Морозов и Еременко не выступят на Гран-при в Москве из-за травмы. Ранее фигуристка получила рассечение ноги после столкновения на разминке («Р-Спорт»)

Теги сборная России травмы танцы на льду Игорь Еременко Аннабель Морозов Серия Гран-при России Фигурное катание

Аннабель Морозов и Игорь Еременко не выступят на Гран-при в Москве из-за травмы партнерши.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

Три недели назад на Гран-при в Красноярске Елизавета Шанаева, выступающая в паре с Павлом Дроздом, случайно порезала ногу Аннабель Морозов лезвием конька во время разминки.

Морозов и Еременко выступили в ритм-танце, но с произвольного снялись. Аннабель наложили семь швов. 

Авария наших фигуристок на льду переросла в разборку: травма, «не самые дружественные отношения» – и ноль извинений?

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15 комментариев

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Лучшее_враг_хорошего
Очень жаль Аннабель, партнера и тренера пары. Финал Гран-При мимо. До ЧР, конечно, допустят. Но по сути вся первая половина сезона мимо.
+16
0
+16
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umma
Не оч люблю Аннабель, но мне оч жалко их пару ,половина сезона просто мимо ,а они готовились ..а Лиза так и не поняла видимо ничего
+12
-1
+11
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Любовь Потанина
Очень жаль!( Аннабель скорейшего выздоровления!
+10
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+10
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Викусик Шабаева
Очень жальПросто катастрофически несправедливо всё это.
+10
0
+10
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Revery
Капец, бедная Аннабель((
Шанаева, наверное, шампанское открыла.
+13
-3
+10
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Sincere
это ж надо было так порезать коньком.. Шанаева прям маньяк-убийца
+11
-3
+8
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chespo
И тут вспоминается Шанаева в паре своих интервью по этому поводу в стиле - ”а че такого” 🤦‍♂️
Аннабель успешного восстановления, чтобы смогли выступить на ЧР.
+8
0
+8
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блОК
Ох, какое долгое восстановление(
+6
0
+6
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Урагана Эриксен
Несправедливость ужасная. Буду болеть на ЧР (хотя и не большой фанат пары).
+5
0
+5
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Дружба11
Аннабель, скорей поправляйся, ребятам не расстраиваться, а многоуважаемой Анжелике душевных сил,ждем новых выступлений Ребяток!
+5
0
+5
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Princess23
Жаль фильтр не пропустит то что я думаю о Шанаевой. Надеюсь бумеранг не заставит себя долго ждать
+4
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Ева Винер
Крылова уже опровергла
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galik55
Ох Петр, хорош, тут тоже Дориан растворился в Пете, а Петя в Дориане. заключительный риттовый каскад. Все правильно, хватило трех, но думаю 4Р пересмотрят. Петю с победой.
+1
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galik55
Господи , пани порадовали, зарубились. Первые два места честно заработанные, оба классные парня Рома и Петя.
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Док Аксель
Аннабель здоровья, успешного восстановления и качественного тренировочного процесса. Бог ФК всё видит и всем воздаст по делам их...
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