Александр Энберт: «Дикиджи в контексте всей серии Гран-при — главная сенсация турнира»

Теги сборная России Александр Энберт мужское катание Владислав Дикиджи Марк Кондратюк Серия Гран-при России Золотой конек Москвы Фигурное катание

Александр Энберт назвал главную сенсацию серии Гран-при России по фигурному катанию.

Накануне Дикиджи победил на Гран-при России в Москве, второе место занял Марк Кондратюк. 

«Думаю, что Влад Дикиджи в контексте всей серии Гран-при — главная сенсация турнира. Это единственный спортсмен, одержавший две победы на этапах Гран-при. В условиях нынешней конкуренции в мужском одиночном катании это большое достижение.

Если брать Марка Кондратюка, Сашу Самарина, Диму Алиева — это уже опытные спортсмены, которых мы хорошо знаем, а Влад Дикиджи в этот сезон очень ярко ворвался. Думаю, что его победа на этом этапе – сенсация среди остальных видах, где победы оказались более-менее ожидаемые.

Марк прекрасно катался, надо отдать ему должное — с настроением, так, как он умеет, и так, как ждет его. Наверное, не хватило чистых прокатов. Была ошибка на вращении в короткой программе, а в произвольной – падение с четверного лутца. Очень мощная заявка — четыре четверных.

У Влада их было три, но чисто исполненная программа позволила ему одержать победу. Марку хочется пожелать доработать свой набор. Борьба за золото на чемпионате России будет очень интересной, поскольку в нее включится и много других спортсменов», — сказал Энберт.

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44 комментария

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Алёна Вода
Дикиджи и Савосин--вот кто меня поразил в мужской одиночке! Пока выглядят предпочтительнее всех и оба--не грибные
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Olga.t
Дикиджи действительно покорил болельщиков чистыми прокатами и интересными программами. На Московском этапе после болезни был менее эмоционален, это понятно, главное откатал чисто.

