Жулин о возможном переходе Морозов и Еременко во Францию: «Так у этого дуэта появится шанс хоть где‑то выступать – на чемпионатах Европы, мира»
Александр Жулин высказался о возможном переходе Морозов и Еременко во Францию.
По информации РИА Новости, танцевальный дуэт Аннабель Морозов – Игорь Еременко прорабатывает вариант с переходом в сборную Франции.
Источники агентства также сообщают, что фигуристы ушли из группы Анжелики Крыловой и планируют тренироваться в США. Курировать дуэт будет тренер Николай Морозов, отец Аннабель.
– Уход этой пары – потеря для российских танцев?
– Да у нас все нормально, хватает хороших пар. А так у этого дуэта появится шанс хоть где‑то выступать – на чемпионатах Европы, мира. Тем более что у Аннабель есть французское гражданство. Здорово, молодцы, – сказал заслуженный тренер России.
Сгреб у себя все пары, и сидит с грибным лукошком
Букины столько держались, и те перешли
Хотя Жулин - уже давно не про развитие. Последние, кого он реально улучшил - Боброва, но может потому, что там был мрак до него. В остальном Кацалапов был значительно интереснее у Зуевой, Букины у Жук, Даже Худа у Самохина. Ни одной яркой и цепляющей постановки за сезон - шикарно же.
Ахаха, Жулин у которого сейчас немерено дуэтов выступает на каждом этапе, и даже на всех мест не хватает.
Полная монополия! Да, Александр Вячеславович?!
"Здорово, молодцы, – сказал заслуженный тренер России."
😁😁😁😁
Всегда бы так конкуренты самоликвидировались, скажите))) Но тут явный лидер Валерий Ангелопол, круче него никто не самоликвидировался.
Хотя немного жаль, ребята вроде хотели катать в нашей сборной. Но звезды однозначно сложились, что лучше конечно уйти.
Да ещё и комментаторы как полоумные глумились над фамилией Аннабель.
В принципе удачи вновь созданному дуэту, у них хорошие перспективы. Пусть всё получится.
Или он проспался наконец? Или не выспался?
1) Степанова/Букин
2) Худайбердиева / Базин
3) Шанаева / Дрозд
4) Тютюнина / Грачев
И ещё какие-то его дуэты на этапах были... Кто-то из ребят выступал... Но итак, список больше, чем мест на пьедестале.
Ничего удивительного, что в этом сезоне нет ни одной интересной постановки. На такую-то ораву готовить программы, никакого вдохновения не хватит, поэтому всем по чуть-чуть, а в итоге ничего интересно.
Зуева не прочувствовала их, и техника хромала
Про Букиных и Худу станет понятно через сезон
Даже Лозоны в первый год не могут улучшить новые пары
Еще бы и Худу забрали
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были
в прошлой жизни
Мулен руж и Кармен Тессы и Скота, Моцарт ПС, черный лебедь ИК и далее по списку
А названные программы , возможно, хорошие
Но тогда на уровне танго, Баха , поющих под дождем Кацев
Они просто вам нравились
Каренина была хороша, ПП 18 года от Поклитару, но все же не настолько. Собственно, и по результатам так, бронзу мира они с этим танцем взяли.
Не иначе как змеюка-агрессорша смазала Новичком свои коньки, перед нападением на бедняжку.😧
Про Чок скорее соглашусь
ПС разве не с юниоров у них?