Татьяна Тарасова: «Логично, что Морозов и Еременко хотят выступать за Францию. Им давно нужно было перейти, но жалко терять такую пару»

Теги Татьяна Тарасова сборная России танцы на льду сборная Франции переходы Игорь Еременко Аннабель Морозов Фигурное катание

Тарасова слышала о планах Морозов и Еременко сменить спортивное гражданство.

По информации РИА Новости, танцевальный дуэт Аннабель МорозовИгорь Еременко прорабатывает вариант с переходом в сборную Франции.

Источники агентства также сообщают, что фигуристы ушли из группы Анжелики Крыловой и планируют тренироваться в США. Курировать дуэт будет тренер Николай Морозов, отец Аннабель.

«Это логично, что они хотят выступать за Францию, она француженка. Я слышала, что они хотят перейти. Им давно нужно было это сделать. Но жалко терять такую пару», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

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34 комментария
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Orange carrot
Ну ТАТ ее крестная, так что в любом случае будет на стороне своей родственницы.

Аннабель тоже понимаю, как и ее папу. Международные старты есть международные старты, тем более, что именно в танцах у нас в сборной полный аут.
Но как ловко папа Николя прошелся по российским дуэтам в поисках партнера для дочки, пока искали тут, то никуда не рыпались😀то в группу к Свинину Николя прилип как консультант для СБ и потом внезапно случайно распались ШН, но тут Нарижный допер, что гонорар надо вкладывать будет в трени в США и отпал.
Ну ничего, все равно нашел Еременко, который уже вроде как завязал с танцами. А теперь можно и в закат в другую сборную😀
Молодец!
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Katerina Sunny
Я папу Колю понимаю, ему хочется международных соревнований для дочи. Тем более сезон внутренних соревнований так неудачно начался.
+28
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Lana74
Тарасова со скоростью кометы меняет тапки на валенки
+17
0
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N-fox
Да вроде и не жалко их терять, если честно
+16
-3
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Alex Johnson
Ну по факту Еременко и так можно сказать завершил, так что за год уже все забыли кто вообще это такой. А Морозов в последнее время повадилась менять партнеров как перчатки, походя разваливая уже давно скатанные пары. Так что тут скорее ситуация вин-вин, и для нас и для нее.
+16
-3
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Гаммаглобулин
Почему жалко? Надо было сказать, что они ничем не запомнились и вообще ни о чем)))
+13
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Katerina Sunny
Ответ RusVector
А что скажет Коган? Если дадут добро на переход, то многие фигуристки следом из страны тоже повалят, на международных стартах всем хочется участвовать! Или калитка только для отдельных?
Я подозреваю, что Аннабель хотела перейти в одно время с Дианой, но две пары не отпустили. Тем более тогда Чиризано не отпускали.
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Залина Малина
Ничем не выдающиеся спортсмены.И как пара, и по отдельности
+12
-2
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Agura
Счастливого пути, господа Морозовы!
Разлука будет без печали!
+8
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Viks
У Морозов паспорт французский, что даёт ей и её партнёру право выступать под французским флагом. --- Посчитали, что денег в России не срубят, а международные старты предпочтительней.
+8
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Lana74
Ответ RusVector
А что скажет Коган? Если дадут добро на переход, то многие фигуристки следом из страны тоже повалят, на международных стартах всем хочется участвовать! Или калитка только для отдельных?
Только для блатных
+6
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RusVector
А что скажет Коган? Если дадут добро на переход, то многие фигуристки следом из страны тоже повалят, на международных стартах всем хочется участвовать! Или калитка только для отдельных?
+6
-1
+5
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Viks
Ответ RusVector
А что скажет Коган? Если дадут добро на переход, то многие фигуристки следом из страны тоже повалят, на международных стартах всем хочется участвовать! Или калитка только для отдельных?
Чушь не лепи. У Морозов паспорт французский, что даёт ей право выступать под французским флагом. А "повалить" могут только те, у кого паспорт или под паспорт партнёра.
