Морозов и Еременко не выступят на Гран-при в Москве из-за травмы. Ранее фигуристка получила рассечение ноги после столкновения на разминке («Р-Спорт»)
Аннабель Морозов и Игорь Еременко не выступят на Гран-при в Москве из-за травмы партнерши.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Три недели назад на Гран-при в Красноярске Елизавета Шанаева, выступающая в паре с Павлом Дроздом, случайно порезала ногу Аннабель Морозов лезвием конька во время разминки.
Морозов и Еременко выступили в ритм-танце, но с произвольного снялись. Аннабель наложили семь швов.
Авария наших фигуристок на льду переросла в разборку: травма, «не самые дружественные отношения» – и ноль извинений?
Шанаева, наверное, шампанское открыла.
Аннабель успешного восстановления, чтобы смогли выступить на ЧР.