Морозов и Еременко не выступят на Гран-при в Москве из-за травмы. Ранее фигуристка получила рассечение ноги после столкновения на разминке («Р-Спорт»)

Аннабель Морозов и Игорь Еременко не выступят на Гран-при в Москве из-за травмы партнерши.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Три недели назад на Гран-при в Красноярске Елизавета Шанаева, выступающая в паре с Павлом Дроздом, случайно порезала ногу Аннабель Морозов лезвием конька во время разминки.

Морозов и Еременко выступили в ритм-танце, но с произвольного снялись. Аннабель наложили семь швов.

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