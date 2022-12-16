Щербакова, Чен, Пападакис и Сизерон номинированы на премию ISU Skating Awards в категории «Самый ценный фигурист»

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Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал список номинантов на премию ISU Skating Awards.

В номинации «Самый ценный фигурист» представлены:

Нэтан Чен (США)

Юма Кагияма (Япония)

Рику МиураРюичи Кихара (Япония)

Габриэла ПападакисГийом Сизерон (Франция)

Каори Сакамото (Япония)

Анна Щербакова (Россия)

Вэньцзинь СуйЦун Хань (Китай)

Шома Уно (Япония)

Церемония вручения наград ISU Skating Awards пройдет 5 февраля 2023 года. 

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