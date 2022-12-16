Щербакова, Чен, Пападакис и Сизерон номинированы на премию ISU Skating Awards в категории «Самый ценный фигурист»
Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал список номинантов на премию ISU Skating Awards.
В номинации «Самый ценный фигурист» представлены:
Нэтан Чен (США)
Юма Кагияма (Япония)
Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)
Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция)
Каори Сакамото (Япония)
Анна Щербакова (Россия)
Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай)
Шома Уно (Япония)
Церемония вручения наград ISU Skating Awards пройдет 5 февраля 2023 года.
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