+6
-2
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Anneta28
Ответ Viks
Самоделкина в Казахстан пока не собралась. А если захочет, то никаких проблем не будет.
Что значит не собралась?))) Она сидит ждёт декабря, когда будет заседание ффкр.
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Viks
Ответ Anneta28
У Самоделкиной тоже паспорт Казахстана, однако ее пока никто не отпускал.
Самоделкина в Казахстан пока не собралась. А если захочет, то никаких проблем не будет.
+2
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СемёнСемёныч
Нисколько не жалко, пусть уезжают, лишь бы отпустили.
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Гаммаглобулин
Почему жалко? Надо было сказать, что они ничем не запомнились и вообще ни о чем)))
Папа с ней ведь работал, поэтому полить дочу в привычном для Тарасовой ключе - было бы слишком эпично.
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cathy.c4t
Такую - это какую? Чем они лучше других пар?
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Viks
Ответ Anneta28
А какие у нее могут быть отношения с Казахстаном, если ФФКР не дала свой релиз?
Договорные отношения. И эти оношения двусторонние, без какого либо участия ФФКР. Релиз - это всего лишь заявление ФФКР об отказе от требования карантина.
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Darth_Pershman
Бить, и больно - за малейшую попытку что-то такое озвучивать. Или лишать госфинансирования.
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Наталья Ночка
Ответ RusVector
А что скажет Коган? Если дадут добро на переход, то многие фигуристки следом из страны тоже повалят, на международных стартах всем хочется участвовать! Или калитка только для отдельных?
А кто у нас еще из фигуристов имеют другое гражданство или паспорт?!
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девочкитакиедевочки
Ответ Anneta28
У Самоделкиной тоже паспорт Казахстана, однако ее пока никто не отпускал.
ну дак , у морозов паспорт паспортнее
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Ir_rish
Ответ cathy.c4t
Такую - это какую? Чем они лучше других пар?
Тем, что имеют реальную возможность перехода. И непонятно, почему воспользоваться ею решили только сейчас.
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Ir_rish
Ответ Anneta28
Да, лично. Ещё вопросы есть?
Не верю.
Соответственно и вопросов к вам не имею.
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Anneta28
Ответ Ir_rish
Это она вам рассказала? Она пока что даже в Казахстанскую федерацию не обращалась (поправьте, если я ошибаюсь).
Да, лично. Ещё вопросы есть?
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Ir_rish
Ответ RusVector
А что скажет Коган? Если дадут добро на переход, то многие фигуристки следом из страны тоже повалят, на международных стартах всем хочется участвовать! Или калитка только для отдельных?
Конечно для отдельных. У которых есть основания представлять другую страну.
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Ir_rish
Ответ Anneta28
Что значит не собралась?))) Она сидит ждёт декабря, когда будет заседание ффкр.
Это она вам рассказала?
Она пока что даже в Казахстанскую федерацию не обращалась (поправьте, если я ошибаюсь).
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Ir_rish
Ответ Наталья Ночка
А кто у нас еще из фигуристов имеют другое гражданство или паспорт?!
Чиризано. Получивший от федерации большую фигу.
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девочкитакиедевочки
Ответ RusVector
А что скажет Коган? Если дадут добро на переход, то многие фигуристки следом из страны тоже повалят, на международных стартах всем хочется участвовать! Или калитка только для отдельных?
А что скажет Свищев?
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Viks
Ответ Anneta28
Что значит не собралась?))) Она сидит ждёт декабря, когда будет заседание ффкр.
Чушь. Заседания ФФКР она ждёт, чтобы увидеть их реакцию на своё заявление о уходе. А вот с Казахстаном у неё никаких отношений нет, по заявлениям федерации Казахстана.
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Anneta28
Ответ Viks
Чушь не лепи. У Морозов паспорт французский, что даёт ей право выступать под французским флагом. А "повалить" могут только те, у кого паспорт или под паспорт партнёра.
У Самоделкиной тоже паспорт Казахстана, однако ее пока никто не отпускал.
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Оксана
Нам не жалко. Долго ли пробыли бы они парой?
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