Жулин о возможном переходе Морозов и Еременко во Францию: «Так у этого дуэта появится шанс хоть где‑то выступать – на чемпионатах Европы, мира»

Теги сборная России танцы на льду Александр Жулин сборная Франции переходы Игорь Еременко Аннабель Морозов Фигурное катание

Александр Жулин высказался о возможном переходе Морозов и Еременко во Францию.

По информации РИА Новости, танцевальный дуэт Аннабель Морозов – Игорь Еременко прорабатывает вариант с переходом в сборную Франции.

Источники агентства также сообщают, что фигуристы ушли из группы Анжелики Крыловой и планируют тренироваться в США. Курировать дуэт будет тренер Николай Морозов, отец Аннабель.

– Уход этой пары – потеря для российских танцев?

– Да у нас все нормально, хватает хороших пар. А так у этого дуэта появится шанс хоть где‑то выступать – на чемпионатах Европы, мира. Тем более что у Аннабель есть французское гражданство. Здорово, молодцы, – сказал заслуженный тренер России.

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70 комментариев
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Vendetta4111323
Ну да, а так не пролезть сквозь Жулинский блат
Сгреб у себя все пары, и сидит с грибным лукошком

Букины столько держались, и те перешли
Хотя Жулин - уже давно не про развитие. Последние, кого он реально улучшил - Боброва, но может потому, что там был мрак до него. В остальном Кацалапов был значительно интереснее у Зуевой, Букины у Жук, Даже Худа у Самохина. Ни одной яркой и цепляющей постановки за сезон - шикарно же.
+70
-5
+65
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Orange carrot
Ответ Vendetta4111323
Ну да, а так не пролезть сквозь Жулинский блат Сгреб у себя все пары, и сидит с грибным лукошком Букины столько держались, и те перешли Хотя Жулин - уже давно не про развитие. Последние, кого он реально улучшил - Боброва, но может потому, что там был мрак до него. В остальном Кацалапов был значительно интереснее у Зуевой, Букины у Жук, Даже Худа у Самохина. Ни одной яркой и цепляющей постановки за сезон - шикарно же.
Зато Бобровой он откровенно провалил сочинские игры) даже танец нормальный не поставил)так что и тут отличился)
+28
-2
+26
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Лиза Михайлова
"– Да у нас все нормально, хватает хороших пар."

Ахаха, Жулин у которого сейчас немерено дуэтов выступает на каждом этапе, и даже на всех мест не хватает.
Полная монополия! Да, Александр Вячеславович?!

"Здорово, молодцы, – сказал заслуженный тренер России."
😁😁😁😁
Всегда бы так конкуренты самоликвидировались, скажите))) Но тут явный лидер Валерий Ангелопол, круче него никто не самоликвидировался.
+27
-2
+25
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Kareglazaya
Для Жулина это точно не потеря - для Шанаевой-Дрозда и Тютюниной с Грачевым место освободится))))
+17
-1
+16
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Юра Плисецкий
Если Морозов/Еременко уйдут под другой флаг - это будет хороший щелчок по носу Шанаевой.

Хотя немного жаль, ребята вроде хотели катать в нашей сборной. Но звезды однозначно сложились, что лучше конечно уйти.
Да ещё и комментаторы как полоумные глумились над фамилией Аннабель.

