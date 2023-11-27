Муравьева о расстегнувшемся платье в произвольной программе: «Я подумала: «Эх, Евгений Викторович, плохо застегнул»
Софья Муравьева рассказала о выступлении в произвольной программе на Гран-при в Москве.
Фигуристка дважды пыталась исполнить тройной аксель, но оба раза упала. На турнире она заняла третье место.
– У меня голова выключилась. Изначально я должна была ехать с одним (тройным) акселем, потому у меня должен был быть двойной. Но, видимо, сыграл характер, я решила показать еще один (тройной). У меня была стопроцентная уверенность, что я его сделаю.
Потом я не подумала, что у меня три повтора, последний тройной лутц надо было поменять на двойной аксель.
– У тебя платье расстегнулось во время проката. Тебя не сбило это?
– В какой-то момент подумала, что что-то там болтается. Через секунду поняла, что это застежка. В прошлом сезоне на Гран-при в Москве у меня тоже расстегнулось платье в короткой.
Потом я подумала: «Эх, Евгений Викторович, плохо застегнул». Потом забыла и все, – сказала Муравьева во влоге Первого канала.
Прошу прощения, а где тут юмор и от чего можно рассмеяться?
искренняя
Помню я тебя ребёнком,
Скоро будет сорок лет;
Твой передничек измятый,
Твой затянутый корсет.
Было в нём тебе неловко;
Ты сказала мне тайком:
«Распусти корсет мне сзади;
Не могу я бегать в нём».
Весь исполненный волненья,
Я корсет твой развязал…
Ты со смехом убежала,
Я ж задумчиво стоял.
Думается мне, что на 3А она пошла сама, не подумавШи, a от волнения забыла про лишний 3Л.
Победа на 1м этапе уже в кармане, тут ее ниже 4-5го не опустили бы. Прыгай 1 3А себе в ПП и отбирайся в т н "финал". Ей вообще нужно было его пробовать еще в ПП на прошлом этапе. Ничего бы не потеряла, минимум была бы 2й, даже если бы упала, зато знала бы где ее 3А к этому этапу.
Я болела за Плющенко-спортсмена с 98 года, но это не значит, что я обязана топить за Плющенко-тренера и облизывать его учеников.