Насчёт Кондратюка вообще не согласна с Энбертом. Катание было корявое, без чистых выездов с прыжков, необъяснимое грибование, как будто Шома по меньшей мере выступил)
И эти похвалы от Соколовской после проката, а особенно интервью Марка вызывают недоумение. Типа "всё нормально, и так сойдёт"...
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Дружба11
к Победам Влада и его лидерству не придерешься.
Для меня самым значимым был факт того, что Влад со своим тренером одержали удивительную Победу и над вечно грибными, не оставили шансов при чистом прокате.Значимое обстоятельство для любителей красивого спорта,а не грибного с назначенными лидерами.
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Дружба11
А вот по Марку Эмберт-льешь елей-вчера Марка не должно было быть в первой тройке-опять украдено чужое место, впрочем обычное занятие для штаба Соколовской второй год как-неимоверные грибы и украденные места у достойных спортсменов за халтуры Кондратюка-Самарина, кривые прыги в присядку, падения,недокруты, не соответствие исполненного заявке-но зато с наглыми и уверенными лицами и вечно лыбящаяся тренерша,которая заведомо знает заранее оговоренные грибы.
На фоне играющих по честному ВЛада и Олега Татаурова смотрятся особенно не достойно-что Соколовская, что Самарин-кондратюк
+27
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Ольга Воеводина
Ворвались в сезон Владислав Дикиджи и Роман Савосин и откатали все прекрасно, такие молодцы ребята! Буду за них болеть на ЧР. А ПП Марка мне не нравится, я ее не понимаю, совершенно не эстетичная. Да и 90 баллов за компоненты за такой прокат многовато, кмк
+24
-1
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Франтин
Дикиджи молодец, но Савосин, если уж рассматривать всю серию Гран-при, больше понравился, у него такие программы вкусные, интересные.
+18
-2
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Лека-Лека
Романа забыл.
Главное впечатление сезона - Влад и Роман.
С заслуженными баллами и роскошными прокатами.
+15
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Mariaku
Фанаты, которые смотрели прокаты Влада уже несколько лет, очень даже ждали побед! Теперь пожелаю Владу поддерживать форму к ЧР, а на следующий год ставить самую лучшую произвольную программу вместо нынешней, оставшейся с юниорского сезона, чтобы получать достойные оценки за компоненты!
+15
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AAPolyansky
думаю, что есть две главные сенсации: Дикиджи, его суперстабильность на очень сложном контенте, и Савосин с его очень мощным прыжковым набором и потрясающим катанием
+15
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+15
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olvl
Ответ Алёна Вода
Дикиджи и Савосин--вот кто меня поразил в мужской одиночке! Пока выглядят предпочтительнее всех и оба--не грибные
Пётр на втором своём этапе тоже выступил отлично.
+13
0
+13
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Мороженко
Очень хочется Владу хороших прокатов на ЧР, больше эмоций и медальку)
А при нестабильности парнях можно серебряную или золотую)
+11
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Anatiana
Что любопытно, вокруг Дикиджи как стервятник кружила лучшая ведущая. Но выглядела там комично, совершенно не справляясь с ситуацией. Тот случай, когда ты бестолочь, а деняк и славы хочетца.
+18
-7
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Лакс
Не понимаю "экспертов", которые пытаются анализировать и не следят при этом за юниорами.
Во-1-х, парню 19 лет и он на год только моложе Марка, который успел в 19 выиграть ЧР/ЧЕ и стать ОЧ, и при том, что немало пропустил из-за Шляттера.
Во-2-х, засиделся с одной стороны в юниорах. Но ведь он то там конкурировал с Федотовым и Лазаревым, которые без квадов в короткой по юниорам набрали около 270 баллов.
Т.е. произошло ровно то, что я здесь не раз говорил перед и после повышения ценза - выжившие и закаленные в юниорских турнирах, и которых к тому же просто больше, выходя во взрослые без давления груза ответственности и голодные до побед, вполне могут катком пройтись по взрослым. И требуется только здоровье и определенная психоустойчивость вдобавок к тому, с чем они выходят из юниоров.
Писал я в большей степени в связи с девочками, но однако уровень лидеров юниоров-мальчиков крайне высок и мне непонятно почему этого почти не замечают. Пока даже сложно представить какими будут Федотов/Лазарев, когда в 2027-м выйдут во взрослые и если с ними не случится ничего плохого, как с Самсоновым.
+11
-1
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esctyyyyy
Влад реально крутой, очень стабильный и видно, что катает уверенно. Надеюсь, что сохранит стабильность к ЧР
+11
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Gelios77