В принципе удачи вновь созданному дуэту, у них хорошие перспективы. Пусть всё получится.
+22
-6
+16
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Viks
появится шанс хоть где‑то выступать – на чемпионатах Европы, мира» --- Ага, хоть где-то.
+15
-3
+12
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Лиза Михайлова
Ответ Лиза Михайлова
Если перечислять дуэты Александра Жулина в этом сезоне: 1) Степанова/Букин 2) Худайбердиева / Базин 3) Шанаева / Дрозд 4) Тютюнина / Грачев И ещё какие-то его дуэты на этапах были... Кто-то из ребят выступал... Но итак, список больше, чем мест на пьедестале. Ничего удивительного, что в этом сезоне нет ни одной интересной постановки. На такую-то ораву готовить программы, никакого вдохновения не хватит, поэтому всем по чуть-чуть, а в итоге ничего интересно.
В этом сезоне обсуждать околотанцовочные новости интереснее, чем смотреть танцы💁🏻‍♂️
+11
-1
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Anastasia1990_
Нашли кого спросить 😅 Этому ничего не жмет - "хватает хороших пар". Ага, Шанаева у нас самая распрекрасная. Какая там покалеченная Аннабель, когда есть такая Лиза.
+13
-3
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RusVector
Как все сразу зеленый свет дали! Так дайте вообще всем фигуристам тогда возможность выступать за чужие страны и участвовать на ЧЕ и ЧМ! Почему для одних палки в колеса, а для других красную дорожку стелят?
+12
-4
+8
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Princess23
Ответ Vendetta4111323
Кацы просто были нескатанными новоделами. Зуева их вполне прочувствовала начиная со второго сезона, белый вальс под ЛО и Бочелли были отличные. Для меня это самые запоминающиеся постановки у них. Да, качество катания там не такое, как на ЧЕ победном, но зато там я вообще не помню, подо что они катались. Да и на ОИ не помню, кроме спотыкача Никиты в КП команды и платья Вики в ПП а-ля Навка.
так на Зуевском багаже они и выезжали до конца карьеры. Жулин просто выбросил все навороты которые они выкатать не могли и твизлы первым элементом поставил замедлив до невозможности, поэтому Кац падать перестал
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Дудабот Уно
"Хватает хороших пар" мне на хорошую жизнь.
+8
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Дарья Виноградова
Одной конкурентной парой меньше)
+8
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Vendetta4111323
Ответ King_bez_ice
Ну про Кацев вы загнули Зуева не прочувствовала их, и техника хромала Про Букиных и Худу станет понятно через сезон Даже Лозоны в первый год не могут улучшить новые пары
Кацы просто были нескатанными новоделами. Зуева их вполне прочувствовала начиная со второго сезона, белый вальс под ЛО и Бочелли были отличные. Для меня это самые запоминающиеся постановки у них. Да, качество катания там не такое, как на ЧЕ победном, но зато там я вообще не помню, подо что они катались. Да и на ОИ не помню, кроме спотыкача Никиты в КП команды и платья Вики в ПП а-ля Навка.
+8
-1
+7
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King_bez_ice
Видно как Жулин хочет на международку
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Orange carrot
Не поняла, это точно Жулин, который ругает загнивающий запад?😂как это молодцы?
Или он проспался наконец? Или не выспался?
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Лиза Михайлова
Ответ Лиза Михайлова
"– Да у нас все нормально, хватает хороших пар." Ахаха, Жулин у которого сейчас немерено дуэтов выступает на каждом этапе, и даже на всех мест не хватает. Полная монополия! Да, Александр Вячеславович?! "Здорово, молодцы, – сказал заслуженный тренер России." 😁😁😁😁 Всегда бы так конкуренты самоликвидировались, скажите))) Но тут явный лидер Валерий Ангелопол, круче него никто не самоликвидировался.
Если перечислять дуэты Александра Жулина в этом сезоне:
1) Степанова/Букин
2) Худайбердиева / Базин
3) Шанаева / Дрозд
4) Тютюнина / Грачев

И ещё какие-то его дуэты на этапах были... Кто-то из ребят выступал... Но итак, список больше, чем мест на пьедестале.

