Муравьева о расстегнувшемся платье в произвольной программе: «Я подумала: «Эх, Евгений Викторович, плохо застегнул»

Теги Евгений Плющенко сборная России Первый канал женское катание Софья Муравьева Серия Гран-при России Золотой конек Москвы Фигурное катание

Софья Муравьева рассказала о выступлении в произвольной программе на Гран-при в Москве.

Фигуристка дважды пыталась исполнить тройной аксель, но оба раза упала. На турнире она заняла третье место. 

– У меня голова выключилась. Изначально я должна была ехать с одним (тройным) акселем, потому у меня должен был быть двойной. Но, видимо, сыграл характер, я решила показать еще один (тройной). У меня была стопроцентная уверенность, что я его сделаю.

Потом я не подумала, что у меня три повтора, последний тройной лутц надо было поменять на двойной аксель. 

– У тебя платье расстегнулось во время проката. Тебя не сбило это?

– В какой-то момент подумала, что что-то там болтается. Через секунду поняла, что это застежка. В прошлом сезоне на Гран-при в Москве у меня тоже расстегнулось платье в короткой.

Потом я подумала: «Эх, Евгений Викторович, плохо застегнул». Потом забыла и все, – сказала Муравьева во влоге Первого канала. 

Материалы по теме

141 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katerina Sunny
Эх, Евгений Викторович... Соня - непосредственная.
+85
-4
+81
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Анастасия Внукова
При расстегнутом платье ничего никуда не сползло и не вывалилось, значит, ничего страшного. Застежку переделают.
+81
-4
+77
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tzaichiha
Совсем было незаметно на льду.
+60
-4
+56
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kareglazaya
В прокате застежку вообще незаметно было. Я увидела, только когда Софья к тренерам подошла после проката, и спину крупным планом показали. Так что ничего страшного не произошло. История знает ситуации и похуже - у Рублевой, у Пападакис)))
+41
-2
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Беглый*
"Сонечка рассмешила", "Сонечка юмористка"....