Дикиджи надо работать над программами. Не ручку в бок, потом все бросили поехали на прыжок, а сложный вход/выезд. Он готов катать хорошие программы. Он очень танцевальный парень. И он может катать танцевально. Хоть дорожку нормальную поставьте ,не 2й уровень с натягом.
+9
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Ритт
Я запомнила Влада еще на Первенстве в 2019 году. Он тогда был крашенный блондин.
+6
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Anita Levchenko
Ответ Мороженко
Очень хочется Владу хороших прокатов на ЧР, больше эмоций и медальку) А при нестабильности парнях можно серебряную или золотую)
Ему по силам золотая медалька🥇 и при стабильности других парней.
+5
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vika27
Согласна, ещё Роман Савосин очень порадовал.
+5
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svetik_7zvetik
Ответ КВАД
Ну глянул я на Дикиджи. Понятно, что внешность, нравящаяся представительницам женского пола. Отсюда столько симпатий. Объективно по выступлению - всё прыгнувший пешеход, у которого между прыжками нет ничего. По результату - всё прыгнул и поэтому победил. Это спорт.
А вы лучше пересмотрите прокаты. Найдете много интересного между прыжками. И работу рук и ног, и хореографические вставки под акценты музыки и интересные фишечки (в том числе и элементы Яметовой и Ягудина в КП), и в ПП вполне прослеживается герой фильма Трон. Вполне интересная хореография в обеих программах. Да, дорожка шагов в ПП в Москве подкачала, но так человек сознательно на это пошел, если он неделю до этого в лежку лежал с температурой и не тренировался совсем. И вышел выступать с хрипами в бронхах. (Надеюсь, обойдется и до пневмонии не дойдет).
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Док Аксель
Влад, действительно, приятно удивил качеством и чистотой прыжков в обеих программах на двух этапах ГП. И в Москве он выступал после болезни и были проблемы с физикой. А что касается Марка, то все его ошибки и косяки в прокате программ не мешают ему получать высокие баллы особенно в компонентах...
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КВАД
Ну глянул я на Дикиджи. Понятно, что внешность, нравящаяся представительницам женского пола. Отсюда столько симпатий. Объективно по выступлению - всё прыгнувший пешеход, у которого между прыжками нет ничего. По результату - всё прыгнул и поэтому победил. Это спорт.
+14
-12
+2
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Алёна Вода
Ответ olvl
Пётр на втором своём этапе тоже выступил отлично.
Да, и Петя,--за него всегда болела, всегда ждала прорыва. А Влад и Рома--настоящее открытие (и такие разновозрастные!)
+2
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+2
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Алёна Вода
Ответ Мира Заусова
Пока🤦‍♀️🤷‍♀️
В нашей МО--все--пока))). Нет ни одного железобетонно-стабильного
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Anita Levchenko
Ответ Мороженко
При стабильности да, при грибах - нет ((
Не, он сварит супчик из этих грибов😉😅
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Karina kolesnikova
Ответ Anita Levchenko
Ему по силам золотая медалька🥇 и при стабильности других парней.
Лучшие суммы за 2 программы все же были у Пети и Жени. Но им, конечно, надо идеально катать на ЧР, чтобы обойти Влада.
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Туц
Ответ Anatiana
Что любопытно, вокруг Дикиджи как стервятник кружила лучшая ведущая. Но выглядела там комично, совершенно не справляясь с ситуацией. Тот случай, когда ты бестолочь, а деняк и славы хочетца.
Владу только в радость было слушать объявления о своих победах в компании ОЧ. А вам Алина где бы не была везде как кость в горле
+6
-4
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Мороженко
Ответ Anita Levchenko
Ему по силам золотая медалька🥇 и при стабильности других парней.
При стабильности да, при грибах - нет ((
+2
-1
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Мира Заусова
Ответ Minahmet
Фигурное катание-это не " прыжковое" катание. Дикиджи со своим "пешеходным " катанием ещё очень далеко до того же Марка, Алиева и др.
Так при чистом прокате они его и обгонят🤷‍♀️
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Дружба11
Ответ svetik_7zvetik
А вы лучше пересмотрите прокаты. Найдете много интересного между прыжками. И работу рук и ног, и хореографические вставки под акценты музыки и интересные фишечки (в том числе и элементы Яметовой и Ягудина в КП), и в ПП вполне прослеживается герой фильма Трон. Вполне интересная хореография в обеих программах. Да, дорожка шагов в ПП в Москве подкачала, но так человек сознательно на это пошел, если он неделю до этого в лежку лежал с температурой и не тренировался совсем. И вышел выступать с хрипами в бронхах. (Надеюсь, обойдется и до пневмонии не дойдет).
Да отличная хореография-и интересная))),это представители других штабов под никами-не реагируйте.Влад и Олег это силища!!!
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antrrap