Ничего удивительного, что в этом сезоне нет ни одной интересной постановки. На такую-то ораву готовить программы, никакого вдохновения не хватит, поэтому всем по чуть-чуть, а в итоге ничего интересно.
+6
-1
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Татьяна Попова
"Да у нас все нормально, хватает хороших пар",- сказал Жулин, потирая руки
+4
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sabina_katarina
Ответ King_bez_ice
Ну про Кацев вы загнули Зуева не прочувствовала их, и техника хромала Про Букиных и Худу станет понятно через сезон Даже Лозоны в первый год не могут улучшить новые пары
Зуева им сложные вещи ставила, а у Жулина они с каждым годом всё проще и проще катались, лишь бы Кац не навернулся. А про Лозонов не надо обобщать. Обе Мэди у них в первый же сезон выглядели очень интересными. Про ПС я уж и не говорю.
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Orange carrot
Ответ King_bez_ice
Тут тоже не про Кацев Ничего интересного им Зуева не ставила
Ну не знаю, вальс под Чайковского был прелестный.
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King_bez_ice
Ответ Vendetta4111323
Ну да, а так не пролезть сквозь Жулинский блат Сгреб у себя все пары, и сидит с грибным лукошком Букины столько держались, и те перешли Хотя Жулин - уже давно не про развитие. Последние, кого он реально улучшил - Боброва, но может потому, что там был мрак до него. В остальном Кацалапов был значительно интереснее у Зуевой, Букины у Жук, Даже Худа у Самохина. Ни одной яркой и цепляющей постановки за сезон - шикарно же.
Ну про Кацев вы загнули
Зуева не прочувствовала их, и техника хромала
Про Букиных и Худу станет понятно через сезон
Даже Лозоны в первый год не могут улучшить новые пары
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missis-Zima
Ответ Инна1945
Самый смех будет, если Россию вдруг допустят. Грибы-то у Росфедры побольше. Шансы в командниках разнообразных тоже большие. Обратно побегут роняя тапки? А тут уже очередь....
вдруг только кошки родятся
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mahatma_gandi
Да супер! Пусть уходят! А то из-за этой очереди нормальные пары пробиться не могут!
Еще бы и Худу забрали
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Док Аксель
С их переходом под флаг Франции появится хоть какая-то перспектива выступать на международных стартах, к чему многие стремятся. Ну и, наверное, меньше риск, что там на разминках и тренировках будут свои Шанаевы...
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Инна1945
Самый смех будет, если Россию вдруг допустят. Грибы-то у Росфедры побольше. Шансы в командниках разнообразных тоже большие. Обратно побегут роняя тапки? А тут уже очередь....
Грибы-то у Росфедры побольше.
__________
были
в прошлой жизни
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Princess23
Ответ Viks
появится шанс хоть где‑то выступать – на чемпионатах Европы, мира» --- Ага, хоть где-то.
так логично.. сейчас они нигде не могут выступать.. спасибо Шанаевой.. мимо и ФГП и ЧР и всех остальных соревнований
+7
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Orange carrot
Ответ King_bez_ice
Ну про Кацев вы загнули Зуева не прочувствовала их, и техника хромала Про Букиных и Худу станет понятно через сезон Даже Лозоны в первый год не могут улучшить новые пары
Думаю, тут речь именно о постановках, образах.
+4
-1
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Леличек
Ответ King_bez_ice
Но танго же лучше?)
Танго Кацев вообще было моей любимой постановкой в тот сезон. И на ЧМ они его скатали просто феерически)
+4
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Darth_Pershman
Бить - и больно - за малейшую попытку что-то такое озвучивать. Или лишать госфинансирования.
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King_bez_ice
Ответ sabina_katarina
Как раз запоминающимися они были, а если вы их не помните - ну бывает. А какие программы вы считаете выдающимися?
Ответ на поверхности
Мулен руж и Кармен Тессы и Скота, Моцарт ПС, черный лебедь ИК и далее по списку
А названные программы , возможно, хорошие
Но тогда на уровне танго, Баха , поющих под дождем Кацев
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King_bez_ice
Ответ sabina_katarina
Ну вы же сами можете посмотреть какие.) Но ладно, напишу.) У Мэди-большой был шикарный вальс под Аллилуйю, ПТ мне не особо нравился, но в тот сезон они впервые в ФГП вышли. А вот в следующие два сезона у них роскошные ПТ были: один нежный-нежный, а второй - блюз под Бет Харт. Посмотрите, не пожалеете. Нет, ПС переехали в Монреаль после первого взрослого сезона, и им поставили Парк, с которым они и порушили все очереди.)
Это не были выдающиеся и запоминающиеся программы
Они просто вам нравились
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Vendetta4111323
Ответ Orange carrot
Зато Бобровой он откровенно провалил сочинские игры) даже танец нормальный не поставил)так что и тут отличился)
Это да. Имхо, лучше Сумасшедших он им так и не поставил ничего.
Каренина была хороша, ПП 18 года от Поклитару, но все же не настолько. Собственно, и по результатам так, бронзу мира они с этим танцем взяли.
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Юра Плисецкий
Ответ thadius
Аннабель осталась калекой? После случайного пореза, который зажил за неделю? Не иначе как змеюка-агрессорша смазала Новичком свои коньки, перед нападением на бедняжку.😧
