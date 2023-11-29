Елизавета Туктамышева: «Лучшие прыжки – у Чена. Все, что можно дать фигурному катанию по технике, он дал»

Елизавета Туктамышева назвала фигуристов с лучшей техникой на прыжках.

«Если говорить о том, у кого лучшая техника на всех прыжках – это . Все, что можно дать фигурному катанию по технике, он дал. У него практически все прыжки были потрясающие, кроме акселя и сальхова, наверное. Они у него не такие шикарные, а вот флип, тулуп и лутц – очень хорошие. Впрочем, фигуриста с идеальной техникой на всех прыжках практически не найти.

Еще мне очень нравится четверной флип у – когда он его делает на скорости и получается чисто. Тройной аксель у него тоже великолепный – самый пролетный и высокий. Когда он заходит на него и прыгает на полкатка, это смотрится максимально эффектно.

Лучше четверного сальхова, чем у , я никогда не видела. Не знаю, можно ли вообще прыгать его лучше, чем Юма. У него получается потрясающий прыжок: идеальный, на скорости, высокий, с четким выездом без потери скорости.

Четверной тулуп много кто делает очень хорошо. Тут одного фигуриста я выделить не смогу. А вот четверной риттбергер достаточно сложный прыжок, и его, наоборот, мало кто делает. Но опять же, если он получается у Шомы, то выглядит хорошо. Риттбергер сложно сделать суперкрасиво, потому что это прыжок не такой пролетный – ты не можешь взять на него столько инерции и скорости, ведь можно легко слететь с дуги, если чуть больше завалиться внутрь. Слишком много нюансов», – отметила чемпионка мира.

Как фигуристы учат суперпрыжки и кто эталон: Малинин, Чен или кто-то другой? Новый блог Лизы Туктамышевой