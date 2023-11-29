Татьяна Тарасова: «Логично, что Морозов и Еременко хотят выступать за Францию. Им давно нужно было перейти, но жалко терять такую пару»

Тарасова слышала о планах Морозов и Еременко сменить спортивное гражданство.

По информации РИА Новости, танцевальный дуэт – прорабатывает вариант с переходом в сборную Франции.

Источники агентства также сообщают, что фигуристы ушли из группы Анжелики Крыловой и планируют тренироваться в США. Курировать дуэт будет тренер Николай Морозов, отец Аннабель.

«Это логично, что они хотят выступать за Францию, она француженка. Я слышала, что они хотят перейти. Им давно нужно было это сделать. Но жалко терять такую пару», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.