дикиджи в контексте всей серии Гран-при — главная сенсация турнира. Это единственный спортсмен, одержавший две победы на этапах Гран-при. В условиях нынешней конкуренции в мужском одиночном катании это большое достижение.
Если брать Марка Кондратюка, Сашу Самарина, Диму Алиева — это уже опытные спортсмены, которых мы хорошо знаем, а Влад Дикиджи в этот сезон очень ярко ворвался. Думаю, что его победа на этом этапе – сенсация среди остальных видах, где победы оказались более-менее ожидаемые.
Марк прекрасно катался, надо отдать ему должное — с настроением, так, как он умеет, и так, как ждет его. Наверное, не хватило чистых прокатов. Была ошибка на вращении в короткой программе, а в произвольной – падение с четверного лутца. Очень мощная заявка — четыре четверных.
У Влада их было три, но чисто исполненная программа позволила ему одержать победу. Марку хочется пожелать доработать свой набор. Борьба за золото на чемпионате России будет очень интересной, поскольку в нее включится и много других спортсменов», — сказал Энберт.
Новый заводила нашей фигурки – Влад Дикиджи: победный жест Болта и танец с Загитовой
Насчёт Кондратюка вообще не согласна с Энбертом. Катание было корявое, без чистых выездов с прыжков, необъяснимое грибование, как будто Шома по меньшей мере выступил)
И эти похвалы от Соколовской после проката, а особенно интервью Марка вызывают недоумение. Типа "всё нормально, и так сойдёт"...
Для меня самым значимым был факт того, что Влад со своим тренером одержали удивительную Победу и над вечно грибными, не оставили шансов при чистом прокате.Значимое обстоятельство для любителей красивого спорта,а не грибного с назначенными лидерами.
На фоне играющих по честному ВЛада и Олега Татаурова смотрятся особенно не достойно-что Соколовская, что Самарин-кондратюк
Главное впечатление сезона - Влад и Роман.
С заслуженными баллами и роскошными прокатами.
А при нестабильности парнях можно серебряную или золотую)
Во-1-х, парню 19 лет и он на год только моложе Марка, который успел в 19 выиграть ЧР/ЧЕ и стать ОЧ, и при том, что немало пропустил из-за Шляттера.
Во-2-х, засиделся с одной стороны в юниорах. Но ведь он то там конкурировал с Федотовым и Лазаревым, которые без квадов в короткой по юниорам набрали около 270 баллов.
Т.е. произошло ровно то, что я здесь не раз говорил перед и после повышения ценза - выжившие и закаленные в юниорских турнирах, и которых к тому же просто больше, выходя во взрослые без давления груза ответственности и голодные до побед, вполне могут катком пройтись по взрослым. И требуется только здоровье и определенная психоустойчивость вдобавок к тому, с чем они выходят из юниоров.
Писал я в большей степени в связи с девочками, но однако уровень лидеров юниоров-мальчиков крайне высок и мне непонятно почему этого почти не замечают. Пока даже сложно представить какими будут Федотов/Лазарев, когда в 2027-м выйдут во взрослые и если с ними не случится ничего плохого, как с Самсоновым.
попробуйте сказать о бонусах-грибах в боксе, плавании и даже в гимнастике, в лыжных гонках,в шахматах-там кто быстрей, кто кого поборол, или кто как выполнил прогу или завершил турнир тот и в дамках-без всяких грибов.
И не надо с высоты своего полета поучать-тут все паспорта получили, про грибы головного мозга -вам оно виднее-поправляйтесь)).
работа на имя и имя на тебя?-это не шоу биз-в честном спорте должно быть по результату,а не благодаря имени
Замечу, правда, я сама в девичестве - Сидорова)))
Не заслужил. Зато грибов и компов навалили почти как мировым лидерам.
Только тем заслуженно, а этому по блату ЦСКА.