Неделя больничного и вылетаешь из расписания соревнований. Действительно, что такого?
+3
-1
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Vendetta4111323
Ответ Orange carrot
Но со старым танцем понятно что выиграть бронзу даже дома будет нереально. «Сумасшедшие» свое отработали на предолимпийском чм, а вот с ои-сезоном вышло полное кря.
Это бесспорно. Да и прозвучал этот танец уже не так свежо, как в сезоне 12-13. Выигрывать ОИ со старой прогой только Ханью, Чену или Савченко под силу. Но в виде, где постановка наибольшую роль играет, возврат у старому танцу - и можно не выходить, медалей точно не ждать
+1
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БезызбежноНаКрасный
Ответ King_bez_ice
Видно как Жулин хочет на международку
он, уже - вряд ли хочет, кмк
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sabina_katarina
Ответ Princess23
так и Сумасшедшие не от Жулина вроде
Жулин совместно с Петуховым наваяли.) И, кстати, ПТ Боброва Аннушке продула, третьими стали за счёт КТ. Да и что там хорошего? Прилепили несчастную Тоску зачем-то. У Жулина ни вкуса, ни креатива сроду не было.
+2
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thadius
Ответ Anastasia1990_
Нашли кого спросить 😅 Этому ничего не жмет - "хватает хороших пар". Ага, Шанаева у нас самая распрекрасная. Какая там покалеченная Аннабель, когда есть такая Лиза.
Аннабель осталась калекой? После случайного пореза, который зажил за неделю?
Не иначе как змеюка-агрессорша смазала Новичком свои коньки, перед нападением на бедняжку.😧
+7
-6
+1
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Fellina
Ответ Инна1945
Самый смех будет, если Россию вдруг допустят. Грибы-то у Росфедры побольше. Шансы в командниках разнообразных тоже большие. Обратно побегут роняя тапки? А тут уже очередь....
Очередь будет не скоро, тк от России сначала будет только по одному представителю, которые должны пытаться получить квоты на будущее. Да и когда это еще произойдет?!
+1
0
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Vendetta4111323
Ответ Orange carrot
Думаю, тут речь именно о постановках, образах.
Именно
+1
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Orange carrot
Ответ Vendetta4111323
Это да. Имхо, лучше Сумасшедших он им так и не поставил ничего. Каренина была хороша, ПП 18 года от Поклитару, но все же не настолько. Собственно, и по результатам так, бронзу мира они с этим танцем взяли.
Но со старым танцем понятно что выиграть бронзу даже дома будет нереально. «Сумасшедшие» свое отработали на предолимпийском чм, а вот с ои-сезоном вышло полное кря.
+1
0
+1
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Orange carrot
Ответ King_bez_ice
Но танго же лучше?)
Танго тоже хорошее(если речь о жулинском, у них еще пт был танго в ночнушке), но к танго они уже скатались. Поэтому тут сравнивать сложно.
+1
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Princess23
Ответ aleshon
Морозов/Еременко будет крайне сложно попасть в сборную Франции, плюс им нужно набирать рейтинг.
а чего сложного? ну ПС естественно не пройдут, но те 2 года пока ПС вернутся - если вернутся - МЕ как раз карантин отсидят и скатаются. С ЛБ бороться будет трудно но не невозможно, а ДЛМ и ДН вполне проходимые пары
+1
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unknownman
Ответ Orange carrot
Не поняла, это точно Жулин, который ругает загнивающий запад?😂как это молодцы? Или он проспался наконец? Или не выспался?
Когда Жулин ругал загнивающий запад? В прошлом году он говорил, что не в кайф Кацалапову с Синициной по всяким Казаням мотаться, поэтому закончили. Так что он держится своей иноагентной позиции )
+2
-1
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22somebody22
Еременко оказался не таким лохом как Нарижный.Вопрос только в том,пробьют ли они стену "грибов" Диши с Дэвисом?
+3
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Инна1945
Самый смех будет, если Россию вдруг допустят. Грибы-то у Росфедры побольше. Шансы в командниках разнообразных тоже большие. Обратно побегут роняя тапки? А тут уже очередь....
+4
-3
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бабка ешка
Жулин имел ввиду что им не светит у нас призы, а там может быть где-то и засветятся, конкуренция в танцах ого го, конечно и там в призах вопрос иначе бы давно морозов бы перевёл
+1
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Lennuci
А Крылова то что думает по этому поводу?
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Людмила Киселева
Удачи ребятам!
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бабка ешка
Ответ 22somebody22
Еременко оказался не таким лохом как Нарижный.Вопрос только в том,пробьют ли они стену "грибов" Диши с Дэвисом?
а еременко тут ни при чем ,всем процессом руководит папа морозов
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King_bez_ice
Ответ sabina_katarina
Зуева им сложные вещи ставила, а у Жулина они с каждым годом всё проще и проще катались, лишь бы Кац не навернулся. А про Лозонов не надо обобщать. Обе Мэди у них в первый же сезон выглядели очень интересными. Про ПС я уж и не говорю.
И какие первые программы у Мэди с Захари были ?
Про Чок скорее соглашусь
ПС разве не с юниоров у них?
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Shveddka
Конечно пусть идут. Будет шанс участия в международных турнирах
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