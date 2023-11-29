Елизавета Туктамышева: «Лучшие прыжки – у Чена. Все, что можно дать фигурному катанию по технике, он дал»
Елизавета Туктамышева назвала фигуристов с лучшей техникой на прыжках.
«Если говорить о том, у кого лучшая техника на всех прыжках – это Нэтан Чен. Все, что можно дать фигурному катанию по технике, он дал. У него практически все прыжки были потрясающие, кроме акселя и сальхова, наверное. Они у него не такие шикарные, а вот флип, тулуп и лутц – очень хорошие. Впрочем, фигуриста с идеальной техникой на всех прыжках практически не найти.
Еще мне очень нравится четверной флип у Шомы Уно – когда он его делает на скорости и получается чисто. Тройной аксель у него тоже великолепный – самый пролетный и высокий. Когда он заходит на него и прыгает на полкатка, это смотрится максимально эффектно.
Лучше четверного сальхова, чем у Юмы Кагиямы, я никогда не видела. Не знаю, можно ли вообще прыгать его лучше, чем Юма. У него получается потрясающий прыжок: идеальный, на скорости, высокий, с четким выездом без потери скорости.
Четверной тулуп много кто делает очень хорошо. Тут одного фигуриста я выделить не смогу. А вот четверной риттбергер достаточно сложный прыжок, и его, наоборот, мало кто делает. Но опять же, если он получается у Шомы, то выглядит хорошо. Риттбергер сложно сделать суперкрасиво, потому что это прыжок не такой пролетный – ты не можешь взять на него столько инерции и скорости, ведь можно легко слететь с дуги, если чуть больше завалиться внутрь. Слишком много нюансов», – отметила чемпионка мира.
Как фигуристы учат суперпрыжки и кто эталон: Малинин, Чен или кто-то другой? Новый блог Лизы Туктамышевой
Странно,что не упомянула триксель Миши. Он у него-потрясающий,плюс один из немногих стабильных прыжков в арсенале
И кстати, Камиле на ЧЕ поставили 14.13, т.е она рядом с лучшими мужчинами и Юма всего три раза получил не ниже 14.
После этих слов Лизы её всерьёз можно не воспринимать.
Не имею ничего против "высокооптимизированной" техники, но и получай за неё, пожалуйста, соответствующие оценки. Не честно это по отношению к фигуристам, которые стараются прыгать и прыгают правильно.
Лучший флип - у Чена. Про флип Шомы на его фоне даже смешно вспоминать.
Лучший лутц - по технике у Бояна, Коляды и Ханю. По эффективности - у Чена.
Лучший триксель - у Ханю, он прыгает высоко и пролётно, на скорости, со сложного захода и в сложный выезд. У Хань Яня очень высокий и пролётный, куда там Шоме.
Лучший сальхов - пусть будет Кагияма, хотя прыгает он его так же как Ханю.
Лучший тулуп - Патрик Чан)
4Т Валиевой по-прежнему лучший. Фигуристы-мужчины не достигают ее высоты, скорости, дуги – это совершенство.
Но когда докручивает, что бывает не так часто, то смотрится очень неплохо...
Слово "фишка" вас устроит? Если нет - предложите своё, пожалуйста)))
Если хотите знать, как прыгают 4 флип, то посмотрит флип Чена.
"...когда он его делает на скорости и получается чисто..."
Похейтить захотелось?
Вот кого после этих слов Лизы всерьёз можно не воспринимать - так это вас(((
Чен артистически очень одарён, а Ханю технически один из лучших в истории. Но это если смотреть непредвзято.
Скромность для всех!!!