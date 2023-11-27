Александр Энберт: «Дикиджи в контексте всей серии Гран-при — главная сенсация турнира»

Александр Энберт назвал главную сенсацию серии Гран-при России по фигурному катанию.

Накануне Дикиджи победил на Гран-при России в Москве, второе место занял Марк Кондратюк.

«Думаю, что Влад Дикиджи в контексте всей серии Гран-при — главная сенсация турнира. Это единственный спортсмен, одержавший две победы на этапах Гран-при. В условиях нынешней конкуренции в мужском одиночном катании это большое достижение.

Если брать , Сашу Самарина, Диму Алиева — это уже опытные спортсмены, которых мы хорошо знаем, а Влад Дикиджи в этот сезон очень ярко ворвался. Думаю, что его победа на этом этапе – сенсация среди остальных видах, где победы оказались более-менее ожидаемые.

Марк прекрасно катался, надо отдать ему должное — с настроением, так, как он умеет, и так, как ждет его. Наверное, не хватило чистых прокатов. Была ошибка на вращении в короткой программе, а в произвольной – падение с четверного лутца. Очень мощная заявка — четыре четверных.

У Влада их было три, но чисто исполненная программа позволила ему одержать победу. Марку хочется пожелать доработать свой набор. Борьба за золото на чемпионате России будет очень интересной, поскольку в нее включится и много других спортсменов», — сказал .

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