Прошу прощения, а где тут юмор и от чего можно рассмеяться?
+56
-29
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
elmih16
Рудковскую пригласите, может хоть на застегивание пуговиц сгодится.
+38
-12
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SatelliteSS
А почему, простите, тренер мужчина застёгивает платье ученице-подростку?
+33
-9
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Утренняя Аврора
А сама Соня такая милая и непосредственная
+29
-6
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ритт
Ответ Sincere
Мне кажется, или у нее каждый год одно и то же платье
ей мама шьет. Стиль прослеживается. Но это у всех так. Рябенко,Маккиннон , Сатоми Ино и многие другие тоже делают платья, что сразу можно сказать, кто дизайнер
+28
-6
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anatiana
Евгений Викторович! До седин дожил, а платья застёгивать не научился! Стыдно должно быть!
+24
-3
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Девушка Безимени
сонька наивная)
искренняя
+24
-4
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
БезызбежноНаКрасный
а в контракте западного образца разве разрешено в таком ключе упоминать величайшего двукратного ОЧ?
+30
-11
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Беглый*
Хочется от всей души пожелать крепкого здоровья Евгению Викторовичу Рудковскому, чтоб никакие грипп, простуда или другая зараза не свалили его перед ЧР и он смог сопровождать свою Мурочку на этих соревнованиях.
+37
-18
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Элла Бурс
Ответ Белые Росы
Отличная самоирония у Сони!
Самоирония - это когда ты смеешься над собой. В чем она проявляется в этом интервью???
+23
-6
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Беглый*
Ответ Oleandra
Комментарий скрыт
Одну сделали вечно напуганным ребёнком, другую научили рычать на судей, третья давит на жалость. Роднина про психологические проблемы бракадемии что-нибудь расскажет, интересно?
+35
-19
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Беглый*
Ну что за "тренерок", даже платье застегнуть не в состоянии
+38
-23
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Е...С
Соня юмористка)
+30
-15
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anatiana
Ответ наталья Головченко
Сделаю небольшой вброс. Поговаривают, даже сам «Великий», что Софья-то наша, совсем с непростым характером: очень высокомерная и заносчивая. А так и не скажешь🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
Сплетницы
+17
-3
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Утренняя Аврора
Мне не нравятся платья Сони. Мама все не может угадать со цветом. Для произволки оно бледнит Соню, а для короткой вообще гренадерское. А сама
+24
-10
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sincere
Мне кажется, или у нее каждый год одно и то же платье
+38
-24
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleandra
Ответ Беглый*
Одну сделали вечно напуганным ребёнком, другую научили рычать на судей, третья давит на жалость. Роднина про психологические проблемы бракадемии что-нибудь расскажет, интересно?
ну что вы.. проблемы и травмы только в ТШТ бывают.. вон Рукавицын провалился полностью на этом этапе, с треском.. но про него разве статья выйдет?
+26
-13
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док Аксель
Пусть теперь ЕП перед выходом в свет на Рудковской тренируется застёгивать платье. А у Муравьёвой перед соревнованиями пусть доверят маме...
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alexnew
Да, Евгений Викторович такой.
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Оле-Лукойе
Ответ Беглый*
"Сонечка рассмешила", "Сонечка юмористка".... Прошу прощения, а где тут юмор и от чего можно рассмеяться?
В том, что Плющенко даже платье застегнуть не может?
+22
-10
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Утренняя Аврора
Очень важно ,чтоб платье не растегивалось. Помните, Пападакисы лишились олимпийского золота, Неполадки были с платьем.
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Наталья Карлова
Из Плющенко как-то плохой "талисман" получается) в его отсутствие Соня постабильнее)))
+20
-8
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Беглый*
Ответ SatelliteSS
А почему, простите, тренер мужчина застёгивает платье ученице-подростку?
Он ещё и в баньке их парит, что уж тут про какое-то платье спрашивать)
+23
-11
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
chespo
Все фигуристкам после случая с Пападакис надо тщательно проверять свои костюмы.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ирина С
Ответ Ashly
Комментарий скрыт
Все люди разные: может Соня не хотела, чтобы ей медаль "дарили", может она её выиграть хотела с 3А, а не вышло, да ещё и лишний прыжок обнулили - отсюда и слезы. А что до "под грибы засунули", то иногда полезно сначала протоколами поинтересоваться, ошибками, техбазы сравнить, судейские оценки, а потом уже негатив писать. По факту, у Ксюши на две программы четыре тройных с галками плюс падение, при этом ГОЕ за две программы почти 11 баллов, у Сони - 6,5, разница в компонентах в пользу Сони, но меньше 1,5 баллов. Однако техбаза у Сони выше, а произвольную она проиграла не только Синицыной, но и Яметовой, и Гущиной. Так что, Ксюша должна не плакать, а тройные докручивать, как минимум.
+14
-4
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ashly
Ответ k4rmazin2007
Комментарий скрыт
Оттуда, что она не ноунейм с грустными бровками, мельницами и унылой презентацией.
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lennuci
Ответ Док Аксель
Пусть теперь ЕП перед выходом в свет на Рудковской тренируется застёгивать платье. А у Муравьёвой перед соревнованиями пусть доверят маме...
Кто ж ему платья от Dior и LV застегивать позволит?
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alexnew
Ответ k4rmazin2007
Более того, Петросян в инстаграме писала оскорбления своим ровесницам-соперницам. Да, такие слухи есть и они весьма правдивые. Может придёт время и скрин выложат. Но то, что Петросян с огромным ЧСВ и самолюбием прекрасно заметно по постановочным фотографиям, выложенным в количестве 100500 штук. Да и морда у неё постоянно наглая
Что значит слухи и весьма правдивые. Если это не слухи, то к ним должны быть скрины, а если скринов нет, то как Вы можете утверждать, что они правдивые? :) И что значит весьма правдивые? А без весьма?
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ирина2001
Он еще и костюмер...
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Sincere
Мне кажется, или у нее каждый год одно и то же платье
На ОП трибуна только это и выясняла во время ее прокатов.
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жизненная
Ответ Анастасия Внукова
При расстегнутом платье ничего никуда не сползло и не вывалилось, значит, ничего страшного. Застежку переделают.
Или ЕВ всё-таки научиться застёгивать Соне платье.
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
lepestok
Ответ Anatiana
Евгений Викторович! До седин дожил, а платья застёгивать не научился! Стыдно должно быть!
Яна учит расстегивать, а не застегивать)))) шутка
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleandra
Ответ Anneta28
Другую девочку вообще на первое место затащили, с двумя падениями. А одного мальчика, с падением и без квадов, на третье. Но вы по этому поводу не возмущаетесь, почему-то.
бывало в юниорах затаскивали на первые места Жилину и Титову с падениями, вы тоже не возмущались.. и парней с одним лутцем на пьедестал затаскивают регулярно..
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Белые Росы
Отличная самоирония у Сони!
+19
-12
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ashly
Ответ Ирина С
Все люди разные: может Соня не хотела, чтобы ей медаль "дарили", может она её выиграть хотела с 3А, а не вышло, да ещё и лишний прыжок обнулили - отсюда и слезы. А что до "под грибы засунули", то иногда полезно сначала протоколами поинтересоваться, ошибками, техбазы сравнить, судейские оценки, а потом уже негатив писать. По факту, у Ксюши на две программы четыре тройных с галками плюс падение, при этом ГОЕ за две программы почти 11 баллов, у Сони - 6,5, разница в компонентах в пользу Сони, но меньше 1,5 баллов. Однако техбаза у Сони выше, а произвольную она проиграла не только Синицыной, но и Яметовой, и Гущиной. Так что, Ксюша должна не плакать, а тройные докручивать, как минимум.
А откуда у вашей Сонечки компоненты выше Ксюшиных? С чего ей с 3 падениями столько отсыпали. Давно стали давать медали за базу? На прошлом этапе у Садковой база была выше, а победу отдали Муравьёвой. Как выгодно, о чистоте проката поют, а невыгодно, базу вспоминают. Ну а Сонечка пусть научится нормально вращаться, показывать выезды и над мельницами поработает, а ещё над презентацией. Какое бесстыдство, тыкать недокрутами Ксюшу, у которой 2 месяца назад был перелом. Случись такое у вашей любимицы, все ветки елеем бы залили.
+13
-7
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lennuci
Ответ Док Аксель
А там что особые молнии или застёжки с секретом ?
Нет, но Яне такие казусы на званых ужинах и подиумах не нужны. Да и платья по цене почки поди.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Козьма Прутков о ФК
Как будто из Гейне

Помню я тебя ребёнком,
Скоро будет сорок лет;
Твой передничек измятый,
Твой затянутый корсет.

Было в нём тебе неловко;
Ты сказала мне тайком:
«Распусти корсет мне сзади;
Не могу я бегать в нём».

Весь исполненный волненья,
Я корсет твой развязал…
Ты со смехом убежала,
Я ж задумчиво стоял.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lennuci
Ответ Jessi
В чем два падения с докрученных ультра си Муравьевой были хуже падений с недокрученных 4 тулупа и тройного лутца Валиевой?
Да ни в чем не хуже, просто Мура сама себя перемудрила. За второй упаденный триксель она получила 1.60, вернее, 0.60 (-1 ), а могла бы 4-4.5 за 2A. Это не обнулило бы лутц во второй половине, за который ей дали бы 7-8.0 примерно, если не больше. Это 11-12 баллов. И с этим же в трубу ушли ее всегда щедрые компы. Все уже обсудили 100500 раз.
Думается мне, что на 3А она пошла сама, не подумавШи, a от волнения забыла про лишний 3Л.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vilnus
Ответ Железная Леди
За неполадки с формой снижают.
Если отвалится что-нибудь от костюма на лед. Вроде так
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ashly
Ответ Jessi
Комментарий скрыт
Говорят что кур доят. Очень жирно.
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jessi
Ответ Ashly
Комментарий скрыт
В чем два падения с докрученных ультра си Муравьевой были хуже падений с недокрученных 4 тулупа и тройного лутца Валиевой?
+28
-22
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vilnus
Ответ метель
не кажется
Разные платья.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lennuci
Ответ Oleandra
Комментарий скрыт
Я вообще не понимаю, с чего она расстроилась. Это не ЧР.
Победа на 1м этапе уже в кармане, тут ее ниже 4-5го не опустили бы. Прыгай 1 3А себе в ПП и отбирайся в т н "финал". Ей вообще нужно было его пробовать еще в ПП на прошлом этапе. Ничего бы не потеряла, минимум была бы 2й, даже если бы упала, зато знала бы где ее 3А к этому этапу.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Беглый*
Ответ k4rmazin2007
Одна тренерша даже элементарных правил не знает и вставляет своей фигуристке в ПП 2 секвенции, а потом с разинутым ртом бежит к судьям просить пересмотреть оценки)
А кто два трикселя и два флутца плаксе в ПП поставил?)
+21
-16
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
наталья Головченко
Ответ k4rmazin2007
Назвала команду соперников "убогими" как Петросян?
У Петросян совсем другое слово было, у Вас устаревшая и недостоверная инфо😜
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ashly
Ответ tanygavr
Судьи тоже не понимают в ФК раз Соню выше Ксении поставили? Или Рудковские всех купили? Как же надо ненавидеть Плющенко, чтоб так его учениц обесценивать
Фанаты Муравьёвой ненавидят Мишина, так и запишем.
Я болела за Плющенко-спортсмена с 98 года, но это не значит, что я обязана топить за Плющенко-тренера и облизывать его учеников.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий