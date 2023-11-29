Елизавета Туктамышева: «Лучшие прыжки – у Чена. Все, что можно дать фигурному катанию по технике, он дал»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева сборная США сборная Японии мужское катание женское катание Нэтан Чен Шома Уно Юма Кагияма Фигурное катание

Елизавета Туктамышева назвала фигуристов с лучшей техникой на прыжках.

«Если говорить о том, у кого лучшая техника на всех прыжках – это Нэтан Чен. Все, что можно дать фигурному катанию по технике, он дал. У него практически все прыжки были потрясающие, кроме акселя и сальхова, наверное. Они у него не такие шикарные, а вот флип, тулуп и лутц – очень хорошие. Впрочем, фигуриста с идеальной техникой на всех прыжках практически не найти.

Еще мне очень нравится четверной флип у Шомы Уно – когда он его делает на скорости и получается чисто. Тройной аксель у него тоже великолепный – самый пролетный и высокий. Когда он заходит на него и прыгает на полкатка, это смотрится максимально эффектно.

Лучше четверного сальхова, чем у Юмы Кагиямы, я никогда не видела. Не знаю, можно ли вообще прыгать его лучше, чем Юма. У него получается потрясающий прыжок: идеальный, на скорости, высокий, с четким выездом без потери скорости.

Четверной тулуп много кто делает очень хорошо. Тут одного фигуриста я выделить не смогу. А вот четверной риттбергер достаточно сложный прыжок, и его, наоборот, мало кто делает. Но опять же, если он получается у Шомы, то выглядит хорошо. Риттбергер сложно сделать суперкрасиво, потому что это прыжок не такой пролетный – ты не можешь взять на него столько инерции и скорости, ведь можно легко слететь с дуги, если чуть больше завалиться внутрь. Слишком много нюансов», – отметила чемпионка мира.

Как фигуристы учат суперпрыжки и кто эталон: Малинин, Чен или кто-то другой? Новый блог Лизы Туктамышевой

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53 комментария
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Valery24
Сальхов и аксель Ханю-это эталон. Насчет Чена согласна. Лучшая техника Уно-это в принципе немного комично.
Странно,что не упомянула триксель Миши. Он у него-потрясающий,плюс один из немногих стабильных прыжков в арсенале
+27
-4
+23
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King_bez_ice
Ответ tanya_1111
Интересно почему не отметила лутц Коляды, красивейший был лутц у него, да и техничный вроде.
Потому что мы его видели 2 раза и возможно, Лиза уже не помнит
+15
-1
+14
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tanya_1111
Интересно почему не отметила лутц Коляды, красивейший был лутц у него, да и техничный вроде.
+18
-5
+13
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Даниил Александров
очень жирно так зацензурила ханю
+15
-2
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Anna
Флип Шомы так же хорошо как лутц Медведевой
+16
-4
+12
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Лакс
Странно что Лиза забыла про Ханю - первого исполнителя ритта и получавшего, как и Юма, один раз 14.27 за сальхов и несколько с 18-го года 14+.
И кстати, Камиле на ЧЕ поставили 14.13, т.е она рядом с лучшими мужчинами и Юма всего три раза получил не ниже 14.
+10
0
+10
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Sportsfan
Ответ Valery24
Сальхов и аксель Ханю-это эталон. Насчет Чена согласна. Лучшая техника Уно-это в принципе немного комично. Странно,что не упомянула триксель Миши. Он у него-потрясающий,плюс один из немногих стабильных прыжков в арсенале
Да! Зашла, чтобы написать именно это. И про Ханю, и про флип Шомы. Какой же аксель у Ханю, просто фантастика. И у Миши Коляды был красивейший аксель и просто фантастически прекрасный Лутц.
+10
0
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opty
Ну все, щас Лизе расскажут что она ничего в прыжках не понимает...
+13
-5
+8
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Соль.
Насчёт Чена согласна. Но техника Шомы мне не очень.
+14
-6
+8
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G6u
"Еще мне очень нравится четверной флип у Шомы Уно"
После этих слов Лизы её всерьёз можно не воспринимать.
+14
-7
+7
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Лакс
Шома на последнем ГП весь в недокрутах и поэтому не победил.
+5
0
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МаринаНМ_555
Ответ Даниил Александров
очень жирно так зацензурила ханю
Ханю не соответствует методичке. Нужно выделять спортсменов с высокооптимизированной техникой, за ними будущее.
+4
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Соль.
Ответ Valery24
Сальхов и аксель Ханю-это эталон. Насчет Чена согласна. Лучшая техника Уно-это в принципе немного комично. Странно,что не упомянула триксель Миши. Он у него-потрясающий,плюс один из немногих стабильных прыжков в арсенале
Трикскль роскошный у Миши, это да. Но бабки на нём бывали.
+4
-1
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opty
Ответ G6u
Вот именно, что Лиза-то понимает. Не знаю зачем такие речи про технику Шомы, только если ей серьезно нравится читтерская техника.
Я бы сказал - высокооптимизированная. А достичь высокой оптимизации - задача сильно не из простых. Раз Лиза понимает , и отмечает его квадфлип , значит что то в этом есть. Что у хейтеров Шомы вызывает подрыв )))
+5
-3
+2
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G6u
Ответ opty
Ну все, щас Лизе расскажут что она ничего в прыжках не понимает...
Вот именно, что Лиза-то понимает. Не знаю зачем такие речи про технику Шомы, только если ей серьезно нравится читтерская техника.
+6
-4
+2
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G6u
Ответ opty
Я бы сказал - высокооптимизированная. А достичь высокой оптимизации - задача сильно не из простых. Раз Лиза понимает , и отмечает его квадфлип , значит что то в этом есть. Что у хейтеров Шомы вызывает подрыв )))
Я не хейтер Шомы, а просто за "получай на что наработал". И когда вижу у Шомы огромные баллы за его технику, то просто негодую.
Не имею ничего против "высокооптимизированной" техники, но и получай за неё, пожалуйста, соответствующие оценки. Не честно это по отношению к фигуристам, которые стараются прыгать и прыгают правильно.
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G6u
Ответ N-fox
Четверной флип у Шомы..... он сомнителен)
Никто не видел этого зверя, но поговаривают, что он есть))
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ЮИ
Все здорово, сама очень люблю Чена, но жаль, что наших парней Лиза совсем не знает или они ей не интересны. Тут уже вспоминали Мишу, можно вспомнить ритбергер Макара, это только навскидку...
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LazyFleur
Лучший риттбергер - у Ханю. Он первый исполнитель этого прыжка и единственный, кто прыгал его из кораблика в кораблик.
Лучший флип - у Чена. Про флип Шомы на его фоне даже смешно вспоминать.
Лучший лутц - по технике у Бояна, Коляды и Ханю. По эффективности - у Чена.
Лучший триксель - у Ханю, он прыгает высоко и пролётно, на скорости, со сложного захода и в сложный выезд. У Хань Яня очень высокий и пролётный, куда там Шоме.
Лучший сальхов - пусть будет Кагияма, хотя прыгает он его так же как Ханю.
Лучший тулуп - Патрик Чан)
+2
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Алеся Ткаченко
Ответ tanya_1111
Интересно почему не отметила лутц Коляды, красивейший был лутц у него, да и техничный вроде.
Который он прыгал пару раз в жизни.Если бы прыгал чаще то отметила бы
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Лакс
Ответ Татьяна Моисеева
Тогда давайте придумаем синоним... Слово "фишка" вас устроит? Если нет - предложите своё, пожалуйста)))
антифишка или фишка в кавычках. Или "Унопрыжки". )
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Большой Влад
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Прыжок Шомы на 4F — один из худших прыжков на 4F в мире. Он обманывает, используя свой клинок. Тем не менее, судьи дают +5 GOE, потому что он японец.

4Т Валиевой по-прежнему лучший. Фигуристы-мужчины не достигают ее высоты, скорости, дуги – это совершенство.
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МаринаНМ_555
Ответ opty
Я бы сказал - высокооптимизированная. А достичь высокой оптимизации - задача сильно не из простых. Раз Лиза понимает , и отмечает его квадфлип , значит что то в этом есть. Что у хейтеров Шомы вызывает подрыв )))
Зато видимо радует любителей читерской техники.
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N-fox
Четверной флип у Шомы..... он сомнителен)
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dannycrash
Хаха нравится флип Шомы у которого фул блэйд и приротейшен больше полуоборота,по сути это Риттбергер,все что нужно знать о понимании техники
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Блинчик
Ответ Татьяна Моисеева
Лиза ведь пишет - "...очень нравится четверной флип у Шомы Уно – когда он его делает на скорости и получается чисто..." Когда чисто, без недокрута, тогда хорошо!
Он это своё нечто никогда не делает без недокрута.
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Татьяна Моисеева
Ответ Лакс
Шома на последнем ГП весь в недокрутах и поэтому не победил.
Недокруты - это вообще песня в его исполнении прыжков!
Но когда докручивает, что бывает не так часто, то смотрится очень неплохо...
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Татьяна Моисеева
Ответ Лакс
может следует другое слово употребить. ) Как-то недокруты и песня не ОЧЕНЬ сочетаются, а я и другие старших поколений наверно так и не привыкли к такому употреблению слова "песня".
Тогда давайте придумаем синоним...
Слово "фишка" вас устроит? Если нет - предложите своё, пожалуйста)))
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Gemma157
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Ответ Мурманчанин37
Хм, в силу обстоятельств короткую мужчин на ЧЕ-20 смотрел иностранную трансляцию. Запомнился момент, как комментатор сказал, что отрыв Бжезины должен быть больше, мало дали и вообще единственный из мирового ТОПа кто правильно прыгает квадсальхов.
Чен и Бжезина. Но да, Бжезина вообще не касается льда внутренним ребром правого конька на прыжке, а Чен чиркает по льду правым коньком
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Лакс
Ответ Здравый@смысл@
Она везде написала - мне нравится. Она писала о личном, субъективном восприятии прыжков фигуристов. Не как судья)
Это её субъективное основывается на объективном качестве исполнения. Возможно это связано с тем, что когда Ханю был на пике, она меньше видела его вживую потому что тогда почти не участвовала на международке.
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Лакс
Ответ Татьяна Моисеева
Недокруты - это вообще песня в его исполнении прыжков! Но когда докручивает, что бывает не так часто, то смотрится очень неплохо...
может следует другое слово употребить. ) Как-то недокруты и песня не ОЧЕНЬ сочетаются, а я и другие старших поколений наверно так и не привыкли к такому употреблению слова "песня".
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Здравый@смысл@
Ответ Лакс
Странно что Лиза забыла про Ханю - первого исполнителя ритта и получавшего, как и Юма, один раз 14.27 за сальхов и несколько с 18-го года 14+. И кстати, Камиле на ЧЕ поставили 14.13, т.е она рядом с лучшими мужчинами и Юма всего три раза получил не ниже 14.
Она везде написала - мне нравится. Она писала о личном, субъективном восприятии прыжков фигуристов. Не как судья)
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Инна1945
Ответ LazyFleur
Лучший риттбергер - у Ханю. Он первый исполнитель этого прыжка и единственный, кто прыгал его из кораблика в кораблик. Лучший флип - у Чена. Про флип Шомы на его фоне даже смешно вспоминать. Лучший лутц - по технике у Бояна, Коляды и Ханю. По эффективности - у Чена. Лучший триксель - у Ханю, он прыгает высоко и пролётно, на скорости, со сложного захода и в сложный выезд. У Хань Яня очень высокий и пролётный, куда там Шоме. Лучший сальхов - пусть будет Кагияма, хотя прыгает он его так же как Ханю. Лучший тулуп - Патрик Чан)
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Инна1945
Ответ Татьяна Моисеева
Ну а дальше-то чего не продолжили? "...когда он его делает на скорости и получается чисто..." Похейтить захотелось? Вот кого после этих слов Лизы всерьёз можно не воспринимать - так это вас(((
Лиза она просто добрая, мудрая и умеет проходить между струек. Она и Щербакову гениальной называла. После этого не всем её словам верю)) А так молодец. Про каждого нашла доброе слово. Поэтому у неё наверно много друзей и связей. Хочешь иметь много друзей и связей- оставь своё истиное мнение при себе.
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G6u
Ответ Татьяна Моисеева
Ну а дальше-то чего не продолжили? "...когда он его делает на скорости и получается чисто..." Похейтить захотелось? Вот кого после этих слов Лизы всерьёз можно не воспринимать - так это вас(((
Так у Шомы нет чистого четверного флипа, в этом то и дело. Он не скручивает 4 оборота, и флипом его прыжок не назвать.
Если хотите знать, как прыгают 4 флип, то посмотрит флип Чена.
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Татьяна Моисеева
Ответ G6u
"Еще мне очень нравится четверной флип у Шомы Уно" После этих слов Лизы её всерьёз можно не воспринимать.
Ну а дальше-то чего не продолжили?
"...когда он его делает на скорости и получается чисто..."
Похейтить захотелось?
Вот кого после этих слов Лизы всерьёз можно не воспринимать - так это вас(((
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LazyFleur
Ответ Даниил Александров
очень жирно так зацензурила ханю
Лиза существует в парадигме широкораспространённой, но не соответствующей действительности методички «Чен - технарь, Ханю - артист».
Чен артистически очень одарён, а Ханю технически один из лучших в истории. Но это если смотреть непредвзято.
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Здравый@смысл@
Ответ G6u
Вот именно, что Лиза-то понимает. Не знаю зачем такие речи про технику Шомы, только если ей серьезно нравится читтерская техника.
Ну вы-то явно, специалист по прыжкам.
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Татьяна Моисеева
Ответ vm68
А. она сказала, что у себя. Ну что ж, зачем скромничать, если так считаешь. Скромность для дураков.
Она сказала, что не только у себя, но и у Алёны! И очень хвалила её заходы и выезды с 3А - читать внимательней надо!
Скромность для всех!!!
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Татьяна Моисеева
Ответ Блинчик
Чего-чего? Какой ещё четверной флип у Шомы? Во-первых, это не флип, а шомбергер, а во-вторых, в нем от силы 3,2 оборота.
Лиза ведь пишет - "...очень нравится четверной флип у Шомы Уно – когда он его делает на скорости и получается чисто..." Когда чисто, без недокрута, тогда хорошо!
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Блинчик
Ответ Блинчик
Чего-чего? Какой ещё четверной флип у Шомы? Во-первых, это не флип, а шомбергер, а во-вторых, в нем от силы 3,2 оборота.
Про риттбергер Шомы я согласен - лучший и самый стабильный из всех.
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Gemma157
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Ответ Мурманчанин37
Хм, в силу обстоятельств короткую мужчин на ЧЕ-20 смотрел иностранную трансляцию. Запомнился момент, как комментатор сказал, что отрыв Бжезины должен быть больше, мало дали и вообще единственный из мирового ТОПа кто правильно прыгает квадсальхов.
Кста на том же ЧЕ Даниелян прыгал нечитерский сальхов, сделал даже совершенно нечитерский 4S+eu+3s, но потом его технику изменили и он сейчас прыгает двуножный, еще и систематически недокручивает
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Мурманчанин37
Ответ Gemma157
Все правильно Лиза сказала. У Чена самые лучшие прыжки) Только сальхов тоже классный, по нечитерской технике
Хм, в силу обстоятельств короткую мужчин на ЧЕ-20 смотрел иностранную трансляцию. Запомнился момент, как комментатор сказал, что отрыв Бжезины должен быть больше, мало дали и вообще единственный из мирового ТОПа кто правильно прыгает квадсальхов.
+2
-2
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Татьяна Моисеева
Ответ tanya_1111
Интересно почему не отметила лутц Коляды, красивейший был лутц у него, да и техничный вроде.
И прекрасный лутц раньше показывал Боян, но потом потерял его также, как и Миша...
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tim55555
Великолепный триксель был у Янь Ханя. Сальхов прекрасный был у Фернандеса и в прошлом сезоне великолепно его делал Джун Хван Ча.
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