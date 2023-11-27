Муравьева о расстегнувшемся платье в произвольной программе: «Я подумала: «Эх, Евгений Викторович, плохо застегнул»

Софья Муравьева рассказала о выступлении в произвольной программе на Гран-при в Москве.

Фигуристка дважды пыталась исполнить тройной аксель, но оба раза упала. На турнире она заняла третье место.

– У меня голова выключилась. Изначально я должна была ехать с одним (тройным) акселем, потому у меня должен был быть двойной. Но, видимо, сыграл характер, я решила показать еще один (тройной). У меня была стопроцентная уверенность, что я его сделаю.

Потом я не подумала, что у меня три повтора, последний тройной лутц надо было поменять на двойной аксель.

– У тебя платье расстегнулось во время проката. Тебя не сбило это?

– В какой-то момент подумала, что что-то там болтается. Через секунду поняла, что это застежка. В прошлом сезоне на Гран-при в Москве у меня тоже расстегнулось платье в короткой.

Потом я подумала: «Эх, Евгений Викторович, плохо застегнул». Потом забыла и все, – сказала во влоге Первого канала.