Ответ Виктория Обер
Да еще оригинальная фамилия))) Это вам не дежурные надоевшие Ивановы-Петровы-Сидоровы. Замечу, правда, я сама в девичестве - Сидорова)))
Запоминающаяся точно 😊
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Latika S
Ответ Лакс
Не понимаю "экспертов", которые пытаются анализировать и не следят при этом за юниорами. Во-1-х, парню 19 лет и он на год только моложе Марка, который успел в 19 выиграть ЧР/ЧЕ и стать ОЧ, и при том, что немало пропустил из-за Шляттера. Во-2-х, засиделся с одной стороны в юниорах. Но ведь он то там конкурировал с Федотовым и Лазаревым, которые без квадов в короткой по юниорам набрали около 270 баллов. Т.е. произошло ровно то, что я здесь не раз говорил перед и после повышения ценза - выжившие и закаленные в юниорских турнирах, и которых к тому же просто больше, выходя во взрослые без давления груза ответственности и голодные до побед, вполне могут катком пройтись по взрослым. И требуется только здоровье и определенная психоустойчивость вдобавок к тому, с чем они выходят из юниоров. Писал я в большей степени в связи с девочками, но однако уровень лидеров юниоров-мальчиков крайне высок и мне непонятно почему этого почти не замечают. Пока даже сложно представить какими будут Федотов/Лазарев, когда в 2027-м выйдут во взрослые и если с ними не случится ничего плохого, как с Самсоновым.
А как Влад по юниорам выступал? Не следила за ним раньше
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Azima
Ответ Anatiana
Что любопытно, вокруг Дикиджи как стервятник кружила лучшая ведущая. Но выглядела там комично, совершенно не справляясь с ситуацией. Тот случай, когда ты бестолочь, а деняк и славы хочетца.
как бы Вам мягче сказать,что Вы не умная
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Latika S
Ответ Франтин
Дикиджи молодец, но Савосин, если уж рассматривать всю серию Гран-при, больше понравился, у него такие программы вкусные, интересные.
У Савосина скольжение хорошее и другие элементы все 4 уровня, у Влада только крутые прыжки
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Дружба11
Ответ Мира Заусова
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не надо никому Америка открывать, все поняли что имелось ввиду.
попробуйте сказать о бонусах-грибах в боксе, плавании и даже в гимнастике, в лыжных гонках,в шахматах-там кто быстрей, кто кого поборол, или кто как выполнил прогу или завершил турнир тот и в дамках-без всяких грибов.
И не надо с высоты своего полета поучать-тут все паспорта получили, про грибы головного мозга -вам оно виднее-поправляйтесь)).
работа на имя и имя на тебя?-это не шоу биз-в честном спорте должно быть по результату,а не благодаря имени
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Мира Заусова
Ответ Дружба11
к Победам Влада и его лидерству не придерешься. Для меня самым значимым был факт того, что Влад со своим тренером одержали удивительную Победу и над вечно грибными, не оставили шансов при чистом прокате.Значимое обстоятельство для любителей красивого спорта,а не грибного с назначенными лидерами.
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Мира Заусова
Ответ Olga.t
Дикиджи действительно покорил болельщиков чистыми прокатами и интересными программами. На Московском этапе после болезни был менее эмоционален, это понятно, главное откатал чисто. Насчёт Кондратюка вообще не согласна с Энбертом. Катание было корявое, без чистых выездов с прыжков, необъяснимое грибование, как будто Шома по меньшей мере выступил) И эти похвалы от Соколовской после проката, а особенно интервью Марка вызывают недоумение. Типа "всё нормально, и так сойдёт"...
Проблема марка ненакатаность прог ввиду постоянных шоу😣🤨
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Железная Леди
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Виктория Обер
Да еще оригинальная фамилия))) Это вам не дежурные надоевшие Ивановы-Петровы-Сидоровы.
Замечу, правда, я сама в девичестве - Сидорова)))
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Mant
У Энберта хороший вкус. Парнишка и вправду смазливый... Интересно есть у него всё-таки турецкие корни?! Мне кажется что-то в этом есть... Но, болгарин тоже хорошо, если не будут шутки про Киркорова...
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потому что
Согласна со всеми , кто радуется прокатам Влада и Романа. Что называется , сделал - получи. Конечно , подкупает скромность этих спортсменов. Как личности , такие же Евгений и Петр. Что же касается Марка - корявый , с женоподобной фигурой ,....прыщавый , про дефект речи молчу. Откуда амбиции? Штаб? Так это стыдно.
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Лека-Лека
Откуда такие дифирамбы Марку?
Не заслужил. Зато грибов и компов навалили почти как мировым лидерам.
Только тем заслуженно, а этому по блату ЦСКА.
+11
-11
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