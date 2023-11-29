Татьяна Тарасова: «Логично, что Морозов и Еременко хотят выступать за Францию. Им давно нужно было перейти, но жалко терять такую пару»
Тарасова слышала о планах Морозов и Еременко сменить спортивное гражданство.
По информации РИА Новости, танцевальный дуэт Аннабель Морозов – Игорь Еременко прорабатывает вариант с переходом в сборную Франции.
Источники агентства также сообщают, что фигуристы ушли из группы Анжелики Крыловой и планируют тренироваться в США. Курировать дуэт будет тренер Николай Морозов, отец Аннабель.
«Это логично, что они хотят выступать за Францию, она француженка. Я слышала, что они хотят перейти. Им давно нужно было это сделать. Но жалко терять такую пару», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Аннабель тоже понимаю, как и ее папу. Международные старты есть международные старты, тем более, что именно в танцах у нас в сборной полный аут.
Но как ловко папа Николя прошелся по российским дуэтам в поисках партнера для дочки, пока искали тут, то никуда не рыпались😀то в группу к Свинину Николя прилип как консультант для СБ и потом внезапно случайно распались ШН, но тут Нарижный допер, что гонорар надо вкладывать будет в трени в США и отпал.
Ну ничего, все равно нашел Еременко, который уже вроде как завязал с танцами. А теперь можно и в закат в другую сборную😀
Молодец!
Разлука будет без печали!
Соответственно и вопросов к вам не имею.
Она пока что даже в Казахстанскую федерацию не обращалась (поправьте, если я ошибаюсь).