Жулин о возможном переходе Морозов и Еременко во Францию: «Так у этого дуэта появится шанс хоть где‑то выступать – на чемпионатах Европы, мира»

Александр Жулин высказался о возможном переходе Морозов и Еременко во Францию.

По информации РИА Новости, танцевальный дуэт – прорабатывает вариант с переходом в сборную Франции.

Источники агентства также сообщают, что фигуристы ушли из группы Анжелики Крыловой и планируют тренироваться в США. Курировать дуэт будет тренер Николай Морозов, отец Аннабель.

– Уход этой пары – потеря для российских танцев?

– Да у нас все нормально, хватает хороших пар. А так у этого дуэта появится шанс хоть где‑то выступать – на чемпионатах Европы, мира. Тем более что у Аннабель есть французское гражданство. Здорово, молодцы, – сказал заслуженный